При желтухе кожа и белки глаз желтеют. Желтуха появляется, когда в крови слишком много билирубина (желтый пигмент) — заболевание, называемое гипербилирубинемией.

(См. также Общие сведения о заболеваниях печени и Желтуха у новорожденных).

желтуха; Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Билирубин образуется при разрушении гемоглобина (входит в состав эритроцитов, переносящих кислород) в результате нормального процесса замены старых или поврежденных эритроцитов. Билирубин переносится с кровотоком в печень и выводится с желчью (пищеварительным соком, вырабатываемым печенью). Затем билирубин через желчные протоки попадает в пищеварительный тракт и таким образом может выводиться из организма. Большая часть билирубина выводится с каловыми массами, но небольшое количество выводится с мочой. Если билирубин не может выводиться через печень и желчные протоки достаточно быстро, он накапливается в крови и откладывается в коже. Результатом является желтуха.

У многих людей при желтухе также наблюдается темная моча и светлый стул. Эти изменения наблюдаются, когда блокада или другая проблема препятствуют выведению билирубина с каловыми массами, способствуя большему выведению билирубина с мочой.

Если уровень билирубина высокий, вещества, образующиеся при расщеплении желчи, могут накапливаться, вызывая зуд по всему телу. Однако сама по себе желтуха у взрослых почти не вызывает других симптомов. Тем не менее у новорожденных с желтухой высокий уровень билирубина (гипербилирубинемия) может вызвать повреждение головного мозга, называемое «билирубиновой энцефалопатией».

Кроме того, многие расстройства, вызывающие желтуху, в частности тяжелое заболевание печени, являются причиной других симптомов или серьезных проблем. У людей с заболеванием печени эти симптомы могут включать тошноту, рвоту и боль в животе, а также появление небольших паукообразных кровеносных сосудов, которые можно увидеть на коже (паукообразные ангиомы). У мужчин может наблюдаться увеличение молочных желез, уменьшение яичек и появление лобковых волос, которые растут по женскому типу.

Паукообразные ангиомы Изображение Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.

Серьезные проблемы, вызванные заболеванием печени, могут включать:

Асцит: Накопление жидкости в брюшной полости

Коагулопатия: Склонность к кровотечениям или образованию синяков

Печеночная энцефалопатия: Нарушение функции мозга, обусловленное нарушением работы печени, что приводит к накоплению токсических веществ в крови, проникновению в мозг и вызывает изменение в психической функции (например, дезориентацию и сонливость)

Портальная гипертензия: Повышенное давления в венах, несущих кровь к печени, которое может привести к кровотечению в пищеводе и иногда в желудке

Если люди потребляют большое количество пищи, богатой бета-каротином (например, морковь, тыкву и некоторые сорта дыни), их кожа может выглядеть немного желтой, но белки глаз желтыми не становятся. Такое явление не является желтухой и не связано с заболеванием печени.

Знаете ли Вы, что...

Причины желтухи Желтуха у взрослых может иметь много причин. Большинство причин имеют отношение к заболеваниям и лекарственным препаратам, которые: Поражают печень

Препятствуют оттоку желчи

Вызывают разрушение эритроцитов (гемолиз), что приводит к выделению большего количества билирубина, чем печень может переработать Изображение печени и желчного пузыря Наиболее частыми причинами желтухи у новорожденных являются: Гепатит

Алкогольная болезнь печени

Закупорка желчного протока желчным камнем (наиболее частая причина) или опухолью

Токсическая реакция на лекарственный препарат или лекарственное растение Гепатит Гепатит — это воспаление печени, которое обычно вызвано вирусом, но может быть вызвано аутоиммунным заболеванием или применением некоторых лекарственных препаратов. Гепатит повреждает печень, снижая ее способность переносить билирубин в желчные протоки. Гепатит может быть острым (непродолжительным) или хроническим (длящимся по меньшей мере 6 месяцев). Острый вирусный гепатит является частой причиной желтухи, особенно желтухи, которая встречается у молодых и в остальном здоровых людей. Если гепатит вызван аутоиммунным нарушением или лекарственным препаратом, он не может передаваться от человека к человеку. Алкогольная болезнь печени Потребление больших количеств алкоголя в течение длительного периода времени поражает печень. Количество алкоголя и время, требуемое для повреждения печени, варьируются, но обычно это случается, если человек сильно пьет в течение по меньшей мере 8–10 лет. Закупорка желчных протоков Если желчные протоки заблокированы, билирубин может накапливаться в крови. В большинстве случаев блокада бывает вызвана желчным камнем, но в некоторых случаях может быть обусловлена раком (например, раком поджелудочной железы или желчных протоков), либо редкими заболеваниями печени (например, первичным билиарным холангитом или первичным склерозирующим холангитом). Другие причины желтухи Некоторые лекарственные препараты, токсины и продукты на основе трав также могут повредить печень (см. Некоторые причины и характерные признаки желтухи). К менее распространенным причинам желтухи относятся наследственные заболевания, которые оказывают влияние на то, как организм перерабатывает билирубин. К ним относится синдром Жильбера и другие, более редкие расстройства, например, синдром Дабина-Джонсона. При синдроме Жильбера уровень билирубина несколько повышен, но обычно недостаточно для того, чтобы вызвать желтуху. Это расстройство чаще всего обнаруживают во время проведения обычных скрининговых анализов для выявления скрытой формы заболевания у молодых людей. Оно не приводит к появлению каких-либо других симптомов или проблем. Заболевания, которые вызывают чрезмерное разрушение эритроцитов (гемолиз), часто являются причиной желтухи (см. Аутоиммунная гемолитическая анемия и Гемолитическая болезнь новорожденного).

