Путешествие за рубеж

Соответствующее планирование снижает риски, связанные с поездками, в том числе зарубежными. Перед поездкой пациенты и их лечащие врачи должны изучить запланированные маршруты и соответственный в этом плане медицинский анамнез, рекомендованные вакцинации, меры профилактики инфекций, таких как малярия, а также рекомендации по мерам личной защиты, включая меры против неинфекционных угрожающих факторов, таких как дорожно-транспортные происшествия. Для пожилых путешественников наиболее распространенными причинами смерти являются инфаркт и инсульт. Для других путешественников наиболее распространенной причиной смерти являются дорожно-транспортные происшествия.
Примерно 1 из 30 путешествующих за рубеж требуется неотложная медицинская помощь. Болезнь в чужой стране может быть сопряжена со значительными трудностями. Многие программы страхования в США, в том числе Medicare, недействительны в зарубежных странах; от нерезидентов страны в зарубежных больницах часто требуется существенный денежный депозит, независимо от наличия страховки. Планы страхования путешествий, в том числе включая организацию экстренной эвакуации, доступны через торговых агентов, туристические агентства и некоторые крупные компании, выпускающие кредитные карты.
Можно найти справочную информацию с перечнем врачей, владеющих английским языком в зарубежных странах, консульствах США, которые могут оказать поддержку при необходимости в экстренной медицинской помощи, а также предоставить информацию о рисках при путешествии в зарубежные страны (см. таблицу Полезные контакты для людей путешествующих за рубеж). Пациентам с серьезными расстройствами следует предусмотреть заключение контракта или договоренностей с организацией, которая может обеспечить эвакуацию из зарубежных стран под медицинским наблюдением.
Заболевание некоторыми инфекциями характерно при путешествии в определенные регионы мира. Вакцинация должна проводиться с учетом запланированных направлений, а также должны быть даны рекомендации относительно конкретных мер профилактики эндемических и эпизодических инфекций (см. ЦКЗ (CDC): Желтая книга). Может быть полезным ношение с собой лекарств для лечения распространенных инфекций (например, инфекции верхних дыхательных путей, диареи путешественников).
Полезные контакты для людей путешествующих за рубеж
Организация
Номер телефона
Веб-сайт
Международная ассоциация медицинской помощи путешественникам (IAMAT)
United States: (716) 754-4883
Canada: (416) 652-0137
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
United States: Toll-free (800) CDC-INFO (800-232-4636); (770) 488-7100
TTY (teletypewriter): (888) 232-6348
CDC Malaria Information
United States: Toll-free (800)-CDC-INFO (800-232-4636); (770) 488-7100
TTY (teletypewriter): (888) 232-6348
Информация ЦКЗ касательно беременности и вируса Зика
United States: (866) 626-6847
Государственный департамент США,Управление по оказанию помощи за рубежом
From United States & Canada: (888) 407-4747
From Overseas: (202) 501-4444
Всемирная организация здравоохранения (WHO)
International: (+41 22) 791-2111
Americas: (202) 974-3000
Вакцинации
Путешественники должны быть в курсе всех плановых иммунизаций, в том числе против COVID-19. При посещении некоторых стран требуются конкретные прививки (см. таблицу Прививки в случае международного туризма [Vaccines for International Travel]). На веб-сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) размещена общая информация о путешествиях, актуальная информация о вакцинации и требованиях к химиопрофилактике малярии (это доступно также по телефону горячей линии ЦКЗ по вопросам малярии: 855-856-4713).
Прививки для международных путешествий *,†
Инфекция
Регион, где рекомендована прививка
Примечания
Африка, Индия, Пакистан, Непал, Гуам, Юго-Восточная Азия, Новая Гвинея, Китай, Мексика, Южная и Центральная Америка, острова в Карибском море, Индийском и Тихом океанах, а также ограниченные районы Европы.
