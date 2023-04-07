Общие сведения о пороках сердца

Кровообращение плода отличается от кровообращения у детей и взрослых.

У детей и взрослых вся кровь, возвращающаяся к сердцу от всех органов и тканей (синяя венозная кровь, бедная кислородом), проходит через правое предсердие и затем через правый желудочек в легочную артерию, а оттуда поступает в легкие. В легких кровь поглощает кислород из воздухоносных мешочков (альвеол) и высвобождает углекислый газ (см. Обмен кислородом и углекислым газом). Затем эта кровь алого цвета, обогащенная кислородом, возвращается из легких в левое предсердие и левый желудочек, а оттуда она перекачивается от сердца ко всему организму через большую артерию, которая называется аортой и затем через артерии более мелкого калибра.

У плода путь, по которому кровь циркулирует через сердце и легкие, проходит по-другому. Поскольку плод находится внутри матки, он не контактирует с воздухом, а легкие у него спавшиеся и заполнены амниотической жидкостью (жидкость внутри матки во время беременности). Поскольку плод в матке не дышит воздухом, кровь плода получает кислород через плаценту. Кровь матери, богатая кислородом, течет через кровеносные сосуды матки. Кровь матери не течет непосредственно к плоду. В плаценте только кислород переходит из крови матери в кровь плода, которая затем течет к плоду через кровеносные сосуды пуповины.

До рождения большая часть крови из вен (венозной крови), поступающей в правые отделы сердца, минует нефункционирующие легкие и попадает в организм плода по двум кратчайшим путям (шунтам). Эти кратчайшие пути:

Овальное окно — отверстие между двумя верхними камерами сердца, правым и левым предсердиями

Боталлов проток — кровеносный сосуд, соединяющий две выходящие из сердца крупные артерии, легочную артерию и аорту

Циркуляция крови в сердце плод... Видео

У плода венозная кровь, поступающая в сердце, получила кислород из плаценты. Эта обогащенная кислородом кровь может поступать в организм через овальное окно и артериальный проток, в основном минуя нефункционирующие легкие. Сразу же после рождения происходят кардинальные изменения характера кровообращения. Во время движения по родовому каналу жидкость выдавливается из легких новорожденного. С первым вдохом его легкие наполняются воздухом, который содержит кислород. После перерезания пуповины плацента (и, следовательно, система кровообращения матери) больше не связана с кровообращением новорожденного, и теперь весь кислород ребенок получает через свои легкие. Необходимость в овальном окне и боталловом протоке теперь отсутствует, и в течение нескольких первых дней или недель жизни они обычно закрываются, после чего система кровообращения новорожденного приобретает такой же вид, как у взрослого человека. Иногда овальное окно не закрывается (так называемое «открытое овальное окно»), однако открытое овальное окно, как правило, не вызывает никаких проблем со здоровьем.