Диагностика желтухи Наличие желтухи очевидно, но идентификация ее причины требует проведения медицинского обследования, анализов крови, а иногда проведения других анализов. Настораживающие признаки Следующие симптомы у людей с желтухой являются поводом для беспокойства: Острая боль и чувствительность в области живота

Изменения в психической функции, например сонливость, возбужденное состояние или дезориентация

Кровь в кале или черный дегтеобразный стул

Кровь в рвотных массах

лихорадка

Склонность к появлению синяков или кровотечений, иногда выражающаяся в появлении красновато-фиолетовых крошечных точек или пятен большего размера (которые указывают на кровотечение в коже) Когда обращаться к врачу Если у человека наблюдаются какие-либо настораживающие признаки, ему следует как можно скорее обратиться к врачу. Людям без настораживающих признаков следует посетить врача в течение нескольких дней. Что делает врач Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину заболевания и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и характерные признаки желтухи). Врачи выясняют, когда началась желтуха и как долго она наблюдается. Они также выясняют, когда моча начала выглядеть темной (что обычно происходит прежде, чем разовьется желтуха). Пациентов расспрашивают о других симптомах, таких, как зуд, утомляемость, изменения стула и боль в животе. Врачи особенно интересуются симптомами, которые могут указывать на серьезную причину. Например, внезапная потеря аппетита, тошнота, рвота, боль в брюшной полости и повышенная температура позволяют предположить наличие гепатита, особенно у молодых людей и у людей с факторами риска развития гепатита. Повышенная температура и острая, постоянная боль в верхней правой части брюшной полости позволяют предположить наличие острого холангита (инфекции желчных протоков), обычно у людей с блокадой желчного протока. Острый холангит считается неотложным медицинским состоянием. Врачи спрашивают пациентов о том, были ли у них нарушения со стороны печени, подвергались ли они хирургическому вмешательству, затрагивавшему желчные протоки, и принимают ли они какие-либо препараты, которые могут вызвать желтуху (например, рецептурные лекарственные препараты амоксициллин/клавуланат, хлорпромазин, азатиоприн и пероральные контрацептивы, алкоголь, безрецептурные препараты, лекарственные растения и другие продукты растительного происхождения, например, чаи). Информация о том, наблюдалась ли у кого-либо из членов семьи желтуха или другие заболевания печени, может помочь врачам идентифицировать наследственные заболевания печени. Поскольку гепатит является частой причиной желтухи, врачи расспрашивают в особенности об условиях, увеличивающих риск развития гепатита, таких, как: Работа в детском саду

Проживание или работа в учреждении, в котором люди проживают в течение долгого времени, таком, как лечебное учреждение в сфере психического здоровья, тюрьма или учреждении интернатного типа

Проживание в регионе или путешествие в регион, где распространена заболеваемость гепатитом

Занятия анальным сексом

Потребление в пищу сырых моллюсков

Инъекции запрещенных или «клубных» наркотиков

Проведение гемодиализа

Совместное использование лезвий для бритья или зубных щеток

Получение татуировки или пирсинга

Работа в медицинском учреждении без прививки против гепатита

Переливание крови, проведенное до 1992 г.

Занятие сексом с лицом, больным гепатитом

Рождение в промежутке между 1945 и 1965 гг. Во время физикального обследования врач ищет признаки серьезных нарушений (например, повышенная температура, очень низкое артериальное давление и высокая частота сердечных сокращений), а также признаки значительного нарушения функции печени (например, склонность к образованию синяков, сыпь из крошечных точек или пятен либо изменения в психической функции). Врач осторожно надавит на область брюшной полости, чтобы проверить наличие припухлости, болезненности, водянки и других отклонений от нормы, таких, как увеличение печени или селезенки. Таблица Некоторые причины и характерные признаки желтухи Таблица Проведение анализов К таким анализам относятся: анализы крови для оценки того, насколько хорошо печень функционирует и повреждена ли она (печеночные пробы);

обычно выполняются такие визуализирующие обследования, как ультразвуковое исследование, компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ);

