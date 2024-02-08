Острые коронарные синдромы (Боль в сердце; Инфаркт миокарда; Нестабильная стенокардия)

Острые коронарные синдромы развиваются в результате внезапной блокады венечной артерии. Такая блокада вызывает нестабильную стенокардию или инфаркт миокарда, в зависимости от локализации и выраженности блокады. Инфаркт миокарда — это гибель ткани сердца вследствие недостаточного кровоснабжения.
Пациентов с острым коронарным синдромом, как правило, беспокоит давление в груди или боль, одышка и/или утомляемость.
Пациенты, подозревающие развитие острого коронарного синдрома, должны позвонить в службу неотложной медицинской помощи, а затем принять таблетку аспирина.
Врачи используют электрокардиографию и анализы крови, чтобы определить, на самом ли деле у пациента развился острый коронарный синдром.
Лечение зависит от типа синдрома, но, как правило, оно включает попытки усиления кровотока в пораженные участки сердца.
(См. также Общие сведения об ишемической болезни сердца).
В Соединенных Штатах Америки ежегодно регистрируется около 1 миллиона случаев инфаркта миокарда или внезапной сердечной смерти. А острые коронарные синдромы являются причиной почти 400 000 случаев смерти ежегодно.
Причины острого коронарного синдрома
Сердечная мышца нуждается в постоянной доставке богатой кислородом крови. Эта кровь доставляется по венечным артериям, которые ответвляются от аорты сразу после ее отхождения от сердца. Острый коронарный синдром возникает, когда внезапная блокада коронарной артерии значительно снижает или создает препятствие кровотоку в области сердечной мышцы (миокарде). Отсутствие кровотока в любой ткани называется ишемией. Если кровоснабжение снижается значительно или прекращается более чем на несколько минут, сердечная ткань погибает. Инфаркт миокарда (ИМ) представляет собой гибель сердечной ткани вследствие ишемии.
Тромб является наиболее распространенной причиной закупорки венечной артерии (см. также Общие сведения об ишемической болезни сердца). Обычно артерия уже частично сужена скоплением холестерина и других жиров в стенке артерии (атеромой). Может произойти разрыв или надрыв атеромы, при котором высвобождаются вещества, приводящие к прилипанию тромбоцитов и образованию сгустков. У около двух третей пациентов тромб растворяется сам по себе, как правило, в течение около одного дня. Однако к этому времени, как правило, уже развиваются некоторые поражения сердца.
В редких случаях инфаркт миокарда возникает, когда сгусток образуется в самом сердце, отрывается и застревает в коронарной артерии. Другой редкой причиной является спазм коронарной артерии, который приводит к остановке кровотока. Спазмы могут быть вызваны лекарственными средствами, такими как кокаин. Иногда причина неизвестна.
Классификация
Врачи классифицируют острые коронарные синдромы на основании:
наличия веществ в крови (сердечных биомаркеров), выделяемых пораженным сердцем;
Симптомы
результатов электрокардиографии (ЭКГ).
Классификация имеет важное значение, поскольку лечение различается в зависимости от конкретного острого коронарного синдрома. Классификация включает нестабильную стенокардию и два типа инфаркта миокарда.
Нестабильная стенокардия — это изменение в структуре симптомов стенокардии (дискомфорта в грудной клетке), в том числе длительная или прогрессирующая стенокардия и новые приступы тяжелых симптомов стенокардии. Пациенты с нестабильной стенокардией не имеют признаков инфаркта миокарда на ЭКГ или по результатам анализов крови.
ИМ без подъема сегмента ST — это инфаркт миокарда, определяемый по анализам крови, но не имеющий характерных изменений (подъема сегмента ST) на ЭКГ.
ИМ с подъемом сегмента ST — это инфаркт миокарда, определяемый по анализам крови и имеющий характерные изменения на ЭКГ (подъем сегмента ST).
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Симптомы острого коронарного синдрома
Симптомы острого коронарного синдрома аналогичны, и, как правило, эти синдромы невозможно отличить на основании одних только симптомов.
