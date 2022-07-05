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Антибиотики для новорожденных

Авторы:Brenda L. Tesini, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
Проверено/пересмотрено июл. 2022

У новорожденных внеклеточная жидкость (ECF) составляет до 45% от общей массы тела, что требует введения относительно больших доз некоторых антибактериальных препаратов (например, аминогликозидов) по сравнению со взрослыми. У новорожденных детей более низкая концентрация альбумина может снизить связывание антибиотика с белками плазмы крови. Увеличивают риск развития гипербилирубинемии препараты, которые вытесняют билирубин из комплекса с альбумином (сульфаниламиды, цефтриаксон).

Недостаточная ферментация или отсутствие ферментации у новорожденных детей могут пролонгировать период полувыведения некоторых антибиотиков (например, хлорамфеникола), увеличивая риск токсических явлений. Изменения в скорости клубочковой фильтрации и канальцевой секреции в почках новорожденных в течение 1-го месяца жизни требуют взвешенного подхода к назначению и дозированию антибактериальных препаратов, которые выводятся с помощью почек (например, пенициллинов, аминогликозидов, ванкомицина).

(См. также Обзор неонатальных инфекций [Overview of Neonatal Infections]).

Таблица
Таблица

Рекомендованные дозировки некоторых парентеральных антибиотиков для новорожденных

Интервалы введения

Антибиотик

Пути введения

Индивидуальная доза

Масса тела ≤ 2000 г

Масса тела > 2000 г

Примечания

Возраст

Возраст

≤ 7 дней

8-28 дней

≤ 7 дней

8-28 дней

Amikacin ( see table Рекомендованные дозировки некоторых аминогликозидов для новорожденных)

Амфотерицин В дезоксихолат

Внутривенно

1 мг/кг

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

После разведения в 5 или 10% растворе декстрозы (изотонический раствор натрия хлорида использовать нельзя) вводят тестовую дозу 0,1 мг/кг (максимум 1 мг) в течение 1 часа для оценки фебрильной и гемодинамической реакции пациента;* если серьезных побочных эффектов не выявлено, вводят терапевтическую дозу (обычно 0,25–1,5 мг/кг в течение 2–6 часов), которую можно назначить в тот же день, что и тестовую

После достижения улучшения у пациента, препарат модно вводить через день до завершения терапии

Требуется мониторинг уровня K, гематологических показателей и почечной функции

Амфотерицин B липидный комплекс

Внутривенно

5 мг/кг

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Амфотерицин В липосомальный

Внутривенно

5 мг/кг

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Ампициллин

Внутривенно, внутримышечно

50–75 мг/кг

50 мг/кг, каждые 12 часов

75 мг/кг каждые 12 часов

50 мг/кг каждые 8 часов

50 мг/кг каждые 8 часов

Внутривенно в виде 15-30-минутных инфузий ( 10 мг/кг/минуту)

При менингите, вызванном стрептококками группы В

Внутривенно

75–100 мг/кг

100 мг/кг каждые 8 ч

75 мг/кг каждые 6 часов

100 мг/кг каждые 8 ч

75 мг/кг каждые 6 часов

Азитромицин

Внутривенно

10 мг/кг

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

При хламидийной пневмонии 20 мг/кг каждые 24 часа

Цефазолин‡

Внутривенно, внутримышечно

25 мг/кг

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов†

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов

Ограниченные данные

Нет первичных показаний; не используется в качестве стартовой терапии сепсиса или менингита

Цефепим

Внутривенно, внутримышечно

30-50 мг/кг

30 мг/кг каждые 12 часов

30 мг/кг каждые 12 часов

50 мг/кг, каждые 12 часов

50 мг/кг, каждые 12 часов

Можно назначать при инфицировании Pseudomonas aeruginosa (рассмотреть возможность использования 50 мг/кг каждые 8 часов в при тяжелых инфекциях, вызванных P. aeruginosa и другими грамотрицательными возбудителями)

Иногда используется при менингите, хотя обычно как препарат 2-й линии и не всегда рекомендуется

Цефотаксим

Внутривенно, внутримышечно

50 mg/kg

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов†

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов

Часто терапия первой линии менингита у новорожденных

Цефокситин

Внутривенно, внутримышечно

33–35 мг/кг

35 мг/кг каждые 12 часов

33 мг/кг каждые 8 часов†

33 мг/кг каждые 8 часов

33 мг/кг каждые 8 часов

Цефтазидим

Внутривенно, внутримышечно

50 mg/kg

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов†

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов

Хорошо проникает в воспаленные мозговые оболочки

70-90% препарата выводится в неизмененном виде с мочой

Цефтриаксон

Внутривенно, внутримышечно

50 mg/kg

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Ограниченные данные

Может вызвать желчный псевдолитиаз и у желтушных недоношенных детей может увеличить риск билирубиновой энцефалопатии путем вытеснения билирубина из связи с альбумином