Одна доза рекомендуется для лиц ≥ 18 лет, которые находятся в группе повышенного риска заражения вирусом чикунгунья
См. также вакцины против вируса чикунгунья
Во всем мире
Обновленная вакцина против COVID-19 рекомендуется для лиц в возрасте ≥ 6 месяцев
Лица ≥ 65 лет, которые получили 1 дозу любой обновленной вакцины против COVID-19 (Moderna, Pfizer-BioNTech или Novavax), должны получить 1 дополнительную дозу обновленной вакцины против COVID-19 по крайней мере через 4 месяца после предыдущей дозы обновленной вакцины
См. также Вакцина против COVID-19
Все страны с низким и средним уровнем дохода
2 дозы с интервалом ≥ 6 месяцев; высокий уровень долгосрочной защиты, обеспечивает вторая доза ‡
См. также Вакцина против гепатита А (Hepatitis A Vaccine)
Все страны с низким и средним уровнем дохода, в частности Китай
3 дозы первичной серии с интервалом 0, 1, 6-18 месяцев. В настоящее время рекомендовано для всех лиц в возрасте до 60 лет
Особенно важно для путешественников с длительным пребыванием и всех работников здравоохранения‡
См. также Вакцина против гепатита B (Hepatitis B Vaccine)
Во всем мире
Сезонность в северном полушарии: сентябрь - май
Сезонность в южном полушарии: апрель - сентябрь
В тропиках грипп передается круглый год
Иногда в северном и южном полушарии используются немного разные вакцины против гриппа
Японский энцефалит
Сельские районы в большинстве стран Азии и Южной Азии, особенно районы рисоводства и свиноводства
2 дозы с интервалом между приемами 28 дней
Не рекомендуется беременным женщинам
Обычно не рекомендуется тем, кто проводит в эндемичном регионе менее одного месяца
Взрослые в возрасте от 18 до 65 лет могут получить 2-ю дозу уже через 7 дней после первой
Африканские страны к югу от Сахары от Мали до Эфиопии (менингитовый пояс)
Необходима для въезда в Саудовскую Аравию во время хаджа или умры
Во всем мире, особенно в жизненных ситуациях, связанных со скоплением людей (например, общежития)
Однократный прием четырёхвалентной вакцины (MenACWY) действителен в течение 5 лет.
Повышенный риск в «менингитном поясе» в Африке во время сухого сезона (с декабря по июнь), а также для тех, кто живет в перенаселенных местах
Все страны, включая США
Рекомендуется для путешественников с риском укусов животными (например, туристы в сельской местности, ветеринары, работники на полевых работах, люди, живущие в отдаленных областях)
Не устраняет необходимость дополнительной прививки после укуса животного для дополнительной защиты
Рекомендуется во время беременности, только если риск инфекции высок
Все страны с низким уровнем дохода, особенно в Южной Азии (включая Индию)
Доступны два препарата.
В виде драже: по 1 драже через день, в общей сложности 4 драже, защита в течение 5 лет
Одноразовая форма введения: защищает в течение 2 лет и считается более безопасной для беременных женщин, чем вакцина в форме драже.
См. также Профилактика брюшного тифа (Typhoid Fever Prevention)
Тропическая Южная Америка
Тропическая Африка
Хотя эта инфекция редко встречается у путешествующих, справка о проведенной вакцинации требуется при въезде во многие страны§
Не безопасно для беременных женщин
Повышенный риск развития нежелательных реакций у пожилых людей§
Одна доза обеспечивает защиту на всю жизнь у большинства путешественников
См. также Профилактика желтой лихорадки (Yellow Fever Prevention)
* В дополнение к перечисленным прививкам, следует делать своевременные прививки против гриппа, кори, эпидемического паротита, краснухи, столбняка, дифтерии, полиомиелита, пневмококковаяинфекции и ветряной оспой.
