Факторы риска осложнений при беременности

Около 13 % всех беременностей приходятся на подростков (см. также Подростковая беременность). Подростки подвержены повышенному риску развития следующих состояний, что часто приводит к рождению детей с недостаточной массой тела (маловесных к сроку гестации):

преэклампсия (разновидность повышенного артериального давления, которая наблюдается во время беременности).

преждевременные роды;

анемия;

Причиной этих рисков отчасти является то, что подростки реже получают медицинский уход во время беременности. Кроме того, они более склонны курить сигареты или употреблять другие вещества, и у них чаще регистрируются инфекции, передающиеся половым путем. (Предотвратить инфекции, передающиеся половым путем, может помочь использование презервативов).

Возраст также является фактором риска осложнений при беременности. Женщины в возрасте 35 лет и старше подвержены повышенному риску развития следующих осложнений:

У детей женщин в возрасте 35 лет и старше выше вероятность развития врожденных пороков, таких как пороки сердца, суженный пищевод (атрезия пищевода), дефект мочеиспускательного канала, называемый гипоспадией, или дефект черепа, называемый краниосиностозом.

С возрастом генетическое тестирование и консультирование женщины на хромосомные и генетические аномалии приобретает все большую важность. Беременным женщинам старшего возраста может быть проведено ультразвуковое исследование, чтобы определить, есть ли у плода врожденные пороки.