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Причины гломерулонефрита

Тип

Примеры

Первичный

Идиопатический

Фибриллярный и иммунотактоидный гломерулонефрит

Идиопатический серповидный гломерулонефрит

IgA нефропатия

Мембранопролиферативный ГН

Вторичный

Бактериальная*

Инфекция, вызываемая бета-стрептококком группы А

Вызванная Mycoplasma инфекция

Вызванная Neisseria meningitidis инфекция

Вызванная Salmonella typhi инфекция

Стафилококковые инфекции (особенно бактериальный эндокардит)

Вызванная Streptococcus pneumoniae инфекция

Висцеральные абсцессы (вызванные кишечной палочкой [Escherichia coli], псевдомонадой [Pseudomonas], протеем [Proteus], клебсиеллой [Klebsiella] или клостридиями [Clostridium spp])

Паразитарный*

Малярия (вызванная Plasmodium falciparum или P. malariae)

Шистосомоз (вызванный Schistosoma mansoni)

Вирусные*

Инфекция вирусом Коксаки

Инфекция цитомегаловирусом

Вирусная инфекция Эпштейна-Барр

Гепатит B

Гепатит С

Опоясывающий лишай (герпес)

Корь

Эпидемический паротит (свинка)

Ветряная оспа

Другие инфекции и постинфекционные причины

Грибковые инфекции (вызванные Candida albicans [кандидоз] или Coccidioides immitis [кокцидиомикоз])

Риккетсиозы

Системные ревматические заболевания

Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом

Гранулематоз с полиангиитом

IgA-ассоциированный васкулит

Микроскопический полиангиит

Узелковый полиартериит

СКВ

Заболевания, обусловленные действием лекарственных средств

СКВ (из-за гидралазина или прокаинамида)

Гемолитико-уремический синдром (из-за хинина, цисплатина, гемцитабина или митомицина С)

Гематологические дискразии

Смешанная IgG-IgM криоглобулинемия

Сывороточная болезнь

Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура - гемолитико-уремический синдром

Гломерулярный болезни базальных мембран

Синдром Гудпасчера

Наследственные заболевания

Синдром Альпорта

Болезнь тонких базальных мембран

*Инфекционные и постинфекционные причины.

ГН = гломерулонефрит; IgA = иммуноглобулин А; IgM = иммуноглобулин М; СКВ = системная красная волчанка.

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