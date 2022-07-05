Антибиотики для новорожденных

У новорожденных внеклеточная жидкость (ECF) составляет до 45% от общей массы тела, что требует введения относительно больших доз некоторых антибактериальных препаратов (например, аминогликозидов) по сравнению со взрослыми. У новорожденных детей более низкая концентрация альбумина может снизить связывание антибиотика с белками плазмы крови. Увеличивают риск развития гипербилирубинемии препараты, которые вытесняют билирубин из комплекса с альбумином (сульфаниламиды, цефтриаксон).
Недостаточная ферментация или отсутствие ферментации у новорожденных детей могут пролонгировать период полувыведения некоторых антибиотиков (например, хлорамфеникола), увеличивая риск токсических явлений. Изменения в скорости клубочковой фильтрации и канальцевой секреции в почках новорожденных в течение 1-го месяца жизни требуют взвешенного подхода к назначению и дозированию антибактериальных препаратов, которые выводятся с помощью почек (например, пенициллинов, аминогликозидов, ванкомицина).
(См. также Обзор неонатальных инфекций [Overview of Neonatal Infections]).
Рекомендованные дозировки некоторых парентеральных антибиотиков для новорожденных
Интервалы введения
Антибиотик
Пути введения
Индивидуальная доза
Масса тела ≤ 2000 г
Масса тела > 2000 г
Примечания
Возраст
Возраст
≤ 7 дней
8-28 дней
≤ 7 дней
8-28 дней
Amikacin ( see table Рекомендованные дозировки некоторых аминогликозидов для новорожденных)
—
—
—
—
—
—
—
Амфотерицин В дезоксихолат
Внутривенно
1 мг/кг
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
После разведения в 5 или 10% растворе декстрозы (изотонический раствор натрия хлорида использовать нельзя) вводят тестовую дозу 0,1 мг/кг (максимум 1 мг) в течение 1 часа для оценки фебрильной и гемодинамической реакции пациента;* если серьезных побочных эффектов не выявлено, вводят терапевтическую дозу (обычно 0,25–1,5 мг/кг в течение 2–6 часов), которую можно назначить в тот же день, что и тестовую
После достижения улучшения у пациента, препарат модно вводить через день до завершения терапии
Требуется мониторинг уровня K, гематологических показателей и почечной функции
Амфотерицин B липидный комплекс
Внутривенно
5 мг/кг
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
—
Амфотерицин В липосомальный
Внутривенно
5 мг/кг
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
—
Ампициллин
Внутривенно, внутримышечно
50–75 мг/кг
50 мг/кг, каждые 12 часов
75 мг/кг каждые 12 часов
50 мг/кг каждые 8 часов
50 мг/кг каждые 8 часов
Внутривенно в виде 15-30-минутных инфузий (≤ 10 мг/кг/минуту)
При менингите, вызванном стрептококками группы В
Внутривенно
75–100 мг/кг
100 мг/кг каждые 8 ч
75 мг/кг каждые 6 часов
100 мг/кг каждые 8 ч
75 мг/кг каждые 6 часов
Азитромицин
Внутривенно
10 мг/кг
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
При хламидийной пневмонии 20 мг/кг каждые 24 часа
Цефазолин‡
Внутривенно, внутримышечно
25 мг/кг
Каждые 12 часов
Каждые 8 часов†
Каждые 12 часов
Каждые 8 часов
Ограниченные данные
Нет первичных показаний; не используется в качестве стартовой терапии сепсиса или менингита
Цефепим
Внутривенно, внутримышечно
30-50 мг/кг
30 мг/кг каждые 12 часов
30 мг/кг каждые 12 часов
50 мг/кг, каждые 12 часов
50 мг/кг, каждые 12 часов
Можно назначать при инфицировании Pseudomonas aeruginosa (рассмотреть возможность использования 50 мг/кг каждые 8 часов в при тяжелых инфекциях, вызванных P. aeruginosa и другими грамотрицательными возбудителями)
Иногда используется при менингите, хотя обычно как препарат 2-й линии и не всегда рекомендуется
Цефотаксим
Внутривенно, внутримышечно
50 mg/kg
Каждые 12 часов
Каждые 8 часов†
Каждые 12 часов
Каждые 8 часов
Часто терапия первой линии менингита у новорожденных
Цефокситин
Внутривенно, внутримышечно
33–35 мг/кг
35 мг/кг каждые 12 часов
33 мг/кг каждые 8 часов†
33 мг/кг каждые 8 часов
33 мг/кг каждые 8 часов
—
Цефтазидим
Внутривенно, внутримышечно
50 mg/kg
Каждые 12 часов
Каждые 8 часов†
