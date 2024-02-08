Острые коронарные синдромы (Боль в сердце; Инфаркт миокарда; Нестабильная стенокардия)

Симптомы острого коронарного синдрома аналогичны, и, как правило, эти синдромы невозможно отличить на основании одних только симптомов.

Симптомы нестабильной стенокардии такие же, как и стенокардии — у пациентов возникают периодическое давление или боль под грудиной (грудина). Люди часто описывают ощущение как дискомфорт или тяжесть, а не боль. Дискомфорт также может возникать в любом плече или ниже по внутренней стороне каждой руки, в спине, а также в горле, челюсти или зубах. Тем не менее, у пациентов с нестабильной стенокардией картина меняется. Пациенты испытывают более частые или более тяжелые эпизоды стенокардии, или эпизоды развиваются в состоянии покоя или после менее тяжелой физической нагрузки. Примерно 2 из 3 человек с инфарктом испытывают симптомы нестабильной стенокардии, одышку или разбитость за несколько дней или недель до этого. Такое изменение в картине дискомфорта от боли в груди может завершиться инфарктом миокарда.

Обычно самый узнаваемый симптом инфаркта миокарда — это боль в середине грудной клетки, которая может распространиться на спину, челюсть или левую руку. Реже боль распространяется на правую руку. Боль может локализоваться в одном или нескольких из указанных мест, а вовсе не в груди. Боль при инфаркте миокарда похожа на боль при стенокардии, но, как правило, более тяжелая, длится дольше, а отдых или нитроглицерин не приносят облегчения. Реже боль ощущается в области живота, где она может быть ошибочно принята за расстройство желудка, в частности потому, что отрыжка может приносить частичное или временное облегчение. По неизвестным причинам у женщин часто наблюдаются различные симптомы, иногда описываемые как атипичная боль в груди, которые навряд ли могут быть точно диагностированы как проблемы с сердцем.

Около треть пациентов с инфарктом миокарда не предъявляют жалоб на боль в груди. Такие формы чаще встречаются у женщин, представителей не европеоидной расы, лиц в возрасте старше 75 лет, с сердечной недостаточностью или сахарным диабетом, а также с инсультом в анамнезе.

Другие симптомы включают чувство дурноты или фактический обморок, внезапное профузное потоотделение, тошноту, одышку и тяжелый стук сердца (сердцебиение).

Во время инфаркта миокарда у пациента может развиться беспокойство, потливость, тревожность и чувство обреченности. Губы, руки или ноги могут принять слегка синюшную или сероватую окраску.

У пожилых людей могут возникать необычные симптомы. У многих наиболее очевидным симптомом является одышка. Симптомы могут напоминать расстройство желудка или инсульт. Пожилые люди могут стать дезориентированными. Тем не менее, примерно у двух третей пожилых людей развивается боль в груди, как и в более молодом возрасте. У пожилых людей, особенно женщин, часто проходит больше времени, прежде чем они признают, что они заболели, или до обращения за медицинской помощью, по сравнению с пациентами более молодого возраста.

Несмотря на все возможные симптомы, у одного из пяти пациентов с инфарктом миокарда развиваются только слабые симптомы, или они вообще отсутствуют. Такой бессимптомный инфаркт миокарда может быть распознан только через некоторое время, при выполнении ЭКГ.

В первые часы инфаркта можно услышать через стетоскоп шумы в сердце и другие необычные звуки работы сердца.