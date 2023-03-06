Общие сведения о вирусных инфекциях

Вирус состоит из нуклеиновой кислоты, ДНК или РНК, окруженной белковой оболочкой. Для размножения ему требуются живые клетки. Вирусная инфекция может привести к возникновению спектра симптомов от бессимптомного течения до тяжелого заболевания.

Человек может заразиться вирусами, проглотив или вдохнув их, через укусы насекомых, через половой контакт или во время внутриутробного развития (передаются от беременной матери плоду).

Чаще всего вирусные инфекции поражают нос, горло и верхние дыхательные пути, а также такие системы, как нервная, желудочно-кишечная и репродуктивная система.

Врачи могут поставить диагноз на основе симптомов, результатов анализа крови и посевов либо исследования инфицированных тканей.

Противовирусные препараты могут влиять на репродукцию вирусов или усилить иммунную реакцию в ответ на вирусную инфекцию.

Вирус — это маленький инфекционный организм (намного меньше, чем грибок или бактерия), который должен внедриться в живую клетку для того, чтобы воспроизвести себя. Вирус прикрепляется к клетке (так называемая клетка-хозяин), входит в клетку и выпускает свою ДНК или РНК внутри клетки. ДНК или РНК вируса — это генетический материал, который содержит информацию, необходимую для репликации вируса. Генетический материал вируса берет контроль над клеткой-хозяином и принуждает ее воспроизводить вирус. Инфицированная клетка, как правило, умирает, поскольку вирус мешает ей функционировать нормально. Умирая, инфицированная клетка-хозяин выпускает новые вирусы, которые будут заражать другие клетки.

Различают ДНК- и РНК-вирусы, в зависимости от того, что они используют для своей репликации — ДНК или РНК. ДНК-вирусы включают вирусы герпеса. К РНК-вирусам относится вирус SARS-CoV2, который вызывает COVID-19. К РНК-вирусам также относятся ретровирусы, такие как ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). РНК-вирусы, в особенности ретровирусы, склонны к мутациям, что означает, что набор генетических инструкций, которые содержат всю информацию, необходимую вирусу для функционирования, может изменяться по мере распространения вируса.

Некоторые вирусы не убивают инфицированные клетки, а изменяют клеточные функции. В некоторых случаях инфицированная клетка не может контролировать обычное клеточное деление и становится раковой клеткой.

Некоторые вирусы, такие как вирус гепатита В и вирус гепатита С, могут вызывать хронические инфекции. Хронический гепатит может длиться годы и даже десятилетия. У многих людей хронический гепатит протекает в довольно легкой форме и практически не вызывает поражения печени. Однако у некоторых людей он в конечном счете приводит к циррозу (тяжелому рубцеванию печени), печеночной недостаточности, а иногда — к раку печени.

Знаете ли Вы, что...

Как правило, вирусы поражают какой-то один тип клеток. Например, вирусы обычной простуды поражают только клетки верхних дыхательных путей. К тому же, большинство вирусов заражают только некоторые конкретные виды растений или животных. Некоторые опасны только для людей.

Многие вирусы часто вызывают инфекции у младенцев и детей, а также у взрослых.

Типы вирусных инфекций Инфекции верхних дыхательных путей (инфекции носа, горла, верхних дыхательных путей и легких) являются наиболее распространенными вирусными инфекциями. Инфекции верхних дыхательных путей включают фарингит, синусит, а также обычную простуду. К другим вирусным респираторным инфекциям относятся грипп, пневмония и коронавирусы, включая вирус SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19). У детей младшего возраста вирусы также часто вызывают круп (представляет собой воспаление верхних и нижних дыхательных путей — ларинготрахеобронхит) либо воспаление нижних дыхательных путей (бронхиолит). Респираторными инфекциями чаще тяжело болеют маленькие дети, пожилые люди, а также люди с заболеваниями сердца и легких. Респираторные вирусы обычно передаются от человека к человеку при контакте с инфицированными каплями из дыхательных путей. Другие вирусы поражают различные конкретные части тела: Желудочно-кишечный тракт: Инфекции желудочно-кишечного тракта, такие, как гастроэнтерит, обычно вызывают вирусы — норовирусы и ротавирусы.

Печень: Такие инфекции приводят к гепатиту.

Нервная система: Некоторые вирусы, например, вирус бешенства и вирус Западного Нила, инфицируют головной мозг, вызывая энцефалит. Другие инфицируют слои ткани, покрывающие головной и спинной мозг (мозговые оболочки), вызывая менингит.

