Bradley Chappell, DO, MHA

Спеціалізація та досвід роботи

  • Emergency Medicine

Членство в професійних спілках

  • Medical Director, Emergency Department, and Health Sciences; Associate Clinical Professor
  • Harbor-UCLA Medical Center
  • Associate Professor of Emergency Medicine
  • David Geffen School of Medicine at UCLA

Освіта

  • Medical School: Touro University California College of Osteopathic Medicine, Vallejo, CA
  • Residency: Emergency Medicine, Genesys Regional Medical Center, Grand Blanc, MI
  • Masters in Health Administration: California State University-Northridge, Los Angeles, CA

Сертифікати

  • American Osteopathic Board of Emergency Medicine

Обрати нагороди, досягнення та публікації

  • Fellow, American College of Osteopathic Emergency Physicians

