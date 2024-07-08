Энцефалит — это воспаление мозга, которое развивается при прямом заражении мозга вирусом или тогда, когда воспаление вызывается вирусом, вакциной или другим агентом. Может быть вовлечен спинной мозг, в этом случае развивается энцефаломиелит.
У больного повышается температура, болит голова, бывают приступы, больной может быть сонным, оцепенелым или дезориентированным.
Обычно больному делают магнитно-резонансную томографию головы и спинномозговую пункцию.
Лечение состоит в облегчении симптомов. В некоторых случаях проводится лечение антивирусными лекарствами.
(См. также Общие сведения об инфекциях головного мозга).
Энцефалиты чаще всего вызываются вирусами, такими как вирус простого герпеса, вирус ветряной оспы, цитомегаловирус или вирус Западного Нила. Энцефалит может возникать за счет таких механизмов:
Вирус заражает непосредственно головной мозг.
Вирус, вызвавший инфекцию в прошлом, реактивируется и поражает непосредственно головной мозг.
Вирус или вакцина запускают реакцию иммунной системы, при которой та атакует ткани головного мозга (аутоиммунная реакция).
Иногда энцефалит вызывают бактерии, обычно это бывает осложнением бактериального менингита (называется менингоэнцефалит).
Инфицировать головной мозг и вызывать энцефалит могут также простейшие, такие как амебы, простейшие, вызывающие токсоплазмоз (у людей с ВИЧ-инфекцией в терминальной стадии [СПИД]), а также возбудители малярии.
Иногда инфекция головного мозга, вакцина, злокачественное новообразование или другое расстройство провоцируют появление неправильной иммунной реакции, что приводит к тому, что иммунная система атакует нормальные клетки головного мозга аутоиммунная реакция). Вследствие этого в головном мозге возникает воспаление. Если заболевание спровоцировано инфекцией, оно называется постинфекционным энцефалитом. Иногда у больных раком развивается воспаление головного мозга, вызванное аутоиммунной реакцией. Это заболевание называется паранеопластическим энцефалитом.
Типы энцефалитов
Инфекции, вызывающие энцефалиты, могут вызывать эпидемии или вызывать отдельные случаи заболевания (спорадически).
Эпидемический энцефалит
В Соединенных Штатах Америки самые распространенные варианты эпидемического энцефалита вызываются одним из следующих возбудителей:
Энтеровирусы (которые чаще вызывают менингит)
Арбовирусы — это вирусы, которые передаются людям с укусами членистоногих, обычно москитов, блох и клещей. (Название арбовирус происходит от выражения «вирусы, переносимые членистоногими (артроподами)».) Вирусы передаются членистоногим, когда те кусают инфицированных животных и людей. Носителями этих вирусов могут быть многие виды домашних животных и птиц.
Периодически, когда популяция москитов или инфицированных животных увеличивается, случаются эпидемии. Эпидемии происходят тогда, когда членистоногие носители вируса кусаются. В случае москитов и клещей это теплое время года. Инфекция передается от членистоногого к человеку. Люди друг для друга не заразны.
Энцефалит могут вызывать многие арбовирусы. Разные варианты энцефалита обычно носят название либо территории, на которой был обнаружен вирус-возбудитель, либо животного, которое обычно бывает носителем вируса.
В США несколько вариантов энцефалита переносят москиты:
Энцефалит Ла-Кросс вызывается вирусом Ла-Кросс (другое название «калифорнийский вирус»). Он особенно распространен на Среднем Западе, но встречается на всей территории страны. Этот энцефалит составляет большую часть энцефалитов у детей. Во многих случаях он протекает легко и не диагностируется. От этой болезни умирают менее 1 % зараженных.
Восточный лошадиный энцефалит встречается главным образом на востоке США. Несколько случаев произошло в регионе Великих Озер. Восточным лошадиным энцефалитом болеют в основном маленькие дети и люди в возрасте старше 55 лет. У детей младше 1 года он может вызывать тяжелые симптомы и стойкое нарушение работы нервов и головного мозга. От 50 до 70 % инфицированных людей умирают.
Энцефалит Западного Нила первоначально встречался только в Европе и Африке. В США впервые появился в г. Нью-Йорк в 1999 г. С тех пор он распространился по территории США. Вирусом Западного Нила могут заражаться некоторые виды птиц после укуса инфицированным москитом. Этот энцефалит поражает в основном пожилых людей. Этот вирус также вызывает более легкую инфекцию под названием «лихорадка Западного Нила», которая отмечается намного чаще. Энцефалит Западного Нила развивается у менее чем 1 % людей, заболевших лихорадкой Западного Нила. Умирают около 9 % людей, заболевших энцефалитом Западного Нила. Однако заболевшие только лихорадкой Западного Нила обычно полностью выздоравливают.
