Некоторые причины лихорадки неизвестного происхождения (ЛНП)
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм*
Инфекционные
Абсцессы (абдоминальные, тазовых органов, стоматологические)
Неприятные ощущения в желудке, кишечнике или тазовой области; как правило, болезненность
Иногда в анамнезе – хирургическое вмешательство, травма, дивертикулез, перитонит или гинекологические процедуры
КТ или МРТ
В анамнезе – кошачьи царапины или облизывание
Региональная аденопатия, окуло-гландулярный синдром Парино, головная боль
Культуральные исследования (иногда аспирата лимфатического узла), титры антител, тестирование методом полимеразной цепной реакции
В анамнезе – переливания крови от ЦМВ-положительных доноров
Синдром, который напоминает мононуклеоз (утомляемость, легкая форма гепатита, спленомегалия, аденопатия), хориоретинит
Титры антител IgM к ЦМВ
Возможно выполнение исследований методом полимеразной цепной реакции
Боль в горле, аденопатия, болезненность в правом верхнем квадранте живота, спленомегалия, утомляемость
Обычно проявляется у подростков и молодых людей
У пожилых пациентов типичные признаки могут отсутствовать
Серологическое тестирование
В анамнезе – поведение с высокой степенью риска (например, незащищенный секс, совместное использование общих игл)
Потеря веса, ночная потливость, утомляемость, аденопатия, оппортунистические инфекции
Комбинированный иммуноанализ 4-го поколения
Иногда тестирование на РНК ВИЧ (при острой ВИЧ-инфекции)
Часто в анамнезе имеются факторы риска (например, структурное заболевание сердца, искусственный клапан сердца, заболевания пародонта, использование внутривенного катетера, употребление запрещенных препаратов)
Обычно шум в сердце, иногда экстракардиальные проявления (например, кровоизлияния у основания ногтей, петехии, пятна Рота, узлы Ослера, пятна Дженуэя, боли или выпот в суставах, спленомегалия)
Серийные посевы крови, эхокардиография
Поездки или проживание в эндемичных районах
Мигрирующая эритема, головная боль, утомляемость, паралич Белла, менингит, радикулопатии, блокада сердца, отечность и боль в суставах
Серологическое тестирование
Локальная боль, отек, эритема
Рентгенограммы (при подостром или хроническом течении)
Иногда МРТ (наиболее точный тест), радионуклидное сканирование с индием-111, сканирование костей
Длительная заложенность носа, головная боль, лицевая боль
КТ пазух
Туберкулез (легочная и диссеминированная формы)
Контакт с источниками высокого риска в анамнезе
Кашель, потеря веса, утомляемость
Использование иммуносупрессоров
ВИЧ-инфекция в анамнезе
Рентгенография грудной клетки, проба Манту (PPD), анализ высвобождения гамма-интерферона
Мазок мокроты на наличие кислотоустойчивых бактерий, тест амплификации нуклеиновых кислот (ТАНК), культуральное исследование жидкостей организма (например, исследование содержимого желудка, мокроты, спинномозговой жидкости)
Редкие инфекции (например, бруцеллез, малярия, лихорадка Ку, токсоплазмоз, трихинеллез, брюшной тиф)
В анамнезе: поездка в эндемичные районы
Контакт с или проглатывание некоторых продуктов животного происхождения
Серологические исследования в индивидуальных случаях
Мазок периферической крови на наличие малярии
Системная ревматическая
Болезнь Стилла у взрослых
Быстро исчезающая оранжево-розовая сыпь, артралгии, артрит, миалгии, лимфаденопатия шейных узлов, боль в горле, кашель, боль в груди
АНА, РФ, определение концентрации сывороточного ферритина, рентгеновское исследование пораженных суставов
Односторонние головные боли, нарушения зрения
Часто встречаются симптомы ревматической полимиалгии, иногда хронический подвывих нижней челюсти
Болезненость височной артерии при пальпации
Cкорость оседания эритроцитов, биопсия височной артерии
Лихорадка, потеря веса, миалгии, артралгии, пурпура, гематурия, боль в животе, боль в яичках, стенокардия, сетчатое ливедо, впервые возникшая гипертония
Биопсия пораженных тканей или ангиография
В анамнезе – утренняя скованность в мышцах плеч, бедер, шеи
Недомогание, утомляемость, анорексия
Возможно появление синовита, бурсита, отека конечностей с возникновением ямки при надавливании
Исследования уровня креатинкиназы, АНА, РФ, скорости оседания эритроцитов
