Анемия у новорожденных

Анемия — это заболевание, при котором в крови содержится слишком мало эритроцитов.

Анемия может возникнуть, когда эритроциты разрушаются слишком быстро, теряется слишком много крови, или костный мозг не вырабатывает достаточного количества эритроцитов.

При слишком быстром разрушении эритроцитов может развиваться анемия и повышаются уровни билирубина (пигмент желтого цвета, который высвобождается при нормальном разрушении эритроцитов), при этом кожа и белки глаз новорожденного могут выглядеть желтыми (состояние, которое называют желтухой).

При слишком быстрой потере большого количества крови у новорожденного может развиваться серьезное заболевание и шок, у него могут отмечаться бледность, учащенное сердцебиение и пониженное артериальное давление, а также учащенное поверхностное дыхание.

Если потеря крови не такая тяжелая, или происходит постепенно, новорожденный может выглядеть нормально, но отмечается бледность.

Лечение может включать введение в вену (внутривенно) жидкостей, после которого следует переливание крови или обменное переливание крови.

Эритроциты содержат гемоглобин — белок, который окрашивает кровь в красный цвет и позволяет переносить кислород из легких, доставляя его во все ткани организма. Кислород используется клетками, способствуя выработке необходимой организму энергии из пищи, при этом углекислый газ выводится как продукт жизнедеятельности. Эритроциты переносят углекислый газ из тканей обратно в легкие. Когда количество эритроцитов слишком низкое, кровь переносит меньше кислорода, поэтому возникают утомляемость и слабость (см. также Общие сведения об анемии у взрослых).

Костный мозг содержит специализированные клетки, из которых образуются клетки крови. Как правило, костный мозг вырабатывает очень мало новых эритроцитов в первые 3–4 недели после рождения, что приводит к медленному снижению количества эритроцитов (это называется физиологической анемией) в первые 2–3 месяца жизни.

У очень недоношенных новорожденных (родившихся до 37-й недели беременности) наблюдается большее снижение количества эритроцитов. Это состояние называют анемией недоношенных. Анемия недоношенных чаще всего возникает у детей первого года жизни, чей гестационный возраст (период времени, на протяжении которого плод находился в матке после оплодотворения яйцеклетки) составляет меньше 32 недель, и у младенцев, которые долго находились в больнице.

Более тяжелая анемия может возникать в случае:

слишком быстрого разрушения эритроцитов (этот процесс называют гемолизом);

взятия большого количества крови для анализов после рождения;

слишком большой потери крови во время родов или родоразрешения;

недостаточной выработки новых эритроцитов в костном мозге.

Одновременно может происходить более одного из этих процессов.

Быстрое разрушение эритроцитов (гемолиз) Тяжелое разрушение эритроцитов приводит к анемии и высоким уровням билирубина в крови (гипербилирубинемии). Гемолитическая болезнь новорожденных — это заболевание, которое может вызвать быстрое разрушение эритроцитов новорожденного антителами из крови матери. Кроме того, эритроциты могут быстро разрушаться, если у новорожденного есть наследственная аномалия эритроцитов. Примером является наследственный сфероцитоз, при котором эритроциты под микроскопом выглядят как маленькие шарики. Еще одним примером является дефицит у младенцев фермента эритроцитов под названием глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа (дефицит Г6ФД). У этих младенцев воздействие на мать и плод определенных лекарственных препаратов, принимаемых во время беременности (например, анилиновых красителей, сульфаниламидных препаратов и многих других), может привести к быстрому разрушению эритроцитов. Гемолиз также может возникать при гемоглобинопатиях. Гемоглобинопатии — это генетические заболевания, которые влияют на структуру или выработку гемоглобина. Гемоглобин представляет собой белок внутри эритроцитов, который позволяет клеткам переносить кислород из легких и доставлять его во все части тела. Талассемия является примером гемоглобинопатии, которая редко вызывает проблемы у новорожденных. Инфекции, приобретенные до, во время и после рождения, например, токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирусная инфекция, инфекция вирусом простого герпеса или сифилис, могут также быстро разрушать эритроциты.