†Все рекомендации подлежат изменениям. Для получения последних рекомендаций см. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) (www.cdc.govor 800-CDC-INFO [800-232-4636]). См. также Обзор программы иммунизации (Overview of Immunization).
‡ Существует также комбинированная вакцина Гепатит A и Гепатит B, режим введения которой – 3 или 4 дозы. (См. Вакцина против гепатита А и Вакцина против гепатита В.)
§ Для путешественников старше 60 лет страховщики должны рассмотреть возможность заполнения раздела «Желтая карточка» (Международный сертификат о вакцинации) вместо введения вакцины против желтой лихорадки. Такие путешественники должны быть особенно внимательны к мерам личной защиты от насекомых.
COVID-19
Лихорадка денге
Лихорадка Денге – это переносимая комарами вирусная инфекция, эндемичная для тропических регионов мира в широтах приблизительно от 35 параллели северной широты до 35 параллели южной широты. Число случаев заболевания лихорадкой денге во всем мире растет. Вспышки наиболее распространены в Юго-Восточной Азии, но также случаются и в бассейне Карибского моря, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США, Океанию и индийский субконтинент; недавно заболеваемость лихорадкой денге увеличилась в Центральной Америке и Южной Америке.
В Соединенных Штатах вакцина против лихорадки денге CYD-TDV одобрена для использования среди детей и подростков в возрасте от 9 до 16 лет, у которых лабораторно подтверждена предыдущая инфекция вирусом денге и которые проживают в районе, где лихорадка денге является эндемичной, но не рекомендована и не доступна для путешественников. (Для получения информации о прекращении производителем производства этой вакцины см. ЦКЗ: Рекомендации по вакцинации против лихорадки денге). Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) исследует другого кандидата в вакцины против денге (TAK-003) для профилактики вирусного заболевания, вызванного любым серотипом. TAK-003 разрешена к применению в Индонезии, Европейском Союзе и Великобритании.
Люди, путешествующие в эндемичные районы, должны избегать комариных укусов. Эффективные меры индивидуальной защиты включают нанесение ДЭТА или пикаридина на открытые участки кожи, нанесение перметрина на одежду и сон под противомоскитной сеткой, обработанной перметрином, если в спальне нет кондиционера (см. ЦКЗ: "Предотвращение укусов комаров" (CDC: Prevent Mosquito Bites). Эти меры также обеспечивают защиту от других болезней, передающихся насекомыми, включая лихорадку Зика и лихорадку чикунгунья.
Грипп
Грипп распространен у международных путешественников; следовательно, вакцины против гриппа показаны для всех путешественников ежегодно.
Малярия
Малярия является эндемичным заболеванием на большей части территории Африки, Азии, Латинской Америки и других регионов. ЦКЗ (CDC) предоставляет информацию о конкретных странах, где передается малярия (см. Информацию о желтой лихорадке и малярии, по странам [Yellow Fever and Malaria Information, by Country]), типах малярии, а также особенностях резистентности.
Люди, путешествующие в эндемичные районы, должны принимать профилактические меры по борьбе с малярией, включая химиопрофилактику. Несмотря на то, что вакцина против малярии RTS,S/AS01 (RTS,S) рекомендуется детям, проживающим в регионах с умеренным или высоким уровнем передачи малярии, вызванной Plasmodium falciparum, эта вакцина не рекомендуется для лиц, путешествующих в эти регионы.
Шистосомоз
Шистосомоз является распространенным заболеванием в Африке, Юго-Восточной Азии, Китае и восточной части Южной Америки, вызванным контактом с зараженной питьевой водой. Риск заражения шистосомозом можно снизить, избегая контактов с пресной водой в районах, где распространен шистосомоз. Бессимптомные путешественники, которые контактировали с пресной водой в эндемичных регионах должны быть обследованы с помощью серологического тестирования на антитела к взрослому червю через 6–8 недель после их последнего контакта. В качестве альтернативы при потенциальном контакте с возбудителем путешественники могут принять решение о презумптивном лечении празиквантелом через 6–8 недель после последнего потенциального контакта: 20 мг/кг перорально два раза в день в течение одного дня (Schistosoma mansoni, S. haematobium, S. intercalatum) или 20 мг/кг 3 раза в день в течение 1 дня (S. japonicum, S. mekongi).
