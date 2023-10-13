Причины судорожных припадков
Причина
Примеры
Инфекции
Вирусный энцефалит
нарушения обмена веществ;
Высокий уровень сахара (гипергликемия) или натрия в крови
Низкий уровень сахара (гипогликемия), кальция, магния или натрия в крови
Другие расстройства
Почечная недостаточность или печеночная недостаточность, которые могут приводить к дисфункции головного мозга (энцефалопатии)
Дефицит витамина B6 (у новорожденных)
Недостаточное снабжение кислородом головного мозга
Утопление без смертельного исхода
Состояние, близкое к удушению
Структурные повреждения головного мозга
Опухоль головного мозга (доброкачественная или злокачественная)
Внутричерепное кровоизлияние (кровотечение внутри черепа)
инсульт;
Аномалии, присутствующие или возникающие при рождении, включая генетические нарушения
Наследственные метаболические расстройства, например, болезнь Тея–Сакса или фенилкетонурия
Скопление жидкости в головном мозге (отек головного мозга)
Рецептурные препараты*
Буспирон (применяется для лечения тревожных расстройств)
Камфора
*Цефепим (антибиотик)
*Хлорпромазин (применяется при лечении шизофрении)
Ципрофлоксацин (антибиотик)
Хлорохин (применяется для лечения малярии)
Клозапин (обычно применяется для лечения шизофрении)
Циклоспорин (используется для лечения и профилактики отторжения пересаженных органов)
Имипенем (антибиотик)
*Индометацин (применяется для облегчения боли и уменьшения воспаления)
*Меперидин (применяется для облегчения боли)
*Фенитоин†
Теофиллин (применяется для лечения астмы и других заболеваний дыхательных путей)
Трициклические антидепрессанты
запрещенные наркотики
Кокаин (передозировка)
Отмена лекарственного препарата или вещества после интенсивного использования
Общие анестетические средства (используемые во время хирургической операции)
Седативные препараты, включая снотворные средства
Воздействие токсинов
Стрихнин
* Разные лекарственные препараты могут вызывать судорожные приступы при приеме в слишком высоких дозах. У ряда людей определенные лекарственные препараты могут повышать вероятность возникновения судорожных припадков, уменьшая порог стимуляции нервных клеток головного мозга. Считается, что эти лекарственные препараты снижают порог судорожного припадка.
† Фенитоин, применяемый при лечении судорожных расстройств, при приеме в слишком высоких дозах может вызывать судорожные припадки.