Симптомы нестабильной стенокардии такие же, как и стенокардии — у пациентов возникают периодическое давление или боль под грудиной (грудина). Люди часто описывают ощущение как дискомфорт или тяжесть, а не боль. Дискомфорт также может возникать в любом плече или ниже по внутренней стороне каждой руки, в спине, а также в горле, челюсти или зубах. Тем не менее, у пациентов с нестабильной стенокардией картина меняется. Пациенты испытывают более частые или более тяжелые эпизоды стенокардии, или эпизоды развиваются в состоянии покоя или после менее тяжелой физической нагрузки. Примерно 2 из 3 человек с инфарктом испытывают симптомы нестабильной стенокардии, одышку или разбитость за несколько дней или недель до этого. Такое изменение в картине дискомфорта от боли в груди может завершиться инфарктом миокарда.
Обычно самый узнаваемый симптом инфаркта миокарда — это боль в середине грудной клетки, которая может распространиться на спину, челюсть или левую руку. Реже боль распространяется на правую руку. Боль может локализоваться в одном или нескольких из указанных мест, а вовсе не в груди. Боль при инфаркте миокарда похожа на боль при стенокардии, но, как правило, более тяжелая, длится дольше, а отдых или нитроглицерин не приносят облегчения. Реже боль ощущается в области живота, где она может быть ошибочно принята за расстройство желудка, в частности потому, что отрыжка может приносить частичное или временное облегчение. По неизвестным причинам у женщин часто наблюдаются различные симптомы, иногда описываемые как атипичная боль в груди, которые навряд ли могут быть точно диагностированы как проблемы с сердцем.
Около треть пациентов с инфарктом миокарда не предъявляют жалоб на боль в груди. Такие формы чаще встречаются у женщин, представителей не европеоидной расы, лиц в возрасте старше 75 лет, с сердечной недостаточностью или сахарным диабетом, а также с инсультом в анамнезе.
Другие симптомы включают чувство дурноты или фактический обморок, внезапное профузное потоотделение, тошноту, одышку и тяжелый стук сердца (сердцебиение).
Во время инфаркта миокарда у пациента может развиться беспокойство, потливость, тревожность и чувство обреченности. Губы, руки или ноги могут принять слегка синюшную или сероватую окраску.
У пожилых людей могут возникать необычные симптомы. У многих наиболее очевидным симптомом является одышка. Симптомы могут напоминать расстройство желудка или инсульт. Пожилые люди могут стать дезориентированными. Тем не менее, примерно у двух третей пожилых людей развивается боль в груди, как и в более молодом возрасте. У пожилых людей, особенно женщин, часто проходит больше времени, прежде чем они признают, что они заболели, или до обращения за медицинской помощью, по сравнению с пациентами более молодого возраста.
Несмотря на все возможные симптомы, у одного из пяти пациентов с инфарктом миокарда развиваются только слабые симптомы, или они вообще отсутствуют. Такой бессимптомный инфаркт миокарда может быть распознан только через некоторое время, при выполнении ЭКГ.
В первые часы инфаркта можно услышать через стетоскоп шумы в сердце и другие необычные звуки работы сердца.
Осложнения
У лиц с нестабильной стенокардией или инфарктом миокарда также могут развиться осложнения, которые могут быть достаточно длительными. Осложнения зависят от степени поражения сердечной мышцы, которая, в свою очередь, прямо зависит от места блокады венечной артерии и длительности блокады этой артерии. Если при блокаде поражается большой участок сердечной мышцы, сердце не будет эффективно сокращаться, при этом его размеры могут увеличиться, что может привести к сердечной недостаточности. Если вследствие блокады перекрывается приток крови к электрической системе сердца, могут возникнуть нарушения сердечного ритма с возможным развитием аритмии и наступлением внезапной смерти (остановка сердца).