Каждые 12 часов
Каждые 8 часов
Хорошо проникает в воспаленные мозговые оболочки
70-90% препарата выводится в неизмененном виде с мочой
Цефтриаксон
Внутривенно, внутримышечно
50 mg/kg
—
—
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Ограниченные данные
Может вызвать желчный псевдолитиаз и у желтушных недоношенных детей может увеличить риск билирубиновой энцефалопатии путем вытеснения билирубина из связи с альбумином
Противопоказан новорожденным, которые получают или ожидают получить инфузии Са-содержащих растворов
Препарат 2-й линии при менингите, после первой недели жизни (40-50 мг/кг каждые 12 ч или 80-100 мг/кг каждые 24 ч)
Цефуроксим
Внутривенно, внутримышечно
50 mg/kg
Каждые 12 часов
Каждые 8 часов†
Каждые 12 часов
Каждые 8 часов
—
Флуконазол
—
Для лечения
Внутривенно
12 мг/кг
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Нагрузочная доза 25 мг/кг, за которой следует применение через 24 часа указанной поддерживающей дозы
Для профилактического использования
Внутривенно
6 мг/кг
Дважды в неделю
Дважды в неделю
Дважды в неделю
Дважды в неделю
Гентамицин, тобрамицин ( see table Рекомендованные дозировки некоторых аминогликозидов для новорожденных)
—
—
—
—
—
—
—
Меропенем
—
При менингите
Внутривенно
40 мг/кг
Каждые 12 часов
Каждые 8 часов§
Каждые 8 часов
Каждые 8 часов
При сепсисе, внутрибрюшной инфекции§
Внутривенно
20–30 мг/кг
20 мг/кг каждые 12 часов
20 мг/кг каждые 8 ч§
20 мг/кг каждые 8 часов
30 мг/кг каждые 8 часов
Нафциллин, оксациллин
—
При менингите
Внутривенно, внутримышечно
50 mg/kg
Каждые 12 часов
Каждые 8 часов†
Каждые 8 часов
Каждые 6 часов
Требуется контроль показателей ОАК и печеночных проб
Выведение может быть сниженным из-за почечной и печеночной незрелости, что приводит к возможному накоплению в сыворотке крови, которое может оказать неблагоприятное воздействие
При других заболеваниях
Внутривенно, внутримышечно
25 мг/кг
Каждые 12 часов
Каждые 8 часов†
Каждые 8 часов
Каждые 6 часов
Оксациллин (см. нафциллин, оксациллин)
—
—
—
—
—
—
—
Бензатин-пенициллин G
Внутримышечно
50000 единиц/кг
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
—
Пенициллин кристаллин G (водный)
—
Для врожденного сифилиса, при других показаниях
Внутривенно
50000 единиц/кг
Каждые 12 часов
Каждые 8 часов
Каждые 12 часов
Каждые 8 часов
При менингите, вызванном стрептококками группы В
Внутривенно
100 000 единиц/кг
Каждые 6 часов
Каждые 6 часов
Каждые 6 часов
Каждые 6 часов
Пенициллин G, прокаин
Внутримышечно
50000 единиц/кг
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
ВНИМАНИЕ: Стерильный абсцесс и токсичность прокаина
Пиперациллин/тазобактам
Внутривенно (дозу подбирают по пиперациллину)
80–100 мг/кг
100 мг/кг каждые 8 ч
80 мг/кг каждые 6 ч║
80 мг/кг каждые 6 часов
80 мг/кг каждые 6 часов
—
Рифампин
Внутривенно
10 мг/кг
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Тобрамицин ( see table Рекомендованные дозировки некоторых аминогликозидов для новорожденных)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Дозирование основывается на гестационном сроке и уровне креатинина в сыворотке ()
* Необходимость введения тестовой дозы амфотерицина Б является спорной.
† Применяйте дозу в возрасте ≤ 7 дней и до достижения возраста 14 дней при условии, если вес при рождении составлял < 1000 г.
‡Цефазолин не проникает через гематоэнцефалический барьер.
§ Дозу следует отрегулировать в возрасте 14 дней с момента рождения, а не в возрасте 7 дней с момента рождения.
║Когда постменструальный срок составляет > 30 недель.
ОАК = общий анализ крови; СГБ = стрептококки группы Б.
Adapted from Bradley JS, Nelson JD: Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, ed. 24. Itasca, American Academy of Pediatrics, 2018.
Рекомендованные дозировки некоторых аминогликозидов для новорожденных
Интервал введения
Аминогликозид
Пути введения
Индивидуальная доза
< 30 недель гестации
30–34 недели гестации
≥ 35 недель гестации
Примечания
Постнатальный возраст
Постнатальный возраст
Постнатальный возраст
0-14 дней
> 14 дней
0–10 дней
> 10 дней
0–7 дней
>7 дн.
