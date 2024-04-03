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Факторы риска осложнений при беременности

Авторы:Antonette T. Dulay, MD, Main Line Health System
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Некоторые факторы риска осложнений при беременности присутствуют у женщин еще до наступления беременности. К этим факторам риска относятся

Некоторые основные факторы риска обсуждаются здесь. Для получения информации о дополнительных заболеваниях, которые могут осложнять беременность, см. Беременность, осложненная заболеванием.

Физические характеристики

Следующие характеристики женщин влияют на риски во время беременности.

возраст;

Около 13 % всех беременностей приходятся на подростков (см. также Подростковая беременность). Подростки подвержены повышенному риску развития следующих состояний, что часто приводит к рождению детей с недостаточной массой тела (маловесных к сроку гестации):

Причиной этих рисков отчасти является то, что подростки реже получают медицинский уход во время беременности. Кроме того, они более склонны курить сигареты или употреблять другие вещества, и у них чаще регистрируются инфекции, передающиеся половым путем. (Предотвратить инфекции, передающиеся половым путем, может помочь использование презервативов).

Возраст также является фактором риска осложнений при беременности. Женщины в возрасте 35 лет и старше подвержены повышенному риску развития следующих осложнений:

У детей женщин в возрасте 35 лет и старше выше вероятность развития врожденных пороков, таких как пороки сердца, суженный пищевод (атрезия пищевода), дефект мочеиспускательного канала, называемый гипоспадией, или дефект черепа, называемый краниосиностозом.

С возрастом генетическое тестирование и консультирование женщины на хромосомные и генетические аномалии приобретает все большую важность. Беременным женщинам старшего возраста может быть проведено ультразвуковое исследование, чтобы определить, есть ли у плода врожденные пороки.

Масса тела

У женщин с индексом массы тела (ИМТ) менее 19,8 (см. таблицу Индекс массы тела) до наступления беременности наблюдается более высокая вероятность

  • рождения маловесных детей, с дефицитом массы тела

У женщин с ИМТ от 25 до 29,9 до беременности (с избыточным весом) и у женщин с ИМТ более 30 выше вероятность развития следующих проблем:

Врачи рекомендуют большинству женщинам заниматься физическими упражнениями не реже 3 раз в неделю в общей сложности в течение 150 минут в неделю. Женщины должны поговорить со своим врачом о соответствующем наборе веса, диете и физических упражнениях во время первого пренатального визита и периодически обсуждать это на протяжении всей беременности.

Патология репродуктивных органов

Структурные нарушения со стороны матки и шейки увеличивает риск следующих осложнений:

Эти патологии включают двурогую матку, фибромы матки, а также слабость шейки матки (цервикальную недостаточность), которая обычно раскрывается (открывается) по мере роста плода. Фибромы иногда приводят к аномальному расположению плаценты (так называемое предлежание плаценты), к тому, что роды начинаются слишком рано (преждевременные роды) и к выкидышам. Цервикальная недостаточность увеличивает риск слишком раннего рождения ребенка (преждевременные роды).

Проблемы во время предыдущей беременности

Если у женщины возникла проблема во время одной беременности, то с большей вероятностью у нее возникнет такая же проблема и во время последующих беременностей. К таким проблемам относятся:

Женщины, у которых уже родился ребенок с генетическим нарушением или врожденным дефектом, с большой степенью вероятности будут иметь подобную проблему и со следующим ребенком. Прежде чем предпринимается следующая попытка забеременеть, может быть целесообразным проведение генетического исследования ребенка, а также обоих родителей, даже в случае мертворождения. Если такие женщины беременеют снова, то помочь определить наличие у плода генетических нарушений или врожденных дефектов могут такие анализы, как ультразвуковое обследование с высоким разрешением, биопсия ворсин хориона и амниоцентез. Этих женщин следует направлять к специалистам узкого профиля.

Наличие 5 и более беременностей увеличивает риск стремительных родов и обильного кровотечения после родов.

Заболевания, присутствующие до беременности

До беременности у женщины уже может быть заболевание, которое может увеличить риск возникновения проблем во время беременности. Эти нарушения включают:

Женщины, у которых присутствует одно из перечисленных выше заболеваний, должны проконсультироваться с врачом и попытаться достичь как можно лучшего физического состояния до наступления беременности. После наступления беременности им может понадобиться особый уход, зачастую со стороны междисциплинарной группы врачей. В эту группу может входить акушер-гинеколог (который также может быть специалистом по данному заболеванию), специалист по данному заболеванию и другие медицинские работники (например, диетологи).

Заболевания во время беременности

Во время беременности может возникнуть такая проблема или расстройство, при которых беременность приобретает высокую степень риска.

