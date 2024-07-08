В Соединенных Штатах Америки самые распространенные варианты эпидемического энцефалита вызываются одним из следующих возбудителей:

Энтеровирусы (которые чаще вызывают менингит)

Арбовирусы

Арбовирусы — это вирусы, которые передаются людям с укусами членистоногих, обычно москитов, блох и клещей. (Название арбовирус происходит от выражения «вирусы, переносимые членистоногими (артроподами)».) Вирусы передаются членистоногим, когда те кусают инфицированных животных и людей. Носителями этих вирусов могут быть многие виды домашних животных и птиц.

Периодически, когда популяция москитов или инфицированных животных увеличивается, случаются эпидемии. Эпидемии происходят тогда, когда членистоногие носители вируса кусаются. В случае москитов и клещей это теплое время года. Инфекция передается от членистоногого к человеку. Люди друг для друга не заразны.

Энцефалит могут вызывать многие арбовирусы. Разные варианты энцефалита обычно носят название либо территории, на которой был обнаружен вирус-возбудитель, либо животного, которое обычно бывает носителем вируса.

В США несколько вариантов энцефалита переносят москиты:

Энцефалит Ла-Кросс вызывается вирусом Ла-Кросс (другое название «калифорнийский вирус»). Он особенно распространен на Среднем Западе, но встречается на всей территории страны. Этот энцефалит составляет большую часть энцефалитов у детей. Во многих случаях он протекает легко и не диагностируется. От этой болезни умирают менее 1 % зараженных.

Восточный лошадиный энцефалит встречается главным образом на востоке США. Несколько случаев произошло в регионе Великих Озер. Восточным лошадиным энцефалитом болеют в основном маленькие дети и люди в возрасте старше 55 лет. У детей младше 1 года он может вызывать тяжелые симптомы и стойкое нарушение работы нервов и головного мозга. От 50 до 70 % инфицированных людей умирают.

Энцефалит Западного Нила первоначально встречался только в Европе и Африке. В США впервые появился в г. Нью-Йорк в 1999 г. С тех пор он распространился по территории США. Вирусом Западного Нила могут заражаться некоторые виды птиц после укуса инфицированным москитом. Этот энцефалит поражает в основном пожилых людей. Этот вирус также вызывает более легкую инфекцию под названием «лихорадка Западного Нила», которая отмечается намного чаще. Энцефалит Западного Нила развивается у менее чем 1 % людей, заболевших лихорадкой Западного Нила. Умирают около 9 % людей, заболевших энцефалитом Западного Нила. Однако заболевшие только лихорадкой Западного Нила обычно полностью выздоравливают.

Энцефалит Сент-Луис возникает в основном в городских районах центральных и юго-восточных штатов Соединенных Штатов Америки, но также встречается и в западных штатах. Инфекция чаще возникает летом и с большей вероятностью поражает головной мозг у пожилых людей. Одно время эпидемии возникали примерно каждые 10 лет, но сейчас они стали реже.

Западный лошадиный энцефалит встречается на всей территории США, но по неизвестным причинам стал очень редким после 1988 г. Он может возникать во всех возрастных группах, но протекает тяжелее и с большей вероятностью поражает головной мозг у детей в возрасте младше 1 года.

Несколько видов энцефалита передаются клещами. Они включают:

Клещевой энцефалит , который встречается в Северной Азии, России и Европе. Инфекция обычно вызывает легкое гриппоподобное заболевание, которое проходит в течение нескольких дней, но у некоторых людей, особенно в возрасте 50 лет и старше, могут отмечаться более тяжелые симптомы. Из-за большого числа случаев заболевания в Европе и России, там доступна вакцина против этой болезни.

Инфекция вирусом Повассан встречается главным образом в Канаде, а также в регионе Великих Озер и северо-восточной части Соединенных Штатов Америки. Вирус Повассан также был причиной случаев энцефалита в России. Этот вирус похож на вирус, вызывающий клещевой энцефалит в Европе. Инфекция вирусом Повассан обычно проявляется легкими симптомами или же симптомы отсутствуют. Тем не менее, инфекция также может вызывать тяжелый энцефалит с головной болью, рвотой, судорожными припадками, потерей координации, проблемами с речью или комой. Около 10 % людей с тяжелым энцефалитом умирают. Вирус Повассан передается черноногим клещом, который также переносит болезнь Лайма. При болезни Лайма клещу, чтобы передать болезнь, необходимо быть прикрепленным в течение 24–48 часов. В отличие от этого, вирусная инфекция Повассан может передаваться, если инфицированный клещ прикреплен всего лишь в течение 15 минут. Вакцина, эффективная против клещевого энцефалита в Европе и России, против вируса Повассан неэффективна.

Колорадская клещевая лихорадка встречается в западных районах Соединенных Штатов Америки и Канады, которые находятся на высоте от 4000 до 10 000 футов (1200–3000 метров) над уровнем моря. Колорадская клещевая лихорадка вызывает гриппоподобное заболевание. Изредка у людей с колорадской клещевой лихорадкой развивается менингит или энцефалит. Колорадская клещевая лихорадка редко приводит к смерти. В редких случаях она передается при переливании крови.

Некоторые вирусы, вызывающие энцефалит, отмечались когда-то только в отдельных уголках мира, однако теперь они распространены, возможно из-за того, что люди больше путешествуют. К таким вирусам относятся:

Вирус чикунгунья

Вирус японского энцефалита

Венесуэльский лошадиный энцефалит

Вирус Зика

Все они переносятся москитами.

Вирус чикунгунья был впервые обнаружен в Африке, однако затем он распространился на территорию Южной Азии, Индии, Китая, некоторых областей Европы, Карибский регион и Центральную, Южную и Северную Америку. Состояние большинства людей с болезнью чикунгунья улучшается в течение недели. Однако болезнь чикунгунья может вызывать тяжелый энцефалит и даже приводить к смерти, особенно у младенцев или людей старше 65 лет.

Вирус японского энцефалита является частой причиной энцефалита в Азии. В Соединенных Штатах Америки японский энцефалит возникает только у путешественников, которые заразились вирусом в регионах мира, где он распространен.

Венесуэльский лошадиный энцефалит возникает преимущественно в странах Южной и Центральной Америки. Вирус венесуэльского лошадиного энцефалита стал причиной эпидемии энцефалита в Техасе в 1971 г., однако сейчас он редко вызывает энцефалит в Соединенных Штатах Америки. Он возникает в основном у путешественников, возвращающихся из регионов, где вирус распространен.

Вирус Зика был впервые обнаружен в лесу Зика в Уганде, затем он распространился на острова Южно-Тихоокеанского региона, а потом на территорию Южной Америки, Центральной Америки, Карибского региона, Мексики и Флориды. Инфекция Зика может вызывать лихорадку, боли в мышцах и суставах, головную боль и красную бугристую сыпь. Вирусная инфекция Зика во время беременности может привести к микроцефалии и тяжелому поражению головного мозга у ребенка.