Амикацин*
Внутривенно, внутримышечно
15–17 мг/кг
15 мг/кг каждые 48 часов
15 мг/кг каждые 24 часа
15 мг/кг каждые 24 часа
15 мг/кг каждые 24 часа
15 мг/кг каждые 24 часа
17,5 мг/кг каждые 24 часа
Контроль требуемых уровней препарата в сыворотке крови
Целевой пиковый уровень – 20–35 мг/л (34,2–59,8 мкмоль/л) или 10 × МИК; точка минимума – < 7 мг/л (12 мкмоль/л)
Снижение дозы, необходимое при нарушенной функции почек
Гентамицин*, тобрамицин
Внутривенно, внутримышечно
4-5 мг/кг
5 мг/кг каждые 48 часов
5 мг/кг каждые 36 часов
5 мг/кг каждые 36 часов
5 мг/кг каждые 36 часов
4 мг/кг каждые 24 часа
5 мг/кг каждые 24 часа
Контроль требуемых уровней препарата в сыворотке крови
Целевой пиковый уровень – 6–12 мг/л (12,5–25,1 мкмоль/л) или 10 × МИК; точка минимума – < 2 мг/л (4,2 мкмоль/л)
Снижение дозы, необходимое при нарушенной функции почек
*Образец должен быть получен через 30 минут после 30-минутной внутривенной инфузии.
МИК = минимальная ингибирующая концентрация.
Adapted from Bradley JS, Nelson JD: Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, ed. 24. Itasca, American Academy of Pediatrics, 2018.
Дозирование ванкомицина для новорожденных
Креатинин сыворотки (мг/дл)
Доза* (IV)
Интервал введения
≤ 28 недель гестации
> 28 недель гестации
< 0,5
< 0,7
15 мг/кг
Каждые 12 часов
0,5–0,7
0,7–0,9
20 мг/кг
Каждые 24 часа
0,8–1
1–1,2
15 мг/кг
Каждые 24 часа
1,1–1,4
1,3–1,6
10 мг/кг
Каждые 24 часа
> 1,4
> 1,6
15 мг/кг
Каждые 48 часов
*Дозу вводят внутривенно медленно, по меньшей мере на протяжении 60 мин. Начинать нужно с нагрузочной дозы 20 мг/кг. В идеале, необходимо отрегулировать дозировку для достижения 24 часов кривой "концентрация–время" (AUC): минимальная ингибирующая концентрация (MIC) – 400 мг • час/л. В том случае, если этот расчет не может быть выполнен, контролируйте минимальный уровень концентрации лекарственного препарата в сыворотке крови (целевой уровень обычно = 10–12 мкг/мл [6,9–8,3 мкмоль/л]).
AUC = площадь под кривой зависимости "концентрация–время"; МИК = минимальная ингибирующая концентрация.
Adapted from Bradley JS, Nelson JD: Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, ed. 24. Itasca, American Academy of Pediatrics, 2018.
Рекомендованные дозировки некокторых пероральных антибиотиков для новорожденных*
Интервал введения
Антибиотик
Дозировка
Масса тела ≤ 2000 г†
Масса тела > 2000 г
Примечания
Постнатальный возраст
Постнатальный возраст
≤ 7 дней
8-28 дней
≤ 7 дней
8-28 дней
Амоксициллин (может сочетаться с клавуланатом)
15 мг/кг
—
—
Каждые 12 часов
Каждые 12 часов
Данные об использовании у новорожденных весом менее 2000 г ограниченны.
В тяжелых случаях сибирской язвы могут быть использованы более высокие дозы
В сочетании с клавуланатом необходимо использовать только 125 мг/5 мл суспензии
Азитромицин
10 мг/кг
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Предпочтительный препарат для лечения или профилактики коклюша у новорожденных < 1 месяца;
10 мг/кг 1 раз/день в течение 5 дней
Может использоваться для лечения хламидийной офтальмии, чаще всего в дозе 20 мг/кг каждые 24 часа в течение 3 дней
Ассоциирован с идиопатическим гипертрофическим пилорическим стенозом, но реже, чем с эритромицином.
Эритромицин
10 мг/кг
Каждые 6 часов
Каждые 6 часов
Каждые 6 часов
Каждые 6 часов
При хламидийной инфекции или коклюше у новорожденных > 1 месяца
Ассоциированны с идиопатическим гипертрофическим пилорическим стенозом
Флуконазол
Нагрузочная доза 25 мг/кг, за которой следует применение через 24 часа указанной поддерживающей дозы
В течении первых 2 недель жизни может потребоваться коррекция частоты приема препарата каждые 48 ч
Для лечения
12 мг/кг
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Для легких кандидозных инфекций (например, молочницы) 6 мг/кг в 1-й день, затем 3 мг/кг за одно введение каждые 24–72 чfcf
Для профилактического использования
6 мг/кг
Дважды в неделю
Дважды в неделю
Дважды в неделю
Дважды в неделю
Рифампин
10 мг/кг
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Каждые 24 часа
Для лечения
Для Haemophilus influenzae типа В и профилактики менингококковой инфекции могут быть использованы дополнительные схемы дозирования
* Если не указано иное, дозы предназначены для новорожденных (постнатальный возраст ≤ 28 дней)
† Используйте дозировку для детей в возрасте ≤ 7 дней, включительно до возраста 14 дней, если вес при рождении составлял < 1000 г.
Adapted from Bradley JS, Nelson JD: Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, ed. 24. Itasca, American Academy of Pediatrics, 2018.