Некоторые заболевания, которые возникают при беременности, связаны с беременностью (или являются осложнениями) при беременности. Другие же заболевания не имеют непосредственной связи с беременностью (см. Беременность, осложненная заболеванием). Ряд заболеваний чаще всего развивается во время беременности, поскольку беременность вызывает многочисленные изменения в организме женщины.

Осложнения при беременности — это проблемы, возникающие только во время беременности. Они могут воздействовать на женщину, на плод или на обоих, а также могут развиваться на разных сроках беременности. Например, такие осложнения, как неправильное расположение плаценты (предлежание плаценты) или преждевременное отделение плаценты от матки (отслойка плаценты) могут вызывать влагалищное кровотечение во время беременности. Женщины, у которых развивается обильное кровотечение, рискуют потерять ребенка или впасть в шоковое состояние, а при отсутствии немедленной медицинской помощи могут умереть во время родов и родоразрешения.

Другие осложнения беременности включают:

Многоплодная беременность

Беременность близнецами или несколькими плодами (многоплодная беременность) повышает риск следующих осложнений:

Многоплодная беременность обычно обнаруживается при ультразвуковом исследовании в первом триместре. Частота многоплодных беременностей увеличивается; существенный вклад в это увеличение внесло использование вспомогательных репродуктивных технологий

Воздействия во время беременности

Вещества и состояния, повышающие риск врожденных пороков, называются тератогенами. Врожденные пороки чаще всего возникают, если тератоген воздействовал на женщину в сроках от 2 до 8 недель после того, как она забеременела (от 4 до 10 недель после последней менструации), так как в это время формируются органы плода. Также повышен риск выкидыша.

Воздействие следующих факторов во время беременности может увеличить риски рождения ребенка с врожденным пороком:

К наиболее опасным инфекциям при беременности относятся следующие

Вещества и лекарственные средства, способные увеличивать риск врожденных пороков развития, включают

Воздействие высоких температур (> 102° F [39° C]), например, в сауне или в гидромассажной ванне, в первом триместре связано с развитием расщелины позвоночника.

Ртуть в морепродуктах

Потребление слишком большого количества ртути с морепродуктами может причинить вред плоду. Однако морепродукты содержат питательные вещества, важные для роста и развития плода и грудного ребенка. Поэтому Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дает следующие рекомендации женщинам, которые забеременели, могут забеременеть, либо кормят грудью:

  • Не употреблять в пищу рыбу гребнеголов из Мексиканского залива, акулу, рыбу-меч, большеглазого тунца, марлина, атлантического большеголова, королевскую макрель.

  • Ограничить потребление белого или желтоперого тунца до 4 унций (одна средняя порция) в неделю.

  • Прежде чем употреблять в пищу рыбу, пойманную в местных озерах, реках и в прибрежных зонах, обратитесь к местным рекомендациям за информацией о безопасности употребления такой рыбы, и если в этой рыбе не был выявлен низкий уровень ртути, либо если рекомендации недоступны, ограничьте потребляемое количество до 4 унций (одна средняя порция) в неделю и не употребляйте другие морепродукты с высоким содержанием ртути на этой неделе.

  • Еженедельно употребляйте в пищу от 8 до 12 унций (2 или 3 средние порции) разнообразных морепродуктов с низким содержанием ртути.

Рыба гребнеголов из Мексиканского залива содержит самое большое количество ртути среди всех рыб (согласно исследованию Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США [FDA]), в то время как гребнеголова, выловленного в Атлантическом океане, можно есть без риска для здоровья.

К морепродуктам с низким содержанием ртути относятся: камбала, креветки, консервированный тунец, лосось, сайда, тилапия, треска и зубатка (см. Рекомендации по употреблению рыбы в пищу для планирующих беременность, беременных или кормящих грудью женщин, а также для детей в возрасте 1–11 лет).

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что СПРАВОЧНИК Мерк не несет ответственности за содержание данных ресурсов.

  1. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): заболевания, передающиеся половым путем, во время беременности: этот веб-сайт содержит ссылки на информационный бюллетень о беременности и инфекциях, передающихся половым путем (ИППП), статистику (включая ссылки на распространенность различных ИППП и их влияние на беременных женщин и их младенцев), а также ссылки на лечение различных ИППП. Он также содержит ссылки на общую информацию о беременности и ИППП.

  2. Управление США по контролю продуктов питания и лекарственных средств (FDA): Рекомендации по употреблению рыбы в пищу для планирующих беременность, беременных или кормящих грудью женщин, а также для детей в возрасте 1–11 лет: На этом веб-сайте представлена информация, которая может помочь беременным женщинам (а также другим женщинам и родителям маленьких детей) выбрать рыбу, которая будет питательной и безопасной для употребления.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.