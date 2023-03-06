Общие сведения о вирусных инфекциях

Вирус состоит из нуклеиновой кислоты, ДНК или РНК, окруженной белковой оболочкой. Для размножения ему требуются живые клетки. Вирусная инфекция может привести к возникновению спектра симптомов от бессимптомного течения до тяжелого заболевания.
Человек может заразиться вирусами, проглотив или вдохнув их, через укусы насекомых, через половой контакт или во время внутриутробного развития (передаются от беременной матери плоду).
Чаще всего вирусные инфекции поражают нос, горло и верхние дыхательные пути, а также такие системы, как нервная, желудочно-кишечная и репродуктивная система.
Врачи могут поставить диагноз на основе симптомов, результатов анализа крови и посевов либо исследования инфицированных тканей.
Противовирусные препараты могут влиять на репродукцию вирусов или усилить иммунную реакцию в ответ на вирусную инфекцию.
Вирус — это маленький инфекционный организм (намного меньше, чем грибок или бактерия), который должен внедриться в живую клетку для того, чтобы воспроизвести себя. Вирус прикрепляется к клетке (так называемая клетка-хозяин), входит в клетку и выпускает свою ДНК или РНК внутри клетки. ДНК или РНК вируса — это генетический материал, который содержит информацию, необходимую для репликации вируса. Генетический материал вируса берет контроль над клеткой-хозяином и принуждает ее воспроизводить вирус. Инфицированная клетка, как правило, умирает, поскольку вирус мешает ей функционировать нормально. Умирая, инфицированная клетка-хозяин выпускает новые вирусы, которые будут заражать другие клетки.
Различают ДНК- и РНК-вирусы, в зависимости от того, что они используют для своей репликации — ДНК или РНК. ДНК-вирусы включают вирусы герпеса. К РНК-вирусам относится вирус SARS-CoV2, который вызывает COVID-19. К РНК-вирусам также относятся ретровирусы, такие как ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). РНК-вирусы, в особенности ретровирусы, склонны к мутациям, что означает, что набор генетических инструкций, которые содержат всю информацию, необходимую вирусу для функционирования, может изменяться по мере распространения вируса.
Некоторые вирусы не убивают инфицированные клетки, а изменяют клеточные функции. В некоторых случаях инфицированная клетка не может контролировать обычное клеточное деление и становится раковой клеткой.
Некоторые вирусы, такие как вирус гепатита В и вирус гепатита С, могут вызывать хронические инфекции. Хронический гепатит может длиться годы и даже десятилетия. У многих людей хронический гепатит протекает в довольно легкой форме и практически не вызывает поражения печени. Однако у некоторых людей он в конечном счете приводит к циррозу (тяжелому рубцеванию печени), печеночной недостаточности, а иногда — к раку печени.
Знаете ли Вы, что...
Как правило, вирусы поражают какой-то один тип клеток. Например, вирусы обычной простуды поражают только клетки верхних дыхательных путей. К тому же, большинство вирусов заражают только некоторые конкретные виды растений или животных. Некоторые опасны только для людей.
Многие вирусы часто вызывают инфекции у младенцев и детей, а также у взрослых.
Типы вирусных инфекций
Инфекции верхних дыхательных путей (инфекции носа, горла, верхних дыхательных путей и легких) являются наиболее распространенными вирусными инфекциями.
Инфекции верхних дыхательных путей включают фарингит, синусит, а также обычную простуду. К другим вирусным респираторным инфекциям относятся грипп, пневмония и коронавирусы, включая вирус SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19).
У детей младшего возраста вирусы также часто вызывают круп (представляет собой воспаление верхних и нижних дыхательных путей — ларинготрахеобронхит) либо воспаление нижних дыхательных путей (бронхиолит).
Респираторными инфекциями чаще тяжело болеют маленькие дети, пожилые люди, а также люди с заболеваниями сердца и легких. Респираторные вирусы обычно передаются от человека к человеку при контакте с инфицированными каплями из дыхательных путей.
Другие вирусы поражают различные конкретные части тела:
Желудочно-кишечный тракт: Инфекции желудочно-кишечного тракта, такие, как гастроэнтерит, обычно вызывают вирусы — норовирусы и ротавирусы.
Печень: Такие инфекции приводят к гепатиту.
