Инфекции во время беременности

Самые распространенные инфекции, которые развиваются во время беременности, такие, как инфекции мочевыводящих или дыхательных путей, не вызывают серьезных проблем. Однако некоторые инфекции могут передаваться плоду до или во время родов и причинять плоду вред (например, вызывая глухоту), или приводить к выкидышу, мертворождению или преждевременным родам.

Инфекции, передающиеся половым путем, которые могут вызывать проблемы, включают следующие:

Хламидиоз может вызывать дородовый разрыв плодных оболочек или преждевременные роды. Он также может вызывать инфекцию глаз (конъюнктивит) у новорожденных.

Гонорея также может вызвать конъюнктивит у новорожденных.

Сифилис может передаваться от матери к плоду через плаценту. Сифилис у плода может вызывать некоторые виды врожденных пороков, приводить к мертворождению или проблемам у новорожденного. Беременные женщины проходят плановое обследование на сифилис на ранних сроках беременности. Обычно лечение сифилиса во время беременности приводит к излечению: как у матери, так и у плода.

Если инфицированная женщина не проходит лечение, вероятность передачи инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), от матери к плоду составляет около четверти всех случаев беременности. Женщины с ВИЧ-инфекцией должны принимать антиретровирусные препараты — это особенно важно во время беременности. Для некоторых женщин с ВИЧ-инфекцией заранее запланированное кесарево сечение может снизить риск передачи ВИЧ ребенку еще больше.

Генитальный герпес может передаваться ребенку при влагалищных родах. У младенцев, инфицированных вирусом герпеса, может развиться опасная для жизни инфекция головного мозга, так называемый герпетический энцефалит. Герпетическая инфекция у младенцев также может поражать другие внутренние органы и вызывать судорожные припадки, язвочки на коже и в полости рта, нанести необратимый вред головному мозгу и даже привести к смерти. Если у женщины в анамнезе имеется генитальный герпес, она должна принимать лекарственные препараты на поздних сроках беременности, чтобы предотвратить обострение герпеса во время родов. На поздних сроках беременности, если у женщины наблюдаются симптомы герпеса или появляются язвы в области половых органов, вульвовагинальную область следует проверить на наличие герпеса. Если обострение инфекции подтверждено, женщине обычно рекомендуют родить с помощью кесарева сечения.

Вирусная инфекция Зика у беременной женщины может привести к формированию маленькой головы у ребенка (микроцефалии). Голова маленькая, потому что она не развивается нормально. Вирусная инфекция Зика также может приводить к патологии глаза у ребенка. Вирус Зика распространяется комарами, но также может передаваться половым путем, через переливание крови и от беременной женщины ее ребенку до или во время родов.

Другие инфекции, которые могут вызывать проблемы, включают следующие:

Гепатит может передаваться половым путем, но часто передается другими путями. Поэтому он обычно не считается инфекцией, передающейся половым путем. Гепатит у беременной женщины может увеличивать риск преждевременных родов. Он также может передаваться от матери к ребенку во время родов, приводя к проблемам.