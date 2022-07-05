Обзор неонатальных инфекций (Overview of Neonatal Infections)

Внутриутробная инфекция может развиться в любое время до рождения, как результат явной или скрытой материнской инфекции. Последствия зависят от вида возбудителя и длительности инфекционного заболевания во время беременности и включают самопроизвольный аборт, внутриутробную задержку роста, преждевременные роды, мертворождение, врожденные пороки развития (например, при краснухе) и неонатальные инфекции с клиническими симптомами (например, ЦМВ-инфекция, токсоплазмоз, сифилис) или не имеющие клинических проявлений (например, ЦМВ-инфекция).

Обычно к возбудителям инфекций, передаваемым трансплацентарно, относят краснуху, токсоплазму, цитомегаловирусную инфекцию, сифилис и вирус Зика. ВИЧ и гепатит В передаются трансплацентарно не так часто.