Опционально – МРТ конечностей
Иногда в анамнезе – недавно перенесенные заболевания, вызванные Chlamydia, Salmonella, Yersinia, Campylobacter или Shigella
Асимметричный олигоартрит, уретрит, конъюнктивит, генитальные язвы
АНА, РФ, серологические исследования на причинные патогены
Симметричный периферический полиартрит, длительная утренняя скованность, подкожные ревматоидные узелки в местах давления (разгибательные поверхности локтевых костей, область крестцовой кости, затылок, ахиллово сухожилие)
АНА, РФ, антициклическое цитруллинированное пептидное антитело (анти-ЦЦП), рентгенологическое исследование (для выявления костных эрозий)
Утомляемость, артралгия, плевритическая боль в груди, сыпь на скулах, болезненная припухлость суставов, легкие периферические отеки, синдром Рейно, серозит, нефрит, алопеция
Клинические критерии, АНА, антитела к двухцепочечной ДНК
Неопластические
Миксома предсердия
Одышка, иногда эмболы, являющиеся причиной появления неврологических симптомов
Эхокардиография
Болезнь Кастлмана
Увеличенные лимфатические узлы
Биопсия лимфатического узла
Боль в животе, изменение характера дефекации, кровянистый стул, слабость, тошнота, рвота, потеря веса, утомляемость
Колоноскопия, биопсия
В анамнезе – хроническое заболевание печени, боли в животе, потеря веса, чувство быстрого насыщения, пальпируемое образование в правом верхнем квадранте
УЗИ и КТ брюшной полости, биопсия печени
Иногда в анамнезе – миелодиспластическое расстройство
Утомляемость, потеря веса, кровотечение, бледность, петехии, экхимозы, анорексия, спленомегалия, боли в костях
Общий анализ крови, исследование костного мозга
Безболезненная лимфаденопатия, потеря веса, недомогание, ночная потливость, спленомегалия, гепатомегалия
Биопсия лимфоузла
Симптомы зависят от места метастазирования (например, кашель и затрудненное дыхание – при легочных метастазах, головная боль и головокружение – при метастазировании в головной мозг)
Часто протекает бессимптомно, обнаруживается во время рутинного медицинского обследования
Биопсия подозрительных образований или узлов, методы визуальной диагностики, соответствующие изучаемым участкам
Часто протекает бессимптомно, аномальные показатели обычно обнаруживаются случайно во время скрининга общего анализа крови
Тестирование на основании предполагаемого нарушения
Аднексальная масса (образование в области придатков), тазовая боль
Ультаразвука
Потеря веса, ночная потливость, боль в боку, гематурия, пальпируемое образование в боку, гипертония
Анализ уровня сывороточного кальция (на наличие гиперкальциемии), общий анализ мочи, КТ почек
Различные
В анамнезе – хроническое злоупотребление алкоголем
Иногда асцит, желтуха, маленькая или увеличенная печень, гинекомастия, контрактура Дюпюитрена, атрофия яичек
Протромбиновое время/частичное тромбопластиновое время, щелочная фосфатаза, трансаминазы, альбумин, билирубин
Иногда УЗИ и КТ брюшной полости
Боль, отек, иногда покраснение ноги
Ультаразвука
Иногда определение уровня D-димеров
Лекарственная лихорадка
Лихорадка, совпадающая по времени с применением препарата (обычно в течение 7-10 дней)
Иногда возможно появление сыпи
Отмена препаратов
Очень сильная, атипичная картина, неопределенные и непоследовательные данные, знания, описанные в учебнике, компульсивная или привычная ложь (истерические фантазии)
Диагноз исключения
Боль в животе, диарея (иногда кровавая), потеря веса, стул с положительной реакцией на гваяковую пробу
Иногда возможны свищи, анальные и оральные язвы, артралгии
Эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта с исследованием пассажа бария по тонкой кишке или КТ-энтерография (при болезни Крона)
Колоноскопия (при язвенном колите или болезни Крона)
Тиреоидит
Нервозность, сердцебиение, повышенное потоотделение, гиперчувствительность к жаре, утомляемость, повышенный аппетит, потеря веса, а также инфильтративная офтальмопатия и дермопатия (болезнь Грейвса)
T4, ТТГ, тиреоидные аутоантитела
* Пациенты с лихорадкой неизвестного происхождения могут не иметь типичных признаков, но следует проводить обследования на предмет их обнаружения.
АНА = антинуклеарные антитела; ЦМВ = цитомегаловирус; РФ = ревматоидный фактор; T4 = тироксин; ТТГ = тиреотропный гормон.