Диагностика острого коронарного синдрома
Симптомы
Электрокардиография (ЭКГ)
Анализы крови
Всякий раз, когда мужчина в возрасте старше 30 лет или женщина в возрасте около 40 лет предъявляет жалобы на боли в груди, врач первым делом обычно исключает острый коронарный синдром. Однако подобную боль может вызвать и ряд других заболеваний, таких как пневмония, тромб в легких (тромбоэмболия легочной артерии), перикардит, перелом ребра, спазм пищевода, несварение желудка или болезненность грудной мышцы после травмы или физической нагрузки.
ЭКГ и некоторые анализы крови, как правило, подтверждают диагноз в течение нескольких часов.
Электрокардиография
ЭКГ является наиболее важным начальным диагностическим исследованием при подозрении на острый коронарный синдром. Это исследование позволяет получить графическое изображение электрического тока, вызывающего каждое сокращение сердечной мышцы. Во многих случаях сразу становится очевидным диагноз инфаркта миокарда. Нарушения, обнаруженные на ЭКГ, помогают определить тип необходимого лечения. Отклонения на ЭКГ также покажут наличие и локализацию повреждения сердечной мышцы. При наличии у пациента предыдущих заболеваний сердца, способных оставить изменения на ЭКГ, могут возникнуть затруднения при диагностике нового поражения. Такие пациенты должны всегда носить с собой небольшую копию своей последней ЭКГ, чтобы при наличии симптомов острого коронарного синдрома врачи могли сравнить предыдущую ЭКГ с текущей. Если на нескольких ЭКГ, записанных в течение нескольких часов, отклонений не выявляется, врачи считают инфаркт миокарда маловероятным.
Сердечные биомаркеры
Измерение уровня некоторых веществ (называемых сердечными биомаркерами) в крови также помогает врачам в диагностике острого коронарного синдрома. Эти вещества обычно находятся в сердечной мышце, но попадают в кровь только при повреждении или гибели сердечной мышцы. Чаще всего измеряется уровень белков сердечной мышцы под названием тропонин I и тропонин Т и фермента КК-МВ (креатинкиназа, мышечная субъединица). Их уровни в крови повышаются в течение 6 часов после инфаркта миокарда и остаются повышенными в течение нескольких дней. Уровни кардиомаркеров обычно измеряются на момент госпитализации в клинику и затем с 6–12-часовыми интервалами в течение следующих 24 часов.
Другие обследования
Если данных измерения уровней сердечных маркеров и ЭКГ недостаточно, назначают эхокардиографию или радионуклидную сцинтиграфию. Эхокардиография может показать снижение подвижности участка стенки левого желудочка (камеры сердца, которая качает кровь ко всему телу). Такой результат иногда позволяет предположить поражение вследствие инфаркта миокарда.
Во время или вскоре после госпитализации могут быть сделаны другие обследования. Целью этих обследований является определение необходимости дополнительного лечения или диагностика других заболеваний сердца. Например, пациенту, возможно, придется носить холтеровский монитор, регистрирующий электрическую активность сердца в течение 24 часов или более. Это исследование позволяет обнаружить нарушения сердечного ритма (аритмии) или эпизоды недостаточного кровоснабжения без развития симптомов (бессимптомная ишемия). Проба с физической нагрузкой (электрокардиография, выполняемая во время физических упражнений) до или вскоре после выписки может помочь определить, как пациент восстанавливается после инфаркта миокарда, и продолжается ли ишемия. Если в ходе этих исследований обнаруживается нарушение сердечного ритма или ишемия, может быть рекомендовано назначение лекарственных препаратов. Если ишемия сохраняется, врачи могут рекомендовать коронарную ангиографию для оценки возможности выполнения чрескожного коронарного вмешательства или аортокоронарного шунтирования, чтобы восстановить приток крови к сердцу.