Противопоказан новорожденным, которые получают или ожидают получить инфузии Са-содержащих растворов

Препарат 2-й линии при менингите, после первой недели жизни (40-50 мг/кг каждые 12 ч или 80-100 мг/кг каждые 24 ч)

Цефуроксим

Внутривенно, внутримышечно

50 mg/kg

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов†

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов

Флуконазол

Для лечения

Внутривенно

12 мг/кг

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Нагрузочная доза 25 мг/кг, за которой следует применение через 24 часа указанной поддерживающей дозы

Для профилактического использования

Внутривенно

6 мг/кг

Дважды в неделю

Дважды в неделю

Дважды в неделю

Дважды в неделю

Гентамицин, тобрамицин ( see table Рекомендованные дозировки некоторых аминогликозидов для новорожденных)

Меропенем

При менингите

Внутривенно

40 мг/кг

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов§

Каждые 8 часов

Каждые 8 часов

При сепсисе, внутрибрюшной инфекции§

Внутривенно

20–30 мг/кг

20 мг/кг каждые 12 часов

20 мг/кг каждые 8 ч§

20 мг/кг каждые 8 часов

30 мг/кг каждые 8 часов

Нафциллин, оксациллин

При менингите

Внутривенно, внутримышечно

50 mg/kg

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов†

Каждые 8 часов

Каждые 6 часов

Требуется контроль показателей ОАК и печеночных проб

Выведение может быть сниженным из-за почечной и печеночной незрелости, что приводит к возможному накоплению в сыворотке крови, которое может оказать неблагоприятное воздействие

При других заболеваниях

Внутривенно, внутримышечно

25 мг/кг

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов†

Каждые 8 часов

Каждые 6 часов

Оксациллин (см. нафциллин, оксациллин)

Бензатин-пенициллин G

Внутримышечно

50000 единиц/кг

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Пенициллин кристаллин G (водный)

Для врожденного сифилиса, при других показаниях

Внутривенно

50000 единиц/кг

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов

Каждые 12 часов

Каждые 8 часов

При менингите, вызванном стрептококками группы В

Внутривенно

100 000 единиц/кг

Каждые 6 часов

Каждые 6 часов

Каждые 6 часов

Каждые 6 часов

Пенициллин G, прокаин

Внутримышечно

50000 единиц/кг

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

ВНИМАНИЕ: Стерильный абсцесс и токсичность прокаина

Пиперациллин/тазобактам

Внутривенно (дозу подбирают по пиперациллину)

80–100 мг/кг

100 мг/кг каждые 8 ч

80 мг/кг каждые 6 ч║

80 мг/кг каждые 6 часов

80 мг/кг каждые 6 часов

Рифампин

Внутривенно

10 мг/кг

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Тобрамицин ( see table Рекомендованные дозировки некоторых аминогликозидов для новорожденных)

Ванкомицин ()

Дозирование основывается на гестационном сроке и уровне креатинина в сыворотке ()

* Необходимость введения тестовой дозы амфотерицина Б является спорной.

† Применяйте дозу в возрасте ≤ 7 дней и до достижения возраста 14 дней при условии, если вес при рождении составлял < 1000 г.

‡Цефазолин не проникает через гематоэнцефалический барьер.

§ Дозу следует отрегулировать в возрасте 14 дней с момента рождения, а не в возрасте 7 дней с момента рождения.

║Когда постменструальный срок составляет > 30 недель.

ОАК = общий анализ крови; СГБ = стрептококки группы Б.

Adapted from Bradley JS, Nelson JD: Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, ed. 24. Itasca, American Academy of Pediatrics, 2018.

Таблица
Таблица

Рекомендованные дозировки некоторых аминогликозидов для новорожденных

Интервал введения

Аминогликозид

Пути введения

Индивидуальная доза

< 30 недель гестации

30–34 недели гестации

≥ 35 недель гестации

Примечания

Постнатальный возраст

Постнатальный возраст

Постнатальный возраст

0-14 дней

> 14 дней

0–10 дней

> 10 дней

0–7 дней

>7 дн.

Амикацин*

Внутривенно, внутримышечно

15–17 мг/кг

15 мг/кг каждые 48 часов

15 мг/кг каждые 24 часа

15 мг/кг каждые 24 часа

15 мг/кг каждые 24 часа

15 мг/кг каждые 24 часа

17,5 мг/кг каждые 24 часа

Контроль требуемых уровней препарата в сыворотке крови

Целевой пиковый уровень – 20–35 мг/л (34,2–59,8 мкмоль/л) или 10 × МИК; точка минимума – < 7 мг/л (12 мкмоль/л)

Снижение дозы, необходимое при нарушенной функции почек

Гентамицин*, тобрамицин

Внутривенно, внутримышечно

4-5 мг/кг

5 мг/кг каждые 48 часов

5 мг/кг каждые 36 часов

5 мг/кг каждые 36 часов

5 мг/кг каждые 36 часов

4 мг/кг каждые 24 часа

5 мг/кг каждые 24 часа

Контроль требуемых уровней препарата в сыворотке крови

Целевой пиковый уровень – 6–12 мг/л (12,5–25,1 мкмоль/л) или 10 × МИК; точка минимума – < 2 мг/л (4,2 мкмоль/л)

Снижение дозы, необходимое при нарушенной функции почек

*Образец должен быть получен через 30 минут после 30-минутной внутривенной инфузии.