Диарея путешественников
Диарея путешественников (ДП) – наиболее распространенная проблема, связанная со здоровьем, среди иностранных туристов. Диарея обычно завершается самопроизвольно, обычно через 5 дней; однако у 3–10% путешественников с диареей могут наблюдаться симптомы > 2 недель, а у 3% туристов диарея длится > 30 дней. При диарее, длящейся < 1 недели, проведение анализа не требуется. При длительной ДП проводятся лабораторные исследования.
Самостоятельное лечение не показано при наличии симптомов болезни от умеренных до тяжелых форм, особенно если наблюдаются рвота, лихорадка, боль в животе или наблюдается наличие крови в стуле. Лечение диареи путешественников состоит в приеме соответствующих антибиотиков (например, азитромицин 500 мг или 1 г однократно, или 500 мг 1 раз в день в течение 1–3 дней). Дополнительные меры включают прием лоперамида (за исключением больных с лихорадкой, кровавым стулом или болями в животе и детей < 2 лет), восполнение потери жидкости в организме; у пожилых людей и маленьких детей – восполнение потери электролитов (например, раствором для пероральной регидратации).
Меры, способные снизить риск возникновения диареи путешественников:
Пользоваться кипяченой или хлорированной водой
Избегать использовать лед
Питаться свежеприготовленными продуктами, только если они были нагреты до температуры кипения
Питаться только фруктами и овощами, с которых туристы сами сняли кожуру или оболочку
Не покупать еду у уличных торговцев
Часто мыть руки
Не есть продукты, на которые, вероятно, садились мухи
Профилактические антибиотики эффективны для предупреждения возникновения диареи, но из-за опасения побочных эффектов и развития резистенции их, вероятно, следует принимать только пациентам с ослабленным иммунитетом. Одним из вариантов является прием рифаксимина в дозе 200 мг один раз в день или два раза в день.
Травматизм и смертность
Дорожно-транспортные происшествия являются наиболее частой неестественной причиной смерти международных путешественников. Путешественники должны использовать ремень безопасности в транспортных средствах и шлем во время езды на велосипеде. Путешественники должны избегать мотоциклов и мопедов и избегать ездить на крышах автобусов или в открытых кузовах грузовиков.
Утопление является еще одной распространенной причиной смерти во время пребывания за границей. Путешественники должны избегать пляжей с турбулентным течением и не купаться после употребления алкогольных напитков.
Проблемы после возвращения домой
Наиболее распространенной медицинской проблемой после путешествия является
Наиболее распространенными потенциально опасными заболеваниями являются
Гепатит А и В
Люди могут также «приобрести» вшей и чесотку после проживания в перенаселенных условиях или в местах, где гигиена плохо соблюдается.
Некоторые заболевания проявляются спустя месяцы после возвращения человека домой из поездки; рассказ о туристической поездке с воздействием риска может дать полезную подсказку при диагностике пациентов с загадочной болезнью. У Международного общества медицины путешествий (www.istm.org) имеются списки клиник, обслуживающих путешественников. Многие из этих клиник специализируются на оказании помощи путешественникам, которые заболевают после своего возвращения домой. Для медицинских работников Центры по контролю и профилактике заболеваний предоставляют поддержку и информацию для помощи пациентам, возвращающимся из зарубежных поездок.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Centers for Disease Control and Prevention: Travelers' Health
Centers for Disease Control and Prevention: Assistance and information to help patients returning from travel abroad
International Society of Travel Medicine's Global Clinic Directory: A database of travel clinics around the world