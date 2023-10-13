skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Отдельные психиатрические симптомы, обусловленные общими медицинскими расстройствами

Психиатрические симптомы

Общее медицинское расстройство*

Спутанность сознания, делирий, дезориентация

Церебральный артериит, включая тот, что вызывается СКВ

Инфекционные заболевания ЦНС (например, энцефалит, менингит, токсоплазмоз)

Сложные парциальные припадки

Дегидратация

Передозировка препарата, включая рецептурные препараты

Электролитные нарушения

Лихорадка

Гипогликемия

Гипотермия

Гипоксия

Печеночная недостаточность

Внутричерепное образование (например, опухоль, гематома)

Почечная недостаточность

Сепсис

Заболевания щитовидной железы (например, гипотиреоз)

Инсульт

Витаминная недостаточность

Когнитивные нарушения, лабильность поведенческих реакций

Болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные расстройства

Прогрессирующая ВИЧ-инфекция

Болезнь Лайма

Внутричерепное образование (например, опухоль, гематома)

Рассеянный склероз

Нейросифилис

Болезнь Паркинсона

Субдуральная гематома

СКВ

Заболевания щитовидной железы

Инсульт

Витаминная недостаточность

Депрессия

Опухоль головного мозга

Противоопухолевые препараты, включая интерферон

Синдром Кушинга

Деменция

Болезнь Хантингтона

Гипотиреоз

Рассеянный склероз

Болезнь Паркинсона

СКВ

Апноэ во время сна

Инсульт

Черепно-мозговая травма

Эйфория, мания

Боковой амиотрофический склероз

Опухоль головного мозга

Использование и/или злоупотребление стимуляторами ЦНС

Синдром Кушинга

Деменция

Болезнь Хантингтона

Гипертиреоз

Рассеянный склероз

Болезнь Паркинсона

Инсульт

Черепно-мозговая травма

Бессонницу

Нарушения циркадного ритма

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

Гипертиреоз

Болевые синдромы

Синдром Уиллиса-Экбома или синдром беспокойных ног

Раздражительность

Рассеянный склероз

Синдром отмены опиоидов

Недостаточность витамина B12

Нарушение памяти

Алкогольная зависимость

Сосудистые заболевания головного мозга

Криптококкоз

Деменция

Прогрессирующая ВИЧ-инфекция

Болезнь Хантингтона

Гиперкальциемия

Гипотиреоз

Ингаляционное и/или неправильное использование

Рассеянный склероз

Нейросифилис

Дефицит никотиновой кислоты

Болезнь Паркинсона

Прионная болезнь

СКВ

Недостаток тиамина

Черепно-мозговая травма

Изменение личности

Сосудистые заболевания головного мозга

Деменция

Эпилепсия

Прогрессирующая ВИЧ-инфекция

Гиперадренокортицизм

Гипоадренокортицизм

Гипотиреоз

Образование (опухоль)

Рассеянный склероз

СКВ

Черепно-мозговая травма

Психоз (например, галлюцинации, бредовые идеи)

Аутоиммунный энцефалит

Опухоль головного мозга

Сосудистые заболевания головного мозга

Инфекционное поражение ЦНС

Повреждение зрительного или преддверно-улиткового нерва

Глухота

Деменция

Эпилепсия

Нарушения объема жидкости или электролитные нарушения

Болезнь Хантингтона

Гиперадренокортицизм

Гиперкапния

Гиперпаратиреоз

Гипертиреоз

Гипоадренокортицизм

Гипогликемия

Гипопаратиреоз

Гипотиреоз

Гипоксия

Мигрень

Рассеянный склероз

СКВ

Расстройства, вызванные употреблением вещества

Сифилис

*Кроме того, многочисленные препараты и токсины могут провоцировать развитие психических нарушений.

ЦНС = центральная нервная система; СКВ = системная красная волчанка.

По этим темам