МИК = минимальная ингибирующая концентрация.

Adapted from Bradley JS, Nelson JD: Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, ed. 24. Itasca, American Academy of Pediatrics, 2018.

Таблица
Таблица

Дозирование ванкомицина для новорожденных

Креатинин сыворотки (мг/дл)

Доза* (IV)

Интервал введения

≤ 28 недель гестации

> 28 недель гестации

< 0,5

< 0,7

15 мг/кг

Каждые 12 часов

0,5–0,7

0,7–0,9

20 мг/кг

Каждые 24 часа

0,8–1

1–1,2

15 мг/кг

Каждые 24 часа

1,1–1,4

1,3–1,6

10 мг/кг

Каждые 24 часа

> 1,4

> 1,6

15 мг/кг

Каждые 48 часов

*Дозу вводят внутривенно медленно, по меньшей мере на протяжении 60 мин. Начинать нужно с нагрузочной дозы 20 мг/кг. В идеале, необходимо отрегулировать дозировку для достижения 24 часов кривой "концентрация–время" (AUC): минимальная ингибирующая концентрация (MIC) – 400 мг • час/л. В том случае, если этот расчет не может быть выполнен, контролируйте минимальный уровень концентрации лекарственного препарата в сыворотке крови (целевой уровень обычно = 10–12 мкг/мл [6,9–8,3 мкмоль/л]).

AUC = площадь под кривой зависимости "концентрация–время"; МИК = минимальная ингибирующая концентрация.

Adapted from Bradley JS, Nelson JD: Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, ed. 24. Itasca, American Academy of Pediatrics, 2018.

Таблица
Таблица

Рекомендованные дозировки некокторых пероральных антибиотиков для новорожденных*

Интервал введения

Антибиотик

Дозировка

Масса тела ≤ 2000 г†

Масса тела > 2000 г

Примечания

Постнатальный возраст

Постнатальный возраст

≤ 7 дней

8-28 дней

≤ 7 дней

8-28 дней

Амоксициллин (может сочетаться с клавуланатом)

15 мг/кг

Каждые 12 часов

Каждые 12 часов

Данные об использовании у новорожденных весом менее 2000 г ограниченны.

В тяжелых случаях сибирской язвы могут быть использованы более высокие дозы

В сочетании с клавуланатом необходимо использовать только 125 мг/5 мл суспензии

Азитромицин

10 мг/кг

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Предпочтительный препарат для лечения или профилактики коклюша у новорожденных < 1 месяца;

10 мг/кг 1 раз/день в течение 5 дней

Может использоваться для лечения хламидийной офтальмии, чаще всего в дозе 20 мг/кг каждые 24 часа в течение 3 дней

Ассоциирован с идиопатическим гипертрофическим пилорическим стенозом, но реже, чем с эритромицином.

Эритромицин

10 мг/кг

Каждые 6 часов

Каждые 6 часов

Каждые 6 часов

Каждые 6 часов

При хламидийной инфекции или коклюше у новорожденных > 1 месяца

Ассоциированны с идиопатическим гипертрофическим пилорическим стенозом

Флуконазол

Нагрузочная доза 25 мг/кг, за которой следует применение через 24 часа указанной поддерживающей дозы

В течении первых 2 недель жизни может потребоваться коррекция частоты приема препарата каждые 48 ч

Для лечения

12 мг/кг

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Для легких кандидозных инфекций (например, молочницы) 6 мг/кг в 1-й день, затем 3 мг/кг за одно введение каждые 24–72 чfcf

Для профилактического использования

6 мг/кг

Дважды в неделю

Дважды в неделю

Дважды в неделю

Дважды в неделю

Рифампин

10 мг/кг

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Каждые 24 часа

Для лечения

Для Haemophilus influenzae типа В и профилактики менингококковой инфекции могут быть использованы дополнительные схемы дозирования

* Если не указано иное, дозы предназначены для новорожденных (постнатальный возраст ≤ 28 дней)

† Используйте дозировку для детей в возрасте ≤ 7 дней, включительно до возраста 14 дней, если вес при рождении составлял < 1000 г.

Adapted from Bradley JS, Nelson JD: Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, ed. 24. Itasca, American Academy of Pediatrics, 2018.

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