иногда биопсия или лапароскопия. Печеночные пробы (так называемый «анализ на ферменты печени») позволяют измерить в крови уровни ферментов и других веществ, вырабатываемых печенью. Эти пробы помогают врачам определить, является ли причиной дисфункция печени или закупоренный желчный проток. Если заблокирован желчный проток, обычно необходимо провести визуализирующие обследования, например ультразвуковое исследование. Другие анализы крови проводятся на основании подозреваемого врачами нарушения, а также на основании результатов обследования и первичных анализов. Они могут включать Анализы для оценки свертываемости крови (протромбиновое время и частичное тромбопластиновое время)

Анализы для проверки на вирусы гепатита или аномальные антитела (вследствие аутоиммунных нарушений)

общий анализ крови;

Бактериальный посев крови для проверки на инфекцию кровотока

Исследование образца крови под микроскопом для проверки на наличие избыточного разрушения эритроцитов Если необходима визуализация, то часто сначала проводится ультразвуковое исследование брюшной полости. Оно обычно позволяет обнаружить блокаду желчных протоков. В качестве альтернативы может быть проведена компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). Если ультразвуковое исследование показывает блокаду желчного протока, то для определения причины может потребоваться проведение других анализов. Обычно используется магнитно-резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ) или эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ). МРХПГ представляет собой МРТ желчных протоков и протоков поджелудочной железы, проводимую с использованием специализированных методик, которые заставляют жидкость в протоках выглядеть яркой, в то время как окружающие ткани выглядят темными. Таким образом МРХПГ позволяет получить более качественные изображения протоков, чем стандартная МРТ. При проведении ЭРХПГ гибкий зонд с оптической системой (эндоскоп) проводят через рот в тонкую кишку, а рентгеноконтрастное вещество вводят через зонд в желчные протоки и протоки поджелудочной железы. Затем проводят рентгенологическое исследование. При наличии доступа предпочтительным методом является МРХПГ, потому что это такой же точный, но более безопасный метод. Однако можно использовать и ЭРХПГ, потому что она позволяет врачам взять образцы для биопсии, удалить желчный камень или провести другие процедуры. В редких случаях требуется биопсия печени. Ее можно проводить, когда есть подозрение на наличие определенных причин (таких, как вирусный гепатит, использование лекарственного препарата или воздействие токсина) или когда не поставлен диагноз, после того как врачи получили результаты других анализов. Лапароскопия может проводится в тех случаях, когда другие анализы не выявили причину препятствия для оттока желчи. Во время этой процедуры врачи делают небольшой разрез чуть ниже пупка и вводят зонд с оптической системой (лапароскоп) для непосредственного визуального исследования печени и желчного пузыря. В редких случаях необходим большой разрез (процедура, называемая лапаротомией).

Лечение желтухи Лечение причины

При зуде — холестирамин

При закупоренном желчном протоке — процедура, позволяющая открыть его (например, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография [ЭРХПГ]) По мере необходимости проводится лечение основного нарушения и любых вызванных им проблем. Если желтуха обусловлена острым вирусным гепатитом, она может постепенно исчезнуть без лечения, когда улучшится состояние печени. Однако гепатит может стать хроническим, даже если желтуха исчезнет. Сама по себе желтуха у взрослых не требует никакого лечения (в отличие от новорожденных — см. Гипербилирубинемия). Зуд обычно постепенно исчезает, когда улучшается состояние печени. Если зуд причиняет беспокойство, то может помочь пероральный прием холестирамина. Однако холестирамин неэффективен, когда желчный проток полностью блокирован. Если причиной является заблокированный желчный проток, то может быть проведена процедура для открытия желчного протока. Эта процедура обычно может проводиться во время ЭРХПГ с использованием инструментов, вводимых через эндоскоп.

Главное, что нужно знать пожилым людям: Желтуха У пожилых людей нарушение, вызывающее желтуху, может не приводить к появлению тех же симптомов, которые обычно наблюдаются у более молодых людей, либо симптомы могут быть менее выражены, или их сложнее распознать. Например, если у пожилого человека обнаружен острый вирусный гепатит, то боли в животе у него часто намного слабее, чем у более молодого человека. Когда у пожилых людей наблюдается дезориентация, врачи могут ошибочно диагностировать деменцию и не понять, что причиной является печеночная энцефалопатия. То есть врачи могут не понять, что функция головного мозга нарушается, потому что печень не способна удалять токсичные вещества из крови (как это она обычно делает) и, следовательно, токсические вещества попадают в мозг. У пожилых людей желтуха обычно является следствием блокирования желчных протоков, и более вероятно, что причиной блокирования является рак. Врачи подозревают, что такое блокирование вызвано раком, когда пожилой человек теряет массу тела, у него наблюдается зуд легкой степени тяжести, нет никакой боли в животе и имеется уплотнение в брюшной полости.