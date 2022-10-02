Общие сведения о филяриозных инфекциях

Возбудителями филяриозных инфекций являются некоторые виды круглых червей, при этом поражаются различные части тела в зависимости от вида гельминта.
Существует множество видов филяриозных гельминтов, однако лишь немногие из них заражают человека. Виды, заражающие людей, могут обитать в:
тканях, лежащих под слоями кожи (подкожные ткани), или в глазах: африканский глазной червь (Лоа Лоа), являющийся возбудителем лоаоза, или Onchocerca volvulus, вызывающий «речную слепоту» (онхоцеркоз);
лимфатических тканях: Wuchereria bancrofti, Brugia malayi или Brugia timori, вызывающие лимфатический филяриоз.
Большинство перечисленных инфекций встречаются в тропических и субтропических зонах.
Инфицирование собачьим сердечным гельминтозом (Dirofilaria immitis) встречается во всем мире, в том числе в Северной Америке. Эта инфекция редко вызывает симптомы, поскольку собачий сердечный гельминтоз у людей не развивается до стадии зрелости. Но иногда незрелые сердечные гельминты достигают легких и могут вызывать боль в груди и кашель. В очень редких случаях личинки образуют узелки в глазах, головном мозге и/или яичках.
(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).
Передача
Передача филяриозных инфекций происходит следующим образом:
При укусе инфицированная муха (например, овод или олений слепень) или комар откладывает личинок паразита под кожей.
Личинки превращаются во взрослых гельминтов под кожей или в лимфатических тканях.
Взрослые гельминты дают потомство, называемое микрофиляриями, которые циркулируют в крови или живут в коже.
Распространение инфекции происходит при укусе инфицированного человека слепнем или комаром, которые поглощают микрофилярии.
Внутри насекомого микрофилярии превращаются в личинок, способных вызывать инфекцию.
Далее насекомое при укусе передает личинок другому человеку.
Напрямую от человека к человеку такие инфекции не передаются.
Симптомы филяриозных инфекций
Внутри организма взрослые филяриозные черви могут мигрировать и формировать уплотнения в лимфатических сосудах или под кожей, в зависимости от типа филяриозного червя, вызвавшего инфекцию. Взрослые самки червей производят незрелые формы червей, которые называются микрофиляриями. По большей части повреждения и многие симптомы, вызванные филяриозными инфекциями, являются результатом воспалительной реакции организма на взрослых червей или микрофилярий.
При поражении лимфатических тканей (клеток и органов, составляющих лимфатическую систему) взрослые черви Wuchereria или Brugia и воспаление, которое сопровождает их, могут блокировать лимфатические сосуды, вызывая воспаление и отек участков ног, рук или половых органов. Через много лет ноги, руки и гениталии могут сильно увеличиться и стать обезображенными.
Циркулирующие микрофилярии Wuchereria или Brugia могут вызвать аллергические реакции в легких, которые приводят к кашлю, одышке и астматическим симптомам. Взрослые черви Лоа Лоа мигрируют под кожей, вызывая временные узелки, и иногда проходят через глаза под прозрачной наружной мембраной (конъюнктивой). Взрослые черви Onchocerca живут в узелках под кожей и производят микрофилярии, которые вызывают зуд и повреждение кожи. Они также попадают в глаза, вызывая воспаление и рубцевание, которые могут привести к слепоте через много лет.