Bradley Chappell, DO, MHA
Спеціалізація та досвід роботи
Членство в професійних спілках
- Medical Director, Emergency Department, and Health Sciences; Associate Clinical Professor
- Harbor-UCLA Medical Center
- Associate Professor of Emergency Medicine
- David Geffen School of Medicine at UCLA
Освіта
- Medical School: Touro University California College of Osteopathic Medicine, Vallejo, CA
- Residency: Emergency Medicine, Genesys Regional Medical Center, Grand Blanc, MI
- Masters in Health Administration: California State University-Northridge, Los Angeles, CA
Сертифікати
- American Osteopathic Board of Emergency Medicine
Обрати нагороди, досягнення та публікації
- Fellow, American College of Osteopathic Emergency Physicians
Глави посібника та коментарі