Нервная система: Некоторые вирусы, например, вирус бешенства и вирус Западного Нила, инфицируют головной мозг, вызывая энцефалит. Другие инфицируют слои ткани, покрывающие головной и спинной мозг (мозговые оболочки), вызывая менингит.
Кожа: Вирусные инфекции, поражающие исключительно кожу, иногда приводят к образованию бородавок или других дефектов. Многие вирусы, поражающие другие части тела, такие, как ветряная оспа, также вызывают сыпь.
Плацента и плод: Некоторые вирусы, такие как вирус Зики, вирус краснухи и цитомегаловирус, могут инфицировать плаценту и плод у беременных женщин.
Некоторые вирусы действуют сразу на несколько систем организма. К таким вирусам относятся энтеровирусы (например, вирусы Коксаки и эховирусы) и цитомегаловирусы.
Распространение вирусов
Вирусы распространяются (передаются) разными способами. Это может быть:
Проглатывание
Вдыхание
Распространение при укусах насекомых, например, комаров, некоторых видов жалящих мух или клещей
Передача половым путем (при инфекциях, передающихся половым путем)
Передача при переливании зараженной крови.
Передача внутриутробно во время беременности
Новые вирусы человека иногда развиваются из вирусов, которые обычно поражают животных (например, SARS-CoV и SAR-CoV-2). Это происходит, когда инфицированное животное вступает в близкий контакт с чувствительным к инфекции человеком.
Многие вирусы, которые ранее обитали лишь в определенных регионах мира, в настоящее время неуклонно расширяют свой ареал. К числу таких вирусов относятся вирус чикунгунья, вирус конго-крымской геморрагической лихорадки, вирус японского энцефалита, вирус лихорадки долины Рифт, вирус Западного Нила, вирус Росс-ривер, вирус Зика и вирус шотландского энцефалита овец. Частично распространение этих вирусов объясняется тем, что изменение климата делает пригодными для обитания распространяющих вирусы комаров или клещей все более обширные территории. Кроме того, заражение может происходить у туристов, которые потом возвращаются домой, где их кусают местные комары и распространяют вирусы на других людей.
Способы защиты от вирусов
Человеческий организм обладает несколькими способами защиты от вирусов:
физические барьеры, такие, как кожа, которые препятствуют простому проникновению;
иммунная защита организма, которая атакует вирус.
Когда вирус проникает в тело, он вызывает активизацию иммунной защиты организма. Эта защита начинается с белых кровяных телец, таких, как лимфоциты и моноциты, которые учатся атаковать и разрушать вирус либо инфицированные вирусом клетки. Если организм выдерживает атаку вируса, некоторые белые кровяные тельца запоминают «захватчика» и могут быстрее и эффективнее реагировать в случае повторного инфицирования этим вирусом. Такая реакция называется иммунитетом. Иммунитет также можно выработать с помощью вакцины.
Вирусы и злокачественные опухоли
Некоторые вирусы изменяют ДНК клетки-хозяина таким образом, что это способствует развитию злокачественной опухоли. Некоторые вирусы, например, вирус герпеса и ВИЧ, оставляют свой генетический материал внутри клетки-хозяина, где тот находится в состоянии покоя длительное время (латентная инфекция). Если такую клетку побеспокоить, то вирус может начать репликацию снова и стать причиной болезни.
Известны только несколько вирусов, которые вызывают злокачественные опухоли, но могут быть и другие.
Вирусы и злокачественные опухоли: Ссылка
Вирус
Онкологические заболевания
Некоторые виды злокачественных опухолей тканей носа и горла
В-клеточные лимфомы возникают у людей с ослабленной иммунной системой (например, у больных СПИДом)
Вирус герпеса 8
Саркома Капоши, агрессивная В-клеточная неходжкинская лимфома и рак шейки матки
Вирус папилломы человека (ВПЧ)
Рак шейки матки, рак вульвы, рак влагалища, рак анального канала, рак полового члена, рак полости рта и горла и рак пищевода
Диагностика вирусных инфекций
Обследование врачом;
в случае инфекции, развившейся в период эпидемии, — наличие других аналогичных случаев;
при некоторых инфекциях — анализы и посевы крови.
Распространенные вирусные инфекции (такие, как корь, краснуха или ветряная оспа) могут диагностироваться на основании симптомов.
