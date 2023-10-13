* Разные лекарственные препараты могут вызывать судорожные приступы при приеме в слишком высоких дозах. У ряда людей определенные лекарственные препараты могут повышать вероятность возникновения судорожных припадков, уменьшая порог стимуляции нервных клеток головного мозга. Считается, что эти лекарственные препараты снижают порог судорожного припадка.