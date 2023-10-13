Лекарственные препараты для лечения системных грибковых инфекций
Медикаментозное лечение
Применение
Потенциальные побочные эффекты
Амфотерицин В
Большинство грибковых инфекций
Стандартная лекарственная форма: острые инфузионные реакции, невропатия, гастроинтестинальные расстройства, почечная недостаточность, анемия, тромбофлебит, потеря слуха, сыпь, гипокалиемия, гипомагниемия
Липидные лекарственные формы: инфузионные реакции*, почечная недостаточность*
Анидулафунгин
Кандидоз, включая кандидемию
Гепатит, диарея, гипокалиемия, инфузионные реакции
Каспофунгин
Кандидоз, включая кандидемию
Флебит, головная боль, желудочно-кишечные расстройства, сыпь
Флуконазол
Мукозальный или системный кандидоз
Кокцидиоидный менингит
Гастроинтестинальные расстройства, сыпь, гепатит, удлинение интервала QT
Флуцитозин†
Кандидоз (системный)
Панцитопения из-за миелотоксичности, невропатия, тошнота, рвота, поражение почек и печени, колит
Изавуконазониум (изавуконазол) ‡
Тошнота, рвота, гепатит, сокращение интервала QT без признаков риска сердечно-сосудистых осложнений, инфузионные реакции
Итраконазол
Дерматомикоз
Гистоплазмоз, бластомикоз, кокцидиоидомикоз, споротрихоз, аспергиллез
Гепатит, гастроинтестинальные расстройства, сыпь, головная боль, головокружение, гипокалиемия, гипертензия, отек, удлинение интервала QT, сердечная недостаточность
Микафунгин
Кандидоз, включая кандидемию
Флебит, гепатит, сыпь, головная боль, тошнота, острый интраваскулярный гемолиз
Позаконазол§
Профилактика инвазивной грибковой инфекции
Кандидоз полости рта, рефрактерный к флуконазолу
Гепатит, расстройство желудочно-кишечного тракта, сыпь, удлинение интервала QT
Резафунгин
Кандидемия
Фоточувствительность, отклонения от нормы в печеночных пробах, инфузионные реакции (приливы, ощущение жара, крапивница, тошнота, ощущение стеснения в груди)
Вориконазол
Фузариоз
Сцедоспориоз
Расстройство ЖКТ, временные нарушения зрения, периферический отёк, сыпь, гепатит, удлинение интервала QT
* Указанный побочный эффект при использовании липидных лекарственных форм встречается реже, чем при использовании стандартных.
† Амфотерицин B используется с флуцитозином при тяжелом течении инфекций, вызванных Candida и криптококком.
‡ Изавуконазол назначается в виде пролекарства изавуконазония сульфата; 372 мг этого препарата эквивалентны 200 мг изавуконазола.
§ Таблетки с замедленным высвобождением, суспензия для приема внутрь с замедленным высвобождением и суспензия для приема внутрь с немедленным высвобождением позаконазола НЕ являются взаимозаменяемыми из-за различий в дозировке.