Кожа: Вирусные инфекции, поражающие исключительно кожу, иногда приводят к образованию бородавок или других дефектов. Многие вирусы, поражающие другие части тела, такие, как ветряная оспа, также вызывают сыпь.

Плацента и плод: Некоторые вирусы, такие как вирус Зики, вирус краснухи и цитомегаловирус, могут инфицировать плаценту и плод у беременных женщин. Некоторые вирусы действуют сразу на несколько систем организма. К таким вирусам относятся энтеровирусы (например, вирусы Коксаки и эховирусы) и цитомегаловирусы.

Распространение вирусов Вирусы распространяются (передаются) разными способами. Это может быть: Проглатывание

Вдыхание

Распространение при укусах насекомых, например, комаров, некоторых видов жалящих мух или клещей

Передача половым путем (при инфекциях, передающихся половым путем)

Передача при переливании зараженной крови.

Передача внутриутробно во время беременности Новые вирусы человека иногда развиваются из вирусов, которые обычно поражают животных (например, SARS-CoV и SAR-CoV-2). Это происходит, когда инфицированное животное вступает в близкий контакт с чувствительным к инфекции человеком. Многие вирусы, которые ранее обитали лишь в определенных регионах мира, в настоящее время неуклонно расширяют свой ареал. К числу таких вирусов относятся вирус чикунгунья, вирус конго-крымской геморрагической лихорадки, вирус японского энцефалита, вирус лихорадки долины Рифт, вирус Западного Нила, вирус Росс-ривер, вирус Зика и вирус шотландского энцефалита овец. Частично распространение этих вирусов объясняется тем, что изменение климата делает пригодными для обитания распространяющих вирусы комаров или клещей все более обширные территории. Кроме того, заражение может происходить у туристов, которые потом возвращаются домой, где их кусают местные комары и распространяют вирусы на других людей.

Способы защиты от вирусов Человеческий организм обладает несколькими способами защиты от вирусов: физические барьеры, такие, как кожа, которые препятствуют простому проникновению;

иммунная защита организма, которая атакует вирус. Когда вирус проникает в тело, он вызывает активизацию иммунной защиты организма. Эта защита начинается с белых кровяных телец, таких, как лимфоциты и моноциты, которые учатся атаковать и разрушать вирус либо инфицированные вирусом клетки. Если организм выдерживает атаку вируса, некоторые белые кровяные тельца запоминают «захватчика» и могут быстрее и эффективнее реагировать в случае повторного инфицирования этим вирусом. Такая реакция называется иммунитетом. Иммунитет также можно выработать с помощью вакцины.

Вирусы и злокачественные опухоли Некоторые вирусы изменяют ДНК клетки-хозяина таким образом, что это способствует развитию злокачественной опухоли. Некоторые вирусы, например, вирус герпеса и ВИЧ, оставляют свой генетический материал внутри клетки-хозяина, где тот находится в состоянии покоя длительное время (латентная инфекция). Если такую клетку побеспокоить, то вирус может начать репликацию снова и стать причиной болезни. Известны только несколько вирусов, которые вызывают злокачественные опухоли, но могут быть и другие. Таблица Вирусы и злокачественные опухоли: Ссылка Таблица

Диагностика вирусных инфекций Обследование врачом;

в случае инфекции, развившейся в период эпидемии, — наличие других аналогичных случаев;

при некоторых инфекциях — анализы и посевы крови. Распространенные вирусные инфекции (такие, как корь, краснуха или ветряная оспа) могут диагностироваться на основании симптомов. Для инфекций, приводящих к эпидемиям (таких, как грипп), наличие других аналогичных случаев заболевания может помочь врачам идентифицировать вирус. Лабораторный диагноз важен для различия между разными вирусами, которые вызывают аналогичные симптомы, такими как COVID-19 (SARS-CoV2) и грипп. Для определения других инфекций могут быть необходимы анализ крови и посев (выращивание микроорганизмов в лабораторных условиях на образцах крови, жидкостей организма или другого материала, взятого из инфицированного участка). Исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) может быть проведено, чтобы сделать много копий вирусного генетического материала. Метод ПЦР позволяет врачам быстро и точно определить вирус. Кровь может быть также проверена на антигены, которые являются белками внутри вируса или на его поверхности, вызывающими защитную реакцию организма. Также выполняется анализ крови на антитела к вирусам. (Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от определенных видов атак). Обычно анализы выполняются быстро, особенно если инфекция представляет серьезную угрозу для здоровья людей, или если симптомы очень тяжелые. Иногда образец крови либо других тканей направляется для изучения под электронным микроскопом, который обеспечивает сильное увеличение при высоком разрешении изображения.