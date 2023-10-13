Причины гломерулонефрита
Тип
Примеры
Первичный
Идиопатический
Фибриллярный и иммунотактоидный гломерулонефрит
Идиопатический серповидный гломерулонефрит
Вторичный
Бактериальная*
Инфекция, вызываемая бета-стрептококком группы А
Вызванная Neisseria meningitidis инфекция
Вызванная Salmonella typhi инфекция
Стафилококковые инфекции (особенно бактериальный эндокардит)
Вызванная Streptococcus pneumoniae инфекция
Висцеральные абсцессы (вызванные кишечной палочкой [Escherichia coli], псевдомонадой [Pseudomonas], протеем [Proteus], клебсиеллой [Klebsiella] или клостридиями [Clostridium spp])
Паразитарный*
Малярия (вызванная Plasmodium falciparum или P. malariae)
Шистосомоз (вызванный Schistosoma mansoni)
Вирусные*
Вирусная инфекция Эпштейна-Барр
Эпидемический паротит (свинка)
Другие инфекции и постинфекционные причины
Грибковые инфекции (вызванные Candida albicans [кандидоз] или Coccidioides immitis [кокцидиомикоз])
Системные ревматические заболевания
Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом
Заболевания, обусловленные действием лекарственных средств
СКВ (из-за гидралазина или прокаинамида)
Гемолитико-уремический синдром (из-за хинина, цисплатина, гемцитабина или митомицина С)
Гематологические дискразии
Смешанная IgG-IgM криоглобулинемия
Сывороточная болезнь
Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура - гемолитико-уремический синдром
Гломерулярный болезни базальных мембран
Наследственные заболевания
*Инфекционные и постинфекционные причины.
ГН = гломерулонефрит; IgA = иммуноглобулин А; IgM = иммуноглобулин М; СКВ = системная красная волчанка.