Лечение острого коронарного синдрома
Лекарственные препараты
восстановление проходимости или создание обходного анастомоза заблокированных артерий;
Изменение образа жизни;
Острые коронарные синдромы требуют неотложной медицинской помощи. Половина смертей в результате инфарктов миокарда происходят в первые 3 или 4 часа после появления симптомов. Чем раньше начинается лечение, тем больше шансов на выживание. Любой человек, имеющий симптомы, которые могут свидетельствовать об остром коронарном синдроме, должен немедленно обратиться за медицинской помощью. Немедленная доставка в отделение неотложной помощи больницы машиной скорой помощи в сопровождении обученного персонала может спасти жизнь человека. Попытка связаться с врачом этого человека, родственниками, друзьями или соседями является опасной тратой времени.
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Пациенты с подозрением на инфаркт миокарда, как правило, госпитализируются в больницу, в которой имеется отделение кардиореанимации. Ритм сердца, артериальное давление и количество кислорода в крови тщательно контролируются для оценки повреждения сердца. Медсестры в этих отделениях специально подготовлены для ухода за пациентами с заболеваниями сердца и знают, как действовать в неотложных ситуациях с кардиологическими пациентами.
Часто подается кислород через носовые канюли или маску. Обеспечение притока кислорода к сердцу может помочь свести площадь поврежденных тканей к минимуму.
Если в течение первых нескольких дней не возникает никаких осложнений, большинство пациентов могут безопасно покинуть клинику через еще несколько дней. При наличии осложнений, таких как нарушения сердечного ритма или недостаточная сократительная функция сердца (сердечная недостаточность), госпитализация может быть продлена.
Медикаментозное лечение
Наиболее важной задачей на ранних этапах инфаркта миокарда является быстрый доступ к медицинской помощи, чтобы врачи могли попытаться восстановить кровоток в пораженной артерии. При подозрении на инфаркт миокарда пациенты должны разжевать таблетку аспирина немедленно после вызова скорой помощи. Если аспирин не был принят дома или в машине скорой помощи, его немедленно дают в клинике. Этот препарат улучшает шансы на выживание за счет уменьшения размера сгустка (при наличии) в коронарной артерии. Пациенты с аллергией на аспирин могут вместо этого принять клопидогрел, тиклопидин или тикагрелор. Некоторым пациентам назначают два препарата, аспирин и клопидогрел, тиклопидин или тикагрелор.
Пациенту назначают лекарственные препараты для предотвращения образования сгустков крови, снижения беспокойства и уменьшения размеров сердца. Возможно, пациенту придется принимать эти лекарственные препараты в течение некоторого времени после восстановления от инфаркта миокарда. Лекарственные препараты используются для снижения нагрузки на сердце во время и после инфаркта миокарда.
Поскольку уменьшение нагрузки на сердце также помогает ограничить площадь поражения сердечной мышцы, обычно назначается бета-блокатор с целью замедления частоты сердечных сокращений. Замедление ЧСС позволяет сердцу работать с меньшей нагрузкой и уменьшает площадь поврежденной ткани.
Большинству пациентов также назначается антикоагулянт, например, гепарин, чтобы предотвратить образование дополнительных тромбов.
Большинству пациентов дают нитроглицерин, который снимает боль, уменьшает нагрузку на сердце и, возможно, расширяет артерии. Как правило, сначала его дают под язык, а затем внутривенно. Иногда, если нитроглицерин не может быть использован или неэффективен, для уменьшения дискомфорта и тревожности врач назначает морфин.
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) могут препятствовать увеличению размеров сердца и повысить шанс на выживание для многих пациентов. Таким образом, эти лекарственные препараты обычно назначают в первые несколько дней после инфаркта миокарда и продолжают пожизненно.
Статины уже давно используются для предотвращения ишемической болезни сердца, но было обнаружено, что они также приносят кратковременную пользу людям с острым коронарным синдромом. Статины назначают пациентам, которые до этого их не принимали.
Более подробная информация о лекарственных препаратах, используемых для лечения инфаркта миокарда, приведена в таблице Лекарственные препараты, используемые для лечения ишемической болезни сердца.
