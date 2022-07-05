Обзор неонатальных инфекций (Overview of Neonatal Infections)

Пути заражения неонатальной инфекцией:
в утробе матери трансплацентарно, либо через разрыв околоплодных оболочек;
в родовом канале во время родов (интранатально);
из внешних источников после рождения (постнатально)
К распространенным вирусным возбудителям относятся вирусы простого герпеса, ВИЧ, цитомегаловирус (ЦМВ) и вирус гепатита В. Интранатальное заражение ВИЧ или гепатитом В возникает вследствие прохождения через инфицированные родовые пути или из-за восходящей инфекции, если роды задерживаются после разрыва плодных оболочек; эти вирусы могут реже передаваться трансплацентарно. ЦМВ обычно передается трансплацентарно.
Бактериальные возбудители включают стрептококкы группы В, кишечные грамотрицательные микроорганизмы (в первую очередь Escherichia coli), Listeria monocytogenes, гонококки и хламидии.
Внутриутробная инфекция
Внутриутробная инфекция может развиться в любое время до рождения, как результат явной или скрытой материнской инфекции. Последствия зависят от вида возбудителя и длительности инфекционного заболевания во время беременности и включают самопроизвольный аборт, внутриутробную задержку роста, преждевременные роды, мертворождение, врожденные пороки развития (например, при краснухе) и неонатальные инфекции с клиническими симптомами (например, ЦМВ-инфекция, токсоплазмоз, сифилис) или не имеющие клинических проявлений (например, ЦМВ-инфекция).
Обычно к возбудителям инфекций, передаваемым трансплацентарно, относят краснуху, токсоплазму, цитомегаловирусную инфекцию, сифилис и вирус Зика. ВИЧ и гепатит В передаются трансплацентарно не так часто.
Инфицирование во время родов
Заражение неонатальной инфекцией вируса простого герпеса, ВИЧ, гепатита В, стрептококками группы В, грамотрицательными кишечными бактериями (в первую очередь Escherichia coli), Listeria monocytogenes, гонококками и хламидиями обычно происходит при прохождении через инфицированный родовой канал. При преждевременном разрыве околоплодных оболочек иногда наблюдается восходящая инфекция.
Послеродовая инфекция
Послеродовые инфекции появляются в результате непосредственного контакта с инфицированной матерью (например, туберкулез, который иногда также передается внутриутробно), через грудное вскармливание (например, ВИЧ, ЦМВ), через контакт с семьей или посетителями, с медицинским персоналом или больничной средой (многочисленные микроорганизмы - see page Внутрибольничные инфекции у новорожденных).
Факторы риска неонатальной инфекции
Риск интранатального и неонатального инфицирования обратно пропорционален сроку гестации. У доношенных новорожденных иммунная система является незрелой, со сниженным количеством полиморфноядерных лейкоцитов, моноцитов и сниженной клеточно-опосредованной иммунной функцией; у недоношенных новорожденных иммунная незрелость особенно выражена ( see also page Функционирование иммунитета в неонатальном периоде).
Материнские антитела IgG активно поступают через плаценту, но не достигают эффективного уровня для всех микроорганизмов в кратчайшем периоде. IgM-антитела не проникают через плаценту. У недоношенных детей выявляют сниженную природную продукцию антител и активность комплемента. Недоношенные дети также чаще требуют инвазивных процедур (например, интубации трахеи, продленного интравенозного доступа), которые предрасполагают к инфекции.
Симптомы и признаки неонатальных инфекций
Симптомы и признаки инфекции у новорожденных, как правило, неспецифические (например, рвота или плохое кормление, повышенная сонливость или сильная вялость, лихорадка или гипотермия, тахипноэ, высыпания, диарея, вздутие живота). Многие врожденные инфекции, приобретенные до рождения, могут вызывать или сопровождаться различными симптомами или аномалиями (например, задержкой роста и развития, глухотой, микроцефалией, пороками развития, отставанием в росте и прибавке тела, гепатоспленомегалией, неврологическими расстройствами).
Диагностика неонатальных инфекций
Клиническая оценка
Широкое разнообразие инфекций, в том числе сепсис, следует подозревать у новорожденных, которые больны во время или вскоре после рождения, особенно у младенцев с факторами риска. Новорожденных с патологиями (такими как задержка роста, глухота, микроцефалия или другие физические пороки развития, гепатоспленомегалия или неврологические нарушения) следует проверять на наличие таких инфекций, как врожденная краснуха, сифилис, токсоплазмоз и цитомегаловирусная инфекция.
Лечение неонатальных инфекций
Антибактериальная терапия
Первичным лечением при предполагаемой бактериальной инфекции у новорожденных является безотлагательное эмпирическое назначение антибактериальной терапии такими преапратами, как ампициллин и гентамицин или ампициллин и цефотаксим. Окончательный выбор препарата основывается, как и для взрослых пациентов, на результатах посева, потому что возбудители и их чувствительность не являются специфичными для новорожденных детей. Однако доза препарата и частота введения зависят от множества факторов, включая возраст и вес (см. таблицы в Антибиотики для новорожденных).