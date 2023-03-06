Само по себе увеличение селезенки не является расстройством и развивается в результате заболевания, приводящего к появлению данной проблемы. Приводить к увеличению селезенки могут многие заболевания.

Причиной увеличения селезенки могут являться многие расстройства, включая инфекционные заболевания, анемии и злокачественные опухоли.

Как правило, симптомы такого расстройства не являются специфическими, но могут включать появление утолщений или болей в верхней левой части брюшной полости или спине.

Обычно врачи могут обнаружить увеличение селезенки методом пальпации, но для определения ее размеров могут использоваться ультразвуковое исследование и другие визуализирующие обследования.

Лечение расстройства, приводящего к увеличению селезенки, обычно заключается в решении конкретной проблемы, но в некоторых случаях селезенку требуется удалить.

(См. также Общие сведения о селезенке).

Для выявления причины увеличения размеров селезенки врачам требуется рассмотреть целый ряд заболеваний, начиная от хронических инфекций и заканчивая опухолями из клеток крови.

Знаете ли Вы, что...

Увеличенная селезенка может перерасти собственные потребности в кровоснабжении. Если те или иные участки селезенки не получают достаточного количества крови, то недостаток крови приводит к их повреждению: возникновению в таких участках кровотечения или их гибели.

Таблица Причины увеличенной селезенки Таблица

Гиперспленизм В нормальном состоянии селезенка выводит старые и (или) поврежденные эритроциты из кровотока. Но когда селезенка увеличивается, она захватывает и удерживает чрезмерное количество эритроцитов, что приводит к анемии. Иногда селезенка также разрушает лейкоциты и/или тромбоциты, что приводит к низким уровням лейкоцитов (лейкопения) и низким уровням тромбоцитов (тромбоцитопения). Этот процесс порождает замкнутый круг: чем больше клеток захватывает селезенка, тем больше она разрастается, а чем больше она разрастается, тем больше клеток крови она захватывает и разрушает.

Симптомы увеличенной селезенки Увеличенная селезенка обычно не приводит к появлению большого количества симптомов, а те симптомы, которые она вызывает, можно спутать с симптомами многих других патологических состояний. Увеличенная селезенка располагается рядом с желудком и в некоторых случаях давит на него, поэтому человек может чувствовать сытость после небольшого количества еды или даже при пустом желудке. Боль также может ощущаться в участке живота или спины, рядом с которым расположена селезенка (в верхней левой части брюшной полости или в левой части спины). Боль может отдавать в левое плечо, особенно в том случае, если те или иные участки селезенки не получают достаточного количества крови и начинают отмирать. Если гиперспленизм приводит к возникновению тяжелой анемии, человек может испытывать усталость или одышку. Человек также может часто подвергаться заражению инфекциями из-за слишком малого количества лейкоцитов; также у него может наблюдаться тенденция к кровотечениям из-за слишком малого количества тромбоцитов.

Диагностика увеличенной селезенки Визуализирующие исследования органов брюшной полости;

Анализы крови Врачи могут заподозрить увеличение селезенки в том случае, если человек жалуется на появление утолщений или болей в верхней левой части брюшной полости или спине. Как правило, врач может обнаружить увеличенную селезенку при физикальном обследовании. Рентгенологическое исследование органов брюшной полости, назначенное по другим показаниям, также может выявить увеличение селезенки. Чтобы определить размеры увеличенной селезенки и понять, давит ли она на другие органы, как правило, требуется проведение ультразвукового исследования или компьютерной томографии (КТ). Магнитно-резонансная томография (МРТ) также позволяет получить информацию этого рода, а также изучить кровообращение в селезенке. Другие специализированные методики сканирования предполагают использование слаборадиоактивных частиц, позволяющих установить размеры селезенки, проанализировать характер ее функционирования и определить, нет ли накопления или разрушения большого количества клеток крови. Анализы крови помогают выявить сниженное количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Исследование клетки крови под микроскопом позволяет определить их форму и размеры, что дает возможность установить причину увеличения селезенки. Исследование костного мозга может выявить опухоли из клеток крови (такие, как лейкоз или лимфома) или накопление нежелательных веществ (которое происходит при болезнях накопления). Определение количества белков крови позволит предположить наличие других состояний, способных приводить к увеличению селезенки, таких как амилоидоз, саркоидоз, малярия, индийский висцеральный лейшманиоз, бруцеллез и туберкулез. Печеночные пробы помогают исключить поражение печени. Врачи не могут с легкостью получить образец селезенки для обследования, поскольку введение иглы или забор образца ткани селезенки может спровоцировать неконтролируемое кровотечение. Если увеличенная селезенка удаляется в ходе хирургической операции для диагностики или лечения определенных заболеваний, она отправляется в лабораторию, где, как правило, удается определить причину ее увеличения.