Энцефалит Сент-Луис возникает в основном в городских районах центральных и юго-восточных штатов Соединенных Штатов Америки, но также встречается и в западных штатах. Инфекция чаще возникает летом и с большей вероятностью поражает головной мозг у пожилых людей. Одно время эпидемии возникали примерно каждые 10 лет, но сейчас они стали реже.
Западный лошадиный энцефалит встречается на всей территории США, но по неизвестным причинам стал очень редким после 1988 г. Он может возникать во всех возрастных группах, но протекает тяжелее и с большей вероятностью поражает головной мозг у детей в возрасте младше 1 года.
Несколько видов энцефалита передаются клещами. Они включают:
Клещевой энцефалит, который встречается в Северной Азии, России и Европе. Инфекция обычно вызывает легкое гриппоподобное заболевание, которое проходит в течение нескольких дней, но у некоторых людей, особенно в возрасте 50 лет и старше, могут отмечаться более тяжелые симптомы. Из-за большого числа случаев заболевания в Европе и России, там доступна вакцина против этой болезни.
Инфекция вирусом Повассан встречается главным образом в Канаде, а также в регионе Великих Озер и северо-восточной части Соединенных Штатов Америки. Вирус Повассан также был причиной случаев энцефалита в России. Этот вирус похож на вирус, вызывающий клещевой энцефалит в Европе. Инфекция вирусом Повассан обычно проявляется легкими симптомами или же симптомы отсутствуют. Тем не менее, инфекция также может вызывать тяжелый энцефалит с головной болью, рвотой, судорожными припадками, потерей координации, проблемами с речью или комой. Около 10 % людей с тяжелым энцефалитом умирают. Вирус Повассан передается черноногим клещом, который также переносит болезнь Лайма. При болезни Лайма клещу, чтобы передать болезнь, необходимо быть прикрепленным в течение 24–48 часов. В отличие от этого, вирусная инфекция Повассан может передаваться, если инфицированный клещ прикреплен всего лишь в течение 15 минут. Вакцина, эффективная против клещевого энцефалита в Европе и России, против вируса Повассан неэффективна.
Колорадская клещевая лихорадка встречается в западных районах Соединенных Штатов Америки и Канады, которые находятся на высоте от 4000 до 10 000 футов (1200–3000 метров) над уровнем моря. Колорадская клещевая лихорадка вызывает гриппоподобное заболевание. Изредка у людей с колорадской клещевой лихорадкой развивается менингит или энцефалит. Колорадская клещевая лихорадка редко приводит к смерти. В редких случаях она передается при переливании крови.
Некоторые вирусы, вызывающие энцефалит, отмечались когда-то только в отдельных уголках мира, однако теперь они распространены, возможно из-за того, что люди больше путешествуют. К таким вирусам относятся:
Вирус чикунгунья
Вирус японского энцефалита
Венесуэльский лошадиный энцефалит
Все они переносятся москитами.
Вирус чикунгунья был впервые обнаружен в Африке, однако затем он распространился на территорию Южной Азии, Индии, Китая, некоторых областей Европы, Карибский регион и Центральную, Южную и Северную Америку. Состояние большинства людей с болезнью чикунгунья улучшается в течение недели. Однако болезнь чикунгунья может вызывать тяжелый энцефалит и даже приводить к смерти, особенно у младенцев или людей старше 65 лет.
Вирус японского энцефалита является частой причиной энцефалита в Азии. В Соединенных Штатах Америки японский энцефалит возникает только у путешественников, которые заразились вирусом в регионах мира, где он распространен.
Венесуэльский лошадиный энцефалит возникает преимущественно в странах Южной и Центральной Америки. Вирус венесуэльского лошадиного энцефалита стал причиной эпидемии энцефалита в Техасе в 1971 г., однако сейчас он редко вызывает энцефалит в Соединенных Штатах Америки. Он возникает в основном у путешественников, возвращающихся из регионов, где вирус распространен.
Вирус Зика был впервые обнаружен в лесу Зика в Уганде, затем он распространился на острова Южно-Тихоокеанского региона, а потом на территорию Южной Америки, Центральной Америки, Карибского региона, Мексики и Флориды. Инфекция Зика может вызывать лихорадку, боли в мышцах и суставах, головную боль и красную бугристую сыпь. Вирусная инфекция Зика во время беременности может привести к микроцефалии и тяжелому поражению головного мозга у ребенка.
Спорадический энцефалит
В Соединенных Штатах Америки наиболее распространенной причиной спорадического вирусного энцефалита является вирус простого герпеса 1-го типа — тот же вирус, который вызывает герпес губ. Этот энцефалит встречается в любое время года и без лечения часто приводит к смерти.
