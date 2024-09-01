Путешествие за рубеж

Соответствующее планирование снижает риски, связанные с поездками, в том числе зарубежными. Перед поездкой пациенты и их лечащие врачи должны изучить запланированные маршруты и соответственный в этом плане медицинский анамнез, рекомендованные вакцинации, меры профилактики инфекций, таких как малярия, а также рекомендации по мерам личной защиты, включая меры против неинфекционных угрожающих факторов, таких как дорожно-транспортные происшествия. Для пожилых путешественников наиболее распространенными причинами смерти являются инфаркт и инсульт. Для других путешественников наиболее распространенной причиной смерти являются дорожно-транспортные происшествия.

Примерно 1 из 30 путешествующих за рубеж требуется неотложная медицинская помощь. Болезнь в чужой стране может быть сопряжена со значительными трудностями. Многие программы страхования в США, в том числе Medicare, недействительны в зарубежных странах; от нерезидентов страны в зарубежных больницах часто требуется существенный денежный депозит, независимо от наличия страховки. Планы страхования путешествий, в том числе включая организацию экстренной эвакуации, доступны через торговых агентов, туристические агентства и некоторые крупные компании, выпускающие кредитные карты.

Можно найти справочную информацию с перечнем врачей, владеющих английским языком в зарубежных странах, консульствах США, которые могут оказать поддержку при необходимости в экстренной медицинской помощи, а также предоставить информацию о рисках при путешествии в зарубежные страны (см. таблицу Полезные контакты для людей путешествующих за рубеж). Пациентам с серьезными расстройствами следует предусмотреть заключение контракта или договоренностей с организацией, которая может обеспечить эвакуацию из зарубежных стран под медицинским наблюдением.

Заболевание некоторыми инфекциями характерно при путешествии в определенные регионы мира. Вакцинация должна проводиться с учетом запланированных направлений, а также должны быть даны рекомендации относительно конкретных мер профилактики эндемических и эпизодических инфекций (см. ЦКЗ (CDC): Желтая книга). Может быть полезным ношение с собой лекарств для лечения распространенных инфекций (например, инфекции верхних дыхательных путей, диареи путешественников).

Таблица Полезные контакты для людей путешествующих за рубеж Таблица

COVID-19 Пациентам следует рекомендовать ознакомиться с информацией на веб-сайте агентства здравоохранения своей страны (например, ЦКЗ в Соединенных Штатах Америки), а также в медицинских учреждениях стран назначения на предмет возможных медицинских потребностей, связанных с COVID-19.

Лихорадка денге Лихорадка Денге – это переносимая комарами вирусная инфекция, эндемичная для тропических регионов мира в широтах приблизительно от 35 параллели северной широты до 35 параллели южной широты. Число случаев заболевания лихорадкой денге во всем мире растет. Вспышки наиболее распространены в Юго-Восточной Азии, но также случаются и в бассейне Карибского моря, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова США, Океанию и индийский субконтинент; недавно заболеваемость лихорадкой денге увеличилась в Центральной Америке и Южной Америке. В Соединенных Штатах вакцина против лихорадки денге CYD-TDV одобрена для использования среди детей и подростков в возрасте от 9 до 16 лет, у которых лабораторно подтверждена предыдущая инфекция вирусом денге и которые проживают в районе, где лихорадка денге является эндемичной, но не рекомендована и не доступна для путешественников. (Для получения информации о прекращении производителем производства этой вакцины см. ЦКЗ: Рекомендации по вакцинации против лихорадки денге). Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) исследует другого кандидата в вакцины против денге (TAK-003) для профилактики вирусного заболевания, вызванного любым серотипом. TAK-003 разрешена к применению в Индонезии, Европейском Союзе и Великобритании. Люди, путешествующие в эндемичные районы, должны избегать комариных укусов. Эффективные меры индивидуальной защиты включают нанесение ДЭТА или пикаридина на открытые участки кожи, нанесение перметрина на одежду и сон под противомоскитной сеткой, обработанной перметрином, если в спальне нет кондиционера (см. ЦКЗ: "Предотвращение укусов комаров" (CDC: Prevent Mosquito Bites). Эти меры также обеспечивают защиту от других болезней, передающихся насекомыми, включая лихорадку Зика и лихорадку чикунгунья.

