Отдельные психиатрические симптомы, обусловленные общими медицинскими расстройствами
Психиатрические симптомы
Общее медицинское расстройство*
Спутанность сознания, делирий, дезориентация
Церебральный артериит, включая тот, что вызывается СКВ
Инфекционные заболевания ЦНС (например, энцефалит, менингит, токсоплазмоз)
Дегидратация
Передозировка препарата, включая рецептурные препараты
Электролитные нарушения
Внутричерепное образование (например, опухоль, гематома)
Заболевания щитовидной железы (например, гипотиреоз)
Когнитивные нарушения, лабильность поведенческих реакций
Болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные расстройства
Внутричерепное образование (например, опухоль, гематома)
Депрессия
Противоопухолевые препараты, включая интерферон
Эйфория, мания
Боковой амиотрофический склероз
Использование и/или злоупотребление стимуляторами ЦНС
Бессонницу
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)
Раздражительность
Нарушение памяти
Сосудистые заболевания головного мозга
Ингаляционное и/или неправильное использование
Изменение личности
Сосудистые заболевания головного мозга
Образование (опухоль)
Психоз (например, галлюцинации, бредовые идеи)
Сосудистые заболевания головного мозга
Повреждение зрительного или преддверно-улиткового нерва
Нарушения объема жидкости или электролитные нарушения
Расстройства, вызванные употреблением вещества
*Кроме того, многочисленные препараты и токсины могут провоцировать развитие психических нарушений.
ЦНС = центральная нервная система; СКВ = системная красная волчанка.