Антибиотики для новорожденных

У новорожденных внеклеточная жидкость (ECF) составляет до 45% от общей массы тела, что требует введения относительно больших доз некоторых антибактериальных препаратов (например, аминогликозидов) по сравнению со взрослыми. У новорожденных детей более низкая концентрация альбумина может снизить связывание антибиотика с белками плазмы крови. Увеличивают риск развития гипербилирубинемии препараты, которые вытесняют билирубин из комплекса с альбумином (сульфаниламиды, цефтриаксон).

Недостаточная ферментация или отсутствие ферментации у новорожденных детей могут пролонгировать период полувыведения некоторых антибиотиков (например, хлорамфеникола), увеличивая риск токсических явлений. Изменения в скорости клубочковой фильтрации и канальцевой секреции в почках новорожденных в течение 1-го месяца жизни требуют взвешенного подхода к назначению и дозированию антибактериальных препаратов, которые выводятся с помощью почек (например, пенициллинов, аминогликозидов, ванкомицина).

(См. также Обзор неонатальных инфекций [Overview of Neonatal Infections]).

Таблица Рекомендованные дозировки некоторых парентеральных антибиотиков для новорожденных Таблица

Таблица Рекомендованные дозировки некоторых аминогликозидов для новорожденных Таблица

Таблица Дозирование ванкомицина для новорожденных Таблица