Для инфекций, приводящих к эпидемиям (таких, как грипп), наличие других аналогичных случаев заболевания может помочь врачам идентифицировать вирус. Лабораторный диагноз важен для различия между разными вирусами, которые вызывают аналогичные симптомы, такими как COVID-19 (SARS-CoV2) и грипп.
Для определения других инфекций могут быть необходимы анализ крови и посев (выращивание микроорганизмов в лабораторных условиях на образцах крови, жидкостей организма или другого материала, взятого из инфицированного участка). Исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) может быть проведено, чтобы сделать много копий вирусного генетического материала. Метод ПЦР позволяет врачам быстро и точно определить вирус. Кровь может быть также проверена на антигены, которые являются белками внутри вируса или на его поверхности, вызывающими защитную реакцию организма. Также выполняется анализ крови на антитела к вирусам. (Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от определенных видов атак). Обычно анализы выполняются быстро, особенно если инфекция представляет серьезную угрозу для здоровья людей, или если симптомы очень тяжелые.
Иногда образец крови либо других тканей направляется для изучения под электронным микроскопом, который обеспечивает сильное увеличение при высоком разрешении изображения.
Лечение вирусных инфекций
Симптоматическое лечение
Иногда противовирусные препараты
Симптоматическое лечение
Для многих вирусов специального лечения не существует. Однако определенные симптомы можно купировать многими способами, например:
Обезвоживание: употребление жидкостей в больших количествах; иногда внутривенное введение;
Диарея: иногда противодиарейный препарат, такой как лоперамид
повышение температуры и боль: ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП);
тошнота и рвота: нулевой стол, а также иногда противорвотные препараты, например, ондансетрон
некоторые виды сыпи: успокаивающие или увлажняющие кремы, иногда антигистаминные препараты, принимаемые внутрь, от зуда;
насморк: Иногда средства против заложенности носа, такие, как фенилэфрин или фенилпропаноламин;
боль в горле: иногда пастилки с содержанием бензокаина или диклонина.
Эти симптомы не всегда и не у всех требуют лечения. Если они носят умеренный характер, возможно, лучше просто подождать, пока они не разрешатся самостоятельно. Некоторые препараты могут не подходить для новорожденных и детей младшего возраста.
Противовирусные препараты
Лекарственные препараты, которые борются с вирусными инфекциями, называют противовирусными препаратами. Эффективных противовирусных препаратов для лечения многих вирусных инфекций не существует. Однако существует несколько препаратов от гриппа, много препаратов от инфекции, вызванной одним или несколькими видами вируса герпеса (см. Некоторые противовирусные препараты, применяемые при лечении инфекций, вызванных вирусом герпеса), а также много новых противовирусных препаратов для лечения ВИЧ, гепатита C, гепатита В и COVID-19, который вызывается вирусом SAR-CoV-2.
Многие противовирусные препараты препятствуют репликации вирусов. Большинство препаратов, используемых для борьбы с ВИЧ-инфекцией, действуют именно таким образом. Поскольку вирусы очень малы и воспроизводятся внутри клетки, используя ее собственный метаболизм, то количество метаболических функций, на которые может повлиять противовирусный препарат, крайне ограничено. Бактерии, напротив, относительно велики, зачастую размножаются самостоятельно вне клетки и обладают большим количеством метаболических функций, на которые могут повлиять антибактериальные препараты (антибиотики). По этой причине противовирусные препараты разрабатывать намного сложнее, чем антибиотики. Также в отличие от антибиотиков, которые обычно эффективны в отношении множества различных видов бактерий, большинство противовирусных препаратов зачастую обладают эффективностью в отношении всего лишь одного вируса (или только нескольких).
Противовирусные препараты могут быть токсичными для клеток человеческого организма. Вирусы также могут выработать резистентность к препарату.
Большинство противовирусных препаратов принимается внутрь. Некоторые могут приниматься в виде инъекций в вену (внутривенно) либо мышцы (внутримышечно). Некоторые применяются в виде мазей, кремов, глазных капель либо вдыхаются в виде порошка.
Антибиотики неэффективны в борьбе с вирусными инфекциями, но в случае если присоединяется бактериальная инфекция, прием антибиотика чаще всего необходим.
Интерфероны являются копиями веществ, которые образуются в организме естественным образом для противодействия либо замедления воспроизводства вируса. Эти препараты используются для лечения некоторых вирусных инфекций, например:
Интерфероны могут иметь побочные эффекты, такие как лихорадка, озноб, слабость и мышечные боли. Эти эффекты обычно начинаются через 7–12 часов после первой инъекции и продолжаются до 12 часов.
