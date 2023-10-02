Холестаз у новорожденных

Холестаз представляет собой уменьшение образования или оттока желчи. В результате в крови накапливается билирубин (гипербилирубинемия), что ведет к окрашиванию белков глаз и кожи в желтый или желтовато-зеленый цвет, которое называется желтухой.

Существует множество причин холестаза, в том числе инфекции, нарушение обмена веществ, генетические дефекты и препятствия оттоку желчи.

Наиболее частыми симптомами являются желтуха и темная моча.

Диагноз ставится на основании результатов анализов крови, визуализирующих исследований и иногда биопсии печени.

Лечение зависит от причины.

Билирубин — вещество желтого цвета, которое образуется при разрушении гемоглобина (входит в состав эритроцитов, переносящих кислород) в результате нормального процесса замены старых или поврежденных эритроцитов.

Билирубин переносится кровью в печень, где перерабатывается таким образом, что может выделяться из печени в составе желчи (пищеварительной жидкости, которую вырабатывает печень). Обмен билирубина в печени предполагает присоединение его к другому химическому веществу в рамках процесса, называемого конъюгацией.

Преобразованный билирубин в желчи называется конъюгированным билирубином.

Непреобразованный билирубин называется неконъюгированным билирубином.

Желчь выделяется через желчные протоки в начальный отдел тонкого кишечника (двенадцатиперстную кишку). Если билирубин не может достаточно быстро перерабатываться печенью и выделяться через желчные протоки, он накапливается в крови (гипербилирубинемия). При избыточном количестве билирубина он накапливается в коже, белках глаз и других тканях, окрашивая их в желтый цвет (желтуха).

При холестазе клетки печени перерабатывают билирубин надлежащим образом, но отток желчи нарушен в каком-то месте между клетками печени двенадцатиперстной кишкой. Это ведет к повышению уровня конъюгированного билирубина в крови и уменьшению количества желчи, попадающей в тонкий кишечник.

Еще одним эффектом нарушения выделения желчи в тонкий кишечник является нарушение процесса пищеварения. Желчь имеет большое значение для процесса пищеварения, поскольку она помогает организму всасывать жиры и жирорастворимые витамины A, D, E и K. При недостаточном количестве желчи в тонком кишечнике нарушается процесс всасывания жиров, что может привести к дефициту витаминов, неадекватному питанию и неспособности расти и набирать вес.

Изображение печени

Симптомы холестаза у новорожденных Симптомы холестаза обычно развиваются в течение первых 2 недель жизни новорожденного. У детей первого года жизни с холестазом присутствует желтуха и, часто, темная моча, светлый кал и/или увеличение печени. Накопление билирубина в коже вызывает зуд, что способствует раздражительности детей первого года жизни. Поскольку у детей первого года жизни с холестазом может иметь место недостаточное всасывание жиров и витаминов, они могут плохо расти. При прогрессировании заболевания печени могут развиваться другие проблемы, например, увеличение размеров живота в результате скопления жидкости в брюшной полости (асцит) и кровотечение из верхних отделов пищеварительного тракта, вызванное увеличением вен пищевода (варикозное расширение вен пищевода).

Диагностика холестаза у новорожденных Анализы крови

Визуализирующие исследования

В некоторых случаях — биопсия печени Более высокое, чем в дальнейшем, содержание билирубина в крови (гипербилирубинемия) в первую неделю жизни присутствует практически у всех новорожденных. Эта желтуха (физиологическая желтуха) исчезает на протяжении одной или двух недель, при этом уровень билирубина возвращается к норме. Младенцам, у которых желтуха сохраняется после возраста 2 недель, врачи назначают анализ крови, чтобы увидеть, каким из видов билирубина вызвано повышение — конъюгированным или неконъюгированным. Высокий уровень конъюгированного билирубина указывает на нарушение функции печени и возможный холестаз. Высокий уровень неконъюгированного билирубина не вызван нарушением функции печени. Если результаты анализа указывают на наличие холестаза, детям проводят дополнительные анализы крови для выявления воспаления печени и нарушения ее функции (см. Анализы крови для оценки функции печени). Для выявления причины холестаза врачи проводят другие анализы. Врачи проводят ультразвуковое исследование брюшной полости для оценки размера печени, а также для получения изображения желчного пузыря и общего желчного протока. При проведении другого вида визуализирующего обследования под названием холесцинтиграфия (гепатобилиарная сцинтиграфия или сканирование) врачи вводят ребенку первого года жизни в вену радиоактивное вещество. После этого они наблюдают за движением радиоактивного вещества по мере его выделения печенью и поступления в желчный пузырь, и через желчные протоки в двенадцатиперстную кишку. В специализированных медицинских центрах иногда проводят рентгенологическое исследование другого типа, называемое эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографией (ЭРХПГ), которое позволяет врачам осмотреть желчные протоки и желчный пузырь. Если врачи не могут установить причину, они берут образец печени ребенка для дальнейшего изучения (биопсия). Биопсия может быть проведена одновременно с интраоперационной холангиографией, которая предполагает введение вещества, видимого в рентгеновских лучах, непосредственно в желчный пузырь, что помогает более четко определить состояние желчных протоков, или без нее.

Лечение холестаза у новорожденных Лечение конкретной причины.

Поддерживающая терапия, в том числе надлежащее питание. Лечение причины Лечение детей с атрезией желчных протоков проводят с помощью хирургической процедуры под названием «портоэнтеростомия» (операция Касаи). В идеале эту процедуру следует проводить на протяжении первых 1–2 месяцев жизни. В ходе этой процедуры участок тонкой кишки присоединяют к участку печени, таким образом желчь может выделяться в тонкую кишку. Даже при выполнении этой процедуры и оптимальном уходе большинство младенцев в конечном итоге нуждаются в трансплантации печени. Некоторые нарушения обмена веществ, например, галактоземия, поддаются лечению. Лечение галактоземии проводят путем исключения из диеты ребенка первого года жизни молока и молочных продуктов (содержащих сахар галактозу). Как правило, детям дают соевую смесь. Лечение детей с гестационным аллоиммунным поражением печени могут проводить с помощью внутривенного введения иммуноглобулинов (антител, полученных из крови людей с нормальной иммунной системой) или путем взятия большого количества крови ребенка и замены ее с помощью переливания крови (обменное переливание крови). Поддерживающая терапия Важно обеспечить надлежащее питание и применять биологически активные добавки при любом дефиците витаминов A, D, E и K. У детей первого года жизни с холестазом, как правило, нарушено всасывание жиров, таким образом, использование смесей, содержащих специальный жир (среднецепочечный триглицерид), улучшает всасывание жиров и рост. Некоторые дети первого года жизни не в состоянии выпивать достаточное количество смеси для нормального роста и им может потребоваться применение концентрированной смеси, содержащей большее количество калорий на единицу объема. Для облегчения зуда, усиления выделения желчи и улучшения состояния печени новорожденным без атрезии желчных путей можно давать урсодезоксихолевую кислоту.