Бешенство — существанная причина энцефалита в странах с низким и средним уровнем доходов и все еще становится причиной в отдельных случаях энцефалита в Соединенных Штатах Америки.
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) вызывает медленно прогрессирующую инфекцию головного мозга, которая приводит к развитию ВИЧ-энцефалопатии (она еще называется ВИЧ-деменцией и СПИД-деменцией).
Реактивация предшествовавшей инфекции
Причиной энцефалита может быть реактивация вируса. К числу таких случаев относится реактивация следующих вирусов:
Вирус простого герпеса типа 1.
Вирус ветряной оспы (вирус, которые вызывает ветряную оспу)
Вирус Джона Каннингема (вызывает обычно смертельное заболевание, которое называется «прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия» и часто встречается у людей с ВИЧ-инфекцией в терминальной стадии или другими нарушениями иммунной системы).
Вирус кори (при реактивации вызывает обычно смертельное заболевание, называемое подострый склеротический панэнцефалит. Заболевание может развиться годы спустя после выздоровления от кори.)
Реактивация может происходить спустя долгое время после первичной инфекции. Реактивация обычно приводит к серьезному поражению головного мозга.
Аутоиммунный энцефалит
После того как человек перенес некоторые вирусные инфекции или получил некоторые вакцины, иммунная система организма иногда атакует ткани, покрывающие нервные волокна (миелиновые оболочки) головного и спинного мозга — аутоиммунная реакция. Это происходит из-за того, что белки миелиновой оболочки напоминают белки вируса. В результате скорость передачи нервных импульсов сильно падает. Развивается болезнь под названием острый рассеянный энцефаломиелит. Эта болезнь напоминает рассеянный склероз, но в отличие от рассеянного склероза течение этой болезни не перемежается временными улучшениями. Аутоиммунный энцефалит чаще всего вызывают энтеровирусы, вирус Эпштейна-Барр, вирусы гепатита А и гепатита В, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и вирус гриппа. До того как вакцинация у детей стала распространенным явлением, вирусы кори, краснухи, ветряной оспы и паротита были частой причиной острого рассеянного энцефаломиелита. Этот тип энцефалита также может возникать у людей с раком или другими аутоиммунными заболеваниями.
Также может развиваться аутоиммунный энцефалит, если иммунная система вырабатывает антитела, которые атакуют белки на поверхности нервных клеток, которые называются N-метил-d-аспартатными (NMDA) рецепторами. Поэтому такой энцефалит называется энцефалитом с антителами к NMDA-рецепторам. Некоторые данные свидетельствуют о том, что энцефалит с антителами к NMDA-рецепторам наблюдается чаще, чем это считалось ранее. В ряде случаев он развивается после энцефалита, вызванного вирусом простого герпеса, даже в случае эффективного лечения такого энцефалита.
Энцефалит при COVID-19
В редких случаях у людей с COVID-19 развивается клиническая картина, напоминающая энцефалит. Причиной COVID-19 является коронавирус, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром (SARS-CoV2). Этот энцефалит может быть вызван аутоиммунной или частично аутоиммунной реакцией.
Симптомы энцефалита
Перед появлением симптомов энцефалита у больных обычно наблюдаются нарушения пищеварения, такие как тошнота, рвота, понос и боль в животе. Кроме того, у больного могут быть ощущения, обычные при простуде и гриппе, кашель, высокая температура, больное горло, насморк, увеличенные лимфоузлы и мышечные боли.
Симптомы энцефалита включают следующие:
лихорадка
Головная боль
изменения личности или дезориентация.
судорожные припадки.
паралич или онемение;
сонливость, которая может прогрессировать с развитием комы и заканчиваться смертью.
У больного может быть рвота и ригидность затылочных мышц, но эти симптомы встречаются реже, чем при менингите, и не так сильно выражены.
При энцефалите, вызванном вирусом простого герпеса, вначале наблюдаются головная боль, высокая температура и гриппоподобные симптомы. У больного бывают судорожные припадки; иногда они сопровождаются ощущением странных запахов (таких как запах тухлых яиц), яркими воспоминаниями и необычно сильными переживаниями. По мере прогрессирования энцефалита у больного нарастает дезориентация, ему становится трудно говорить и запоминать, повторяются припадки, затем больной впадает в кому.
При ВИЧ-энцефалопатии происходят постепенные изменения личности, развивается деменция, возникают нарушения координации.
Если поражен спинной мозг, в некоторых частях тела развивается слабость и потеря чувствительности. Какие именно части тела поражены, зависит от того, какие области спинного мозга пострадали (см. рисунок Места повреждений спинного мозга?). При тяжелых инфекциях больной может потерять чувствительность, стать парализованным и перестать контролировать работу мочевого пузыря и кишечника.