Кровопотеря Потеря крови является еще одной причиной анемии. Кровопотеря у новорожденного может происходить разными способами. Например, кровопотеря происходит при перемещении большого объема крови плода через плаценту (орган, соединяющий плод с маткой и обеспечивающий плод питательными веществами) в кровоток матери (фето-материнская трансфузия). Кровопотеря также может происходить при скоплении слишком большого объема крови в плаценте при родоразрешении, что может происходить, если ребенка слишком долго держать над животом матери до наложения зажима на пуповину. Фето-фетальная трансфузия, при которой кровь перетекает от одного плода к другому, может привести к анемии у одного близнеца, в то время как у другого близнеца ее становится слишком много (полицитемия). Плацента может отделяться от матки до родоразрешения (отслойка плаценты) или прикрепляться в неправильном месте (предлежание плаценты), что ведет к кровопотере у беременной женщины. Кровопотеря может привести к анемии у плода или новорожденного, потому что от матери к плоду поступает меньше кислорода. Кровопотеря может происходить при проведении определенных инвазивных процедур у плода для определения генных и хромосомных аномалий. Инвазивные процедуры — это процедуры, которые требуют введения инструмента в тело матери. Такие процедуры включают амниоцентез, биопсию ворсин хориона и чрескожный отбор пуповинной крови. Иногда кровопотеря происходит, если новорожденный во время родов получает травму. Например, разрыв печени или селезенки во время родоразрешения может быть причиной внутреннего кровотечения. В редких случаях у новорожденного может возникать внутричерепное кровотечение, если при родоразрешении используется вакуумный экстрактор или щипцы. Кровопотеря также может возникать у новорожденных с дефицитом витамина К. Витамин К — это вещество, помогающее организму образовывать сгустки крови и контролировать кровотечение. Дефицит витамина К может вызвать геморрагическую болезнь новорожденных, характеризующуюся склонностью к кровотечениям. В норме у новорожденных уровень витамина К при рождении низкий. Для предотвращения кровотечения новорожденным в плановом порядке назначают инъекции витамина К при рождении. У детей, которые родились с тяжелым наследственным нарушением свертываемости крови, таким как гемофилия, особенно при тяжелых родах, может возникать внутреннее кровотечение, приводящее к анемии. Развитию анемии также может способствовать частое взятие крови у новорожденного, особенно у недоношенного.

Пониженная выработка эритроцитов До рождения костный мозг плода может не вырабатывать достаточное количество новых эритроцитов. Эта редкая патология может привести к тяжелой анемии. Примерами такой недостаточной выработки эритроцитов являются редкие генетические заболевания, например, синдром Фанкони и анемия Даймонда-Блекфена. После рождения некоторые инфекции (например, цитомегаловирусная инфекция, сифилис и вирус иммунодефицита человека [ВИЧ]) могут также препятствовать выработке достаточного количества эритроцитов в костном мозге. У новорожденных также может быть дефицит определенных питательных веществ, например, железа, фолата (фолиевой кислоты) и редко витамина Е, что может вызывать анемию, поскольку костный мозг не в состоянии вырабатывать эритроциты.

Симптомы анемии у новорожденных У большинства младенцев с анемией легкой или средней степени тяжести симптомы отсутствуют. Анемия средней степени тяжести может проявляться вялостью (летаргией) или плохим аппетитом. Осложнения анемии у новорожденных Новорожденные, которые очень быстро теряют большое количество крови во время родов или родоразрешения, могут находиться в шоковом состоянии, у них может отмечаться бледность, учащенное сердцебиение и пониженное артериальное давление, а также учащенное поверхностное дыхание. Если анемия является результатом быстрого разрушения эритроцитов, отмечается также увеличение выработки билирубина, тогда кожа и белки глаз новорожденного могут выглядеть желтыми (желтуха).

Диагностика анемии у новорожденных До рождения — пренатальное ультразвуковое исследование.

После рождения — симптомы и анализы крови. До рождения врачи могут проводить внутриутробное ультразвуковое исследование и в некоторых случаях могут обнаружить у плода признаки анемии. После рождения диагноз анемии основывается на симптомах и подтверждается с помощью анализов, проводимых с использованием образца крови новорожденного. Кроме того, в ряде штатов Соединенных Штатов Америки новорожденные проходят скрининг для выявления некоторых причин анемии, например, дефицита Г6ФД. Лабораторное исследование Анализы на содержание железа в крови