Восстановление проходимости артерии
Решение о сроках и способе восстановления проходимости заблокированной венечной артерии зависит от типа острого коронарного синдрома и о том, через сколько времени после начала заболевания пациент поступил в больницу. Существует несколько способов восстановления проходимости заблокированных венечных артерий:
Тромболитики
Хирургическое создание обходного анастомоза (аортокоронарное шунтирование)
У пациентов с ИМ с подъемом ST-сегмента немедленное устранение закупорки коронарной артерии спасает от гибели ткань сердца и улучшает выживаемость. Врачи пытаются устранить блокаду в течение 90 минут после того, как пациент поступает в больницу, поскольку чем раньше будет ликвидирована блокада артерии, тем лучше результат. Метод лечения, вероятно, не так важен, как сроки.
Оказалось, что чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ), а именно ангиопластика и стентирование, являются наилучшим способом восстановления проходимости заблокированных артерий при ИМ с подъемом ST-сегмента при их выполнении в пределах 90 минут после поступления пациента в больницу.
Если процедуры ЧКВ невозможно выполнить в течение 90-минутного интервала времени, в вену (внутривенно) вводятся тромболитики (также называемые фибринолитиками — см. таблицу Лекарственные препараты, используемые для лечения ишемической болезни сердца), чтобы восстановить проходимость артерии. К тромболитикам относятся стрептокиназа, тенектеплаза (ТНК-ТАП), альтеплаза и ретеплаза. Хотя наилучший эффект можно получить при немедленном введении, эти лекарственные препараты могут оказать благоприятный эффект и в течение 3 часов и принести пользу в течение 12 часов после госпитализации пациента. В некоторых регионах тромболитические препараты вводятся специально обученными парамедиками до прибытия в больницу. Большинству пациентов, которые получили тромболитик, все равно показано выполнение ЧКВ до выписки из больницы.
Поскольку тромболитические препараты могут вызывать кровотечение, их обычно не вводят пациентам с кровотечением из пищеварительного тракта, с серьезной артериальной гипертензией, недавно перенесшим инсульт или хирургическое вмешательство в течение месяца, предшествующего инфаркту миокарда.
Пациенты с ИМ без подъема сегмента ST или с нестабильной стенокардией обычно не получают преимуществ от срочной ЧКВ или тромболитических препаратов. Тем не менее, врачи обычно выполняют ЧКВ на первый или второй день госпитализации. Если симптомы пациента усугубляются, или развиваются определенные осложнения, врачи могут сделать ЧКВ раньше.
Некоторым пациентам во время острого коронарного синдрома вместо ЧКВ или тромболитической терапии выполняют аортокоронарное шунтирование (АКШ). Например, АКШ может использоваться у пациентов с противопоказаниями к тромболитической терапии (например, в связи с кровотечением, недавно перенесенным инсультом или серьезной операцией). АКШ также можно использовать у пациентов, которые не могут перенести ЧКВ в связи с тяжестью их ишемической болезни (например, при множественных участках блокировки или снижении функции сердца, особенно если пациент также страдает сахарным диабетом).
Меры общего характера
Курение является основным фактором риска ишемической болезни сердца, поэтому курильщикам рекомендуется бросить курить.
Для профилактики запоров, поскольку пациенту нельзя напрягаться, можно использовать размягчители стула и мягкие слабительные. Если пациент не может помочиться, или если врачи и медсестры должны отслеживать точное количество выработанной мочи, используется мочевой катетер.
В случае тревожности и стресса (которые могут давать дополнительную нагрузку на сердце) может быть назначен мягкий анксиолитик (класса бензодиазепинов, например, лоразепам). Чтобы справиться с легкой депрессией и отрицанием болезни, которые являются распространенным явлением после острых коронарных синдромов, пациентов стимулируют говорить о своих чувствах с врачами, медсестрами, социальными работниками, членами семьи и друзьями. Некоторым пациентам требуется назначение антидепрессанта.
Выделения
После 1–3 дней пребывания в больнице пациенты, перенесшие неосложненный инфаркт миокарда и успешную процедуру ЧКВ, как правило, выписываются. Другим пациентам может быть показана более длительная госпитализация.