Выздоровление после вирусного энцефалита может занять много времени. Некоторые больные выздоравливают не полностью. Вероятность смертельного исхода зависит от причины инфекции и своевременности ее лечения.
Знаете ли Вы, что...
Диагностика энцефалита
магнитно-резонансная томография.
Спинномозговая пункция
Врач подозревает энцефалит на основании симптомов, особенно во время эпидемии. Обычно больному проводят магнитно-резонансную томографию (МРТ) и спинномозговую пункцию.
С помощью МРТ иногда можно обнаружить аномалии в определенных областях головного мозга. Эти аномалии могут помочь подтвердить диагноз энцефалита и/или указать, какой вирус вызывает энцефалит. Если провести МРТ невозможно, ее можно заменить компьютерной томографией (КТ). МРТ и КТ могут помочь врачам исключить расстройства, которые могут вызывать аналогичные симптомы (например, инсульт и опухоль головного мозга). Эти исследования также могут выявить проблемы, которые способны сделать выполнение спинномозговой пункции опасным.
Спинномозговая пункция (люмбальная пункция) проводится, чтобы получить образец спинномозговой жидкости. Эта жидкость движется через ткани, покрывающие головной и спинной мозг (мозговые оболочки). Обычно спинномозговая жидкость содержит очень мало лейкоцитов. Если в головном мозге или его оболочках развивается воспаление, количество этих клеток возрастает.
Чтобы выяснить, какой вирус вызвал энцефалит, врачи берут образцы крови и спинномозговой жидкости для анализа на антитела к вирусу. Эти анализы берут во время болезни и позднее во время выздоровления. Существуют методы, позволяющие выращивать вирусы, обнаруженные в спинномозговой жидкости; это упрощает их идентификацию. Некоторые энтеровирусы (например, те, которые могут вызывать заболевания, похожие на полиомиелит) можно культивировать, однако большинство других вирусов не поддаются культивированию.
Многие вирусы, вызывающие энцефалит, можно определять методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). ПЦР позволяет получить много копий определенного гена. Этот метод делает возможным определение генетического материала вирусов в образце спинномозговой жидкости. Однако быстро определить вирус простого герпеса с помощью ПЦР бывает сложно, поэтому если считается, что заболевание вызвал вирус простого герпеса, лечение обычно начинают незамедлительно. Очень важно начать лечение незамедлительно, поскольку такой энцефалит приводит к серьезным нарушениям и без лечения часто заканчивается смертью. Немедленное лечение может уменьшить тяжесть симптомов и спасти больного от смерти.
Изредка для того чтобы выяснить, вызван ли энцефалит вирусом простого герпеса или другой причиной, бывает нужно взять образец мозговой ткани (биопсия) для микроскопического исследования.
Иногда даже при тщательном обследовании не удается найти ни вирусы, ни бактерии, ни другие инфекционные агенты. В этих случаях энцефалит может быть аутоиммунным или связанным с раком (паранеопластическим). Эти диагнозы не всегда могут быть подтверждены обследованиями.
Лечение энцефалита
В зависимости от возможной причины — противовирусный препарат, антибиотик, кортикостероиды и/или другие лекарственные препараты
Средства для уменьшения симптомов и в случае необходимости — поддержание жизненно важных функций
Если вирус простого герпеса или ветряной оспы исключить нельзя, больного лечат противовирусным препаратом ацикловир. Ацикловир эффективен против вируса простого герпеса и вируса ветряной оспы. Цитомегаловирусный энцефалит поддается лечению противовирусным препаратом ганцикловир. Альтернативным препаратом является фоскарнет, который можно использовать отдельно или с ганцикловиром. Если причиной болезни стали бактерии, больному назначают несколько антибиотиков.
При ВИЧ-энцефалопатии используется сочетание лекарственных препаратов, применяемых для лечения ВИЧ-инфекции (антиретровирусные препараты). Это лечение помогает иммунной системе лучше работать и таким образом замедляет прогрессирование инфекции и развитие осложнений, в том числе деменции.
Аутоиммунные энцефалиты обычно лечат с помощью следующих средств:
кортикостероидов (преднизолон или метилпреднизолон);
плазмафереза, который удаляет из крови патологические антитела, или внутривенного введения иммуноглобулина (антитела, полученные из крови людей с нормальной иммунной системой).
В случае других вирусных инфекций и большинства других причин специфическое лечение отсутствует. Лечение обычно состоит в облегчении симптомов (таких как припадки и высокая температура) и реанимационных мероприятиях (при необходимости; это может быть, например, дыхательная трубка). Лечение проводится до исчезновения инфекции — чаще всего для этого требуется примерно 1–2 недели.