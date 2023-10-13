Некоторые аутоиммунные нарушения
Расстройство
Основные пораженные ткани
Последствия
эритроцитов;
Развивается анемия (уменьшение количества эритроцитов), вызывая усталость, слабость и головокружение.
Возможно увеличение селезенки.
Анемия может быть тяжелой и даже фатальной.
Кожа
На коже образуются большие волдыри, окруженные красными припухлостями. Часто появляется зуд.
Заболевание поражает в основном пожилых людей и может быть опасным для жизни, особенно при наличии у пожилых людей других заболеваний.
Бета-клетки поджелудочной железы (которые вырабатывают инсулин)
Симптомы могут включать чрезмерные жажду, мочеиспускание и аппетит, а также различные длительные осложнения.
Пожизненное лечение инсулином необходимо, даже если разрушение клеток поджелудочной железы останавливается, потому что оставшихся клеток поджелудочной железы не хватает для выработки достаточного количества инсулина.
Прогноз может быть очень разным, но, как правило, прогноз хуже, когда болезнь протекает в тяжелой форме и долгое время.
Легкие и почки
Могут развиться симптомы, такие как одышка, кашель с кровью, усталость и припухлость.
Прогноз хороший, если лечение начинают до тяжелых повреждений легких или почек.
Щитовидная железа
Щитовидная железа раздражена и увеличена, что приводит к повышенному уровню гормонов щитовидной железы (гипертиреоз).
Симптомы могут включать быстрое сердцебиение, непереносимость тепла, тремор, потерю веса и нервозность.
При надлежащем лечении прогноз хороший.
Щитовидная железа
Щитовидная железа воспалена и повреждена, что приводит к низкому уровню гормонов щитовидной железы (гипотиреоз).
Симптомы могут включать увеличение веса, огрубение кожи, непереносимость холода и сонливость.
Необходима пожизненная терапия гормонами щитовидной железы, обычно такое лечение полностью снимает симптомы.
Головной и спинной мозг
Повреждена ткань, покрывающая пораженные нервные клетки. В результате клетки не могут нормально проводить нервные сигналы.
Симптомы могут включать слабость, аномальные ощущения, головокружение, проблемы со зрением, мышечные спазмы и недержание. Симптомы со временем меняются и могут появляться и исчезать.
Прогноз может быть разным.
Соединение нервов и мышц (нервно-мышечный синапс)
Ослабевают и легко утомляются мышцы, особенно мышцы глаз, но степень слабости может меняться. Особенности прогрессирования значительно колеблются.
Обычно лекарственные препараты могут сдерживать симптомы.
Кожа
На коже и слизистых оболочках (например, на слизистой рта) образуются крупные волдыри.
В отсутствие лечения заболевание может быть опасным для жизни.
Некоторые клетки в слизистой желудка
Повреждение клеток в слизистой желудка затрудняет поглощение витамина B12. (Витамин B12 необходим для выработки зрелых клеток крови и поддержания жизнедеятельности нервных клеток). В результате развивается анемия, часто вызывая усталость, слабость и головокружение. Возможно повреждение нервов, что приводит к слабости и потере чувствительности.
Отсутствие лечения может привести к повреждению спинного мозга, что в конечном итоге приводит к потере чувствительности, слабости и недержанию.
Повышается риск развития рака желудка. В противном случае, при надлежащем лечении, прогноз хороший.
Суставы или другие ткани, например, легкие, нервы, кожа и ткани сердца
Возможны многочисленные симптомы. К ним относится лихорадка, усталость, боли в суставах, тугоподвижность в суставах, деформация суставов, одышка, потеря чувствительности, слабость, сыпь, боль в груди, отёк суставов и сухожилий.
Прогноз может быть разным.
Системная красная волчанка (волчанка)
Суставы, почки, кожа, легкие, сердце, мозг и клетки крови
Суставы, хотя и воспаленные, не деформируются.
Могут развиваться симптомы анемии, например, усталость, слабость и головокружение, а также симптомы расстройств почек, легких или сердца, например, усталость, одышка, зуд и боль в груди.
Может развиться сыпь.
Часто наблюдается выпадение волос.
Прогноз может быть очень разным, но большинство людей могут вести активную жизнь, несмотря на периодические приступы волчанки.
кровеносные сосуды;
Васкулит может поразить кровеносные сосуды в одной части (например, в нервах, голове, коже, почках, легких или кишечнике) или нескольких частях организма. Есть несколько типов нарушений.
Симптомы (например, сыпь, боли в животе, потеря веса, одышка, кашель, боль в груди, головная боль, потеря зрения и симптомы повреждения нервов или почечной недостаточности) зависят от того, какая часть организма поражена.
Прогноз зависит от причины заболевания и количества поврежденной ткани. Как правило, при наличии лечения прогноз гораздо лучше.