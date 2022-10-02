Общие сведения о филяриозных инфекциях

Внутри организма взрослые филяриозные черви могут мигрировать и формировать уплотнения в лимфатических сосудах или под кожей, в зависимости от типа филяриозного червя, вызвавшего инфекцию. Взрослые самки червей производят незрелые формы червей, которые называются микрофиляриями. По большей части повреждения и многие симптомы, вызванные филяриозными инфекциями, являются результатом воспалительной реакции организма на взрослых червей или микрофилярий.

При поражении лимфатических тканей (клеток и органов, составляющих лимфатическую систему) взрослые черви Wuchereria или Brugia и воспаление, которое сопровождает их, могут блокировать лимфатические сосуды, вызывая воспаление и отек участков ног, рук или половых органов. Через много лет ноги, руки и гениталии могут сильно увеличиться и стать обезображенными.

Циркулирующие микрофилярии Wuchereria или Brugia могут вызвать аллергические реакции в легких, которые приводят к кашлю, одышке и астматическим симптомам. Взрослые черви Лоа Лоа мигрируют под кожей, вызывая временные узелки, и иногда проходят через глаза под прозрачной наружной мембраной (конъюнктивой). Взрослые черви Onchocerca живут в узелках под кожей и производят микрофилярии, которые вызывают зуд и повреждение кожи. Они также попадают в глаза, вызывая воспаление и рубцевание, которые могут привести к слепоте через много лет.