Антитела из крови человека, который выздоровел от вирусной инфекции (сыворотка выздоровевшего), и антитела, производимые в лаборатории из живых клеток, которые были изменены для получения требуемых антител (моноклональные антитела), используются для лечения некоторых вирусных инфекций, включая, например, инфекцию, вызванную респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ), бешенство.
Профилактика вирусных инфекций
Профилактика вирусных инфекций может включать:
Вакцины и иммуноглобулины позволяют организму лучше защищаться от заболеваний, вызванных определенными вирусами (или бактериями). Процесс укрепления защиты организма называется иммунизацией.
Меры общего характера
Множество вирусных инфекций можно предотвратить с помощью рутинных мероприятий для защиты себя и других (меры личной защиты). Эти меры различаются в зависимости от распространения вируса. Профилактические меры могут быть следующими.
Частое и тщательное мытье рук с мылом
Потребление только пищевых продуктов и жидкостей, которые были надлежащим образом приготовлены или обработаны
Избегание контакта с инфицированными людьми и загрязненными поверхностями
Чиханье и кашель в салфетки (которые следует выбросить) или в верхнюю часть руки, полностью закрывая рот и нос
Практика безопасного секса
Предотвращение укусов клещей, комаров и других членистоногих
Ношение маски
В случае необходимости физическое дистанцирование (например, для профилактики COVID-19)
Вакцины
Вакцины действуют, стимулируя естественные защитные механизмы организма (это называется активной иммунизацией). Вакцины назначаются до контакта с вирусом для того, чтобы предотвратить инфицирование.
Распространенные вирусные вакцины включают вакцины от следующих заболеваний:
Вирус папилломы человека (ВПЧ)
Японский энцефалит (воспаление головного мозга)
Опоясывающий герпес (герпес зостер)
Существуют аденовирусные вакцины против ветряной оспы и мпокс, но они используются только у людей, подверженных высокому риску заражения, например, у некоторых военнослужащих.
Вирусные заболевания можно искоренить с помощью эффективных вакцин. Натуральная оспа была ликвидирована в 1978 году. Масштабная вакцинация почти искоренила полиомиелит во всем мире, но его случаи все еще возникают в районах с неполной иммунизацией, таких как страны Африки к югу от Сахары и Южная Азия. Корь почти ликвидирована в некоторых частях мира, таких как Северная и Южная Америка. Однако, поскольку корь очень заразительна, а охват вакцинацией является неполным даже в регионах, где она считается искорененной, вряд ли она полностью будет ликвидирована в ближайшее время.
Иммунноглобулины
Иммуноглобулины представляют собой стерильный раствор антител (также называемых иммуноглобулинами), взятых из крови определенной группы людей. Иммунноглобулины вводятся непосредственно человеку (это называется пассивной иммунизацией).
Иммуноглобулины могут брать из крови:
в целом здоровых людей (эти иммуноглобулины называются объединенным человеческим иммуноглобулином);
людей, у которых много антител, защищающих от конкретного инфекционного микроорганизма, часто потому, что они были инфицированы этим микроорганизмом (эти иммуноглобулины называются гипериммунным глобулином).
Гипериммунный глобулин доступен лишь для немногих инфекционных заболеваний, таких как гепатит B, бешенство, столбняк и ветряная оспа. Обычно он назначается после контакта с микроорганизмами, но до развития заболевания. Например, людям, укушенным животным, у которых может быть бешенство, немедленно назначают гипериммунный глобулин от бешенства.
Иммунноглобулины вводят путем инъекции в мышцу или в вену. Иммунизация, обеспечиваемая имунноглобулинами, действует только в течение нескольких дней или недель — до тех пор, пока организм не устранит введенные антитела.
Иногда, например, когда люди контактируют с больными бешенством или гепатитом B, им назначают и иммуноглобулин, и вакцину для того, чтобы предотвратить развитие инфекции либо облегчить ее тяжесть.
Также иммуноглобулины могут быть полезны в лечении инфекций. Например, их могут вводить людям, иммунная система которых не реагирует надлежащим образом на инфекцию (см. Возмещение отсутствующих компонентов иммунной системы).