Как правило, назначают нитроглицерин, аспирин, а иногда и клопидогрел, бета-блокатор, ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и гиполипидемические препараты (чаще всего статин).
Реабилитация
Сердечная реабилитация, важная часть восстановления, начинается в больнице. Постельный режим, длящийся более 2 или 3 дней, приводит к ухудшению физического состояния, а иногда развивается депрессия и чувство беспомощности. За исключением пациентов с осложнениями, пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, как правило, могут, сидя в кресле, выполнять пассивные упражнения, использовать кресло-туалет и читать уже в первый день. На второй или третий день пациентам разрешается ходить в туалет и совершать действия, не вызывающие стресса, при этом каждый день постепенно добавляя новые виды активности. В отсутствие проблем пациенты, как правило, возвращаются к своей обычной деятельности в течение 6 недель. Участие в программах регулярных упражнений в соответствии с возрастной группой и группой здоровья принесет несомненную пользу.
Прогноз при остром коронарном синдроме
У многих пациентов с нестабильной стенокардией велика вероятность развития повторного инфаркта миокарда в течение около 3 месяцев.
Самое опасное время для пациента с инфарктом миокарда — это первые часы, особенно до поступления в больницу. Поэтому, если человек подозревает у себя инфаркт миокарда, крайне важно немедленно обратиться за медицинской помощью. Для большинства пациентов, выживших в течение нескольких дней после инфаркта, можно ожидать полного восстановления, однако около 10 % умирают в течение года. Большинство смертельных случаев происходит в первые 3 или 4 месяца, как правило, у пациентов, по-прежнему испытывающих стенокардию, нарушения сердечного ритма, возникающие в желудочках (желудочковые аритмии), и сердечную недостаточность. При увеличении размеров сердца после инфаркта миокарда прогноз хуже.
Пожилые люди после инфаркта миокарда чаще умирают и имеют осложнения, такие как сердечная недостаточность. Более неблагоприятный прогноз также более вероятен у женщин и людей с диабетом, гипертензией или избыточным весом.
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Профилактика острого коронарного синдрома
Лицам, перенесшим инфаркт миокарда, рекомендуется ежедневный прием одной таблетки детского аспирина, одной половинки взрослого аспирина или одной полной таблетки взрослого аспирина. Поскольку аспирин препятствует образованию тромбов тромбоцитами, он снижает риск смерти и риск второго инфаркта миокарда на 15–30 %. Вместо этого, пациенты с аллергией на аспирин могут принимать клопидогрел. Аспирин в целом не рекомендуется для профилактики острого коронарного синдрома у людей, которые еще не перенесли инфаркт миокарда.
Как правило, врачи также назначают людям, перенесшим инфаркт миокарда, бета-блокатор (например, метопролол), поскольку эти лекарственные препараты снижают риск смерти на 25 %. Чем серьезнее инфаркт миокарда, тем больше пользы принесут бета-блокаторы. Тем не менее, некоторые пациенты не могут принимать их в связи с побочными эффектами (например, свистящее дыхание, утомляемость, нарушение эректильной функции и похолодание конечностей), кроме того, не у всех пациентов они эффективно действуют.
Прием гиполипидемических препаратов позволит снизить риск смерти после инфаркта миокарда.
После инфаркта миокарда часто назначаются ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), такие как каптоприл, эналаприл, периндоприла эрбумин, трандолаприл, лизиноприл и рамиприл. Эти лекарственные препараты помогают предотвратить смерть и развитие сердечной недостаточности, особенно у пациентов, перенесших обширный инфаркт миокарда, или у которых развилась сердечная недостаточность.
Пациенты должны также позаботиться об изменениях в образе жизни. Они должны соблюдать диету с низким содержанием жиров и повысить объем физической нагрузки. Пациенты с повышенным артериальным давлением или сахарным диабетом должны попытаться обеспечить контроль этих заболеваний. Курильщикам следует бросить курить.