Грипп Грипп распространен у международных путешественников; следовательно, вакцины против гриппа показаны для всех путешественников ежегодно.

Малярия Малярия является эндемичным заболеванием на большей части территории Африки, Азии, Латинской Америки и других регионов. ЦКЗ (CDC) предоставляет информацию о конкретных странах, где передается малярия (см. Информацию о желтой лихорадке и малярии, по странам [Yellow Fever and Malaria Information, by Country]), типах малярии, а также особенностях резистентности. Люди, путешествующие в эндемичные районы, должны принимать профилактические меры по борьбе с малярией, включая химиопрофилактику. Несмотря на то, что вакцина против малярии RTS,S/AS01 (RTS,S) рекомендуется детям, проживающим в регионах с умеренным или высоким уровнем передачи малярии, вызванной Plasmodium falciparum, эта вакцина не рекомендуется для лиц, путешествующих в эти регионы.

Шистосомоз Шистосомоз является распространенным заболеванием в Африке, Юго-Восточной Азии, Китае и восточной части Южной Америки, вызванным контактом с зараженной питьевой водой. Риск заражения шистосомозом можно снизить, избегая контактов с пресной водой в районах, где распространен шистосомоз. Бессимптомные путешественники, которые контактировали с пресной водой в эндемичных регионах должны быть обследованы с помощью серологического тестирования на антитела к взрослому червю через 6–8 недель после их последнего контакта. В качестве альтернативы при потенциальном контакте с возбудителем путешественники могут принять решение о презумптивном лечении празиквантелом через 6–8 недель после последнего потенциального контакта: 20 мг/кг перорально два раза в день в течение одного дня (Schistosoma mansoni, S. haematobium, S. intercalatum) или 20 мг/кг 3 раза в день в течение 1 дня (S. japonicum, S. mekongi).

Диарея путешественников Диарея путешественников (ДП) – наиболее распространенная проблема, связанная со здоровьем, среди иностранных туристов. Диарея обычно завершается самопроизвольно, обычно через 5 дней; однако у 3–10% путешественников с диареей могут наблюдаться симптомы > 2 недель, а у 3% туристов диарея длится > 30 дней. При диарее, длящейся < 1 недели, проведение анализа не требуется. При длительной ДП проводятся лабораторные исследования. Самостоятельное лечение не показано при наличии симптомов болезни от умеренных до тяжелых форм, особенно если наблюдаются рвота, лихорадка, боль в животе или наблюдается наличие крови в стуле. Лечение диареи путешественников состоит в приеме соответствующих антибиотиков (например, азитромицин 500 мг или 1 г однократно, или 500 мг 1 раз в день в течение 1–3 дней). Дополнительные меры включают прием лоперамида (за исключением больных с лихорадкой, кровавым стулом или болями в животе и детей < 2 лет), восполнение потери жидкости в организме; у пожилых людей и маленьких детей – восполнение потери электролитов (например, раствором для пероральной регидратации). Меры, способные снизить риск возникновения диареи путешественников: Пользоваться кипяченой или хлорированной водой

Избегать использовать лед

Питаться свежеприготовленными продуктами, только если они были нагреты до температуры кипения

Питаться только фруктами и овощами, с которых туристы сами сняли кожуру или оболочку

Не покупать еду у уличных торговцев

Часто мыть руки

Не есть продукты, на которые, вероятно, садились мухи Профилактические антибиотики эффективны для предупреждения возникновения диареи, но из-за опасения побочных эффектов и развития резистенции их, вероятно, следует принимать только пациентам с ослабленным иммунитетом. Одним из вариантов является прием рифаксимина в дозе 200 мг один раз в день или два раза в день.

Травматизм и смертность Дорожно-транспортные происшествия являются наиболее частой неестественной причиной смерти международных путешественников. Путешественники должны использовать ремень безопасности в транспортных средствах и шлем во время езды на велосипеде. Путешественники должны избегать мотоциклов и мопедов и избегать ездить на крышах автобусов или в открытых кузовах грузовиков. Утопление является еще одной распространенной причиной смерти во время пребывания за границей. Путешественники должны избегать пляжей с турбулентным течением и не купаться после употребления алкогольных напитков.