Обследование пациента с заболеваниями органов дыхания

При осмотре следует обратить внимание на:

симптомы затруднения дыхания и гипоксемии (беспокойство, тахипноэ, цианоз, участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания);

симптомы хронических заболеваний органов дыхания (утолщение концевых фаланг пальцев по типу «барабанных палочек», отеки стоп);

деформацию грудной клетки

нарушение дыхания (например, удлиненное время выдоха, дыхание Чейна–Стокса, дыхание Куссмауля)

набухание шейных вен

Симптомом гипоксемии является цианоз (синюшность губ, лица или ногтевых лож), который возникает при минимальной концентрации несатурированого гемоглобина 5г/дл и указывает на низкую сатурацию артериальной крови кислородом (< 85%); отсутствие цианоза не исключает наличия гипоксемии.

К симптомам затруднения дыхания относится тахипноэ, участие в акте дыхания дополнительных групп мышц (грудино-ключично-сосцевидных, межреберных, лестничных), втягивание межреберных промежутков и парадоксальное дыхание. Пациенты с хронической обструктивной болезнью легких иногда принимают вынужденнное положение: они упираются руками в ноги или опираются о стол, чтобы усилить работу дополнительных групп мышц. Втягивание межреберных промежутков (движение межреберных мышц внутрь при вдохе) часто встречается у маленьких детей и пожилых пациентов с сильным снижением поступления воздуха. Парадоксальное дыхание (втягивание живота во время вдоха) говорит о мышечном утомлении или слабости дыхательных мышц.

К симптомам хронических заболеваний органов дыхания относятся: «барабанные палочки», бочкообразная грудная клетка (у пациенов с эмфиземой наблюдается увеличение передне-заднего размера грудной клетки), дыхание через сжатые губы.

"Барабанные палочки" представляют собой утолщение дистальных фаланг пальцев кисти или стопы, связанное с пролиферацией соединительной ткани между ногтем и костью фаланги. Диагноз устанавливают на основе увеличения угла наклона ногтевой пластинки в месте начала ее роста (> 180°) или увеличения отношения диаметров фаланги (> 1 – см. рисунок Измерение "барабанных палочек"). Губчатое строение ногтевого ложа под кутикулой также способствует формированию «барабанных палочек».

Наиболее часто «барабанные палочки» встречаются при раке легких, однако они также являются важным симптомом хронических заболеваний легких, таких как муковисцидоз и идиопатический легочный фиброз; значительно реже данный симптом встречается при заболеваниях сердца, сопровождающихся цианозом, при хронических инфекциях (например, инфекционный эндокардит), инсульте, воспалительных заболеваниях кишечника и циррозе печени. Иногда утолщение концевых фаланг возникает при остеоартропатии и периостите (первичная или наследственная гипертрофическая остеоартропатия). В этом случае утолщение может сопровождаться изменениями кожи, такими как гипертрофия кожи тыльной части рук (пахидермопериостоз), себореей и огрубением черт лица. Утолщение концевых фаланг может также возникать в виде доброкачественной наследственной аномалии, которую можно отличить от патологического утолщения по отсутствию легочных симптомов или болезней, а также по наличию утолщения с раннего возраста (по истории болезни пациента).

Утолщение концевых фаланг пальцев Изображение © Springer Science+Business Media

Измерение "барабанных палочек"

У некоторых пациентов с эмфиземой наблюдается увеличение передне-заднего размера грудной клетки (бочкообразная грудная клетка).

При дыхании со сжатыми губами человек выдыхает через плотно закрытые губы и вдыхает через нос с закрытым ртом. Этот прием увеличивает давление в дыхательных путях, удерживая их открытыми, и тем самым уменьшает застой газа в легких.

Деформации грудной стенки , такие как впалая грудь (впадение груди обычно начинается от средней части рукоятки грудины и прогрессирует вглубь через мечевидный отросток грудины) и кифосколиоз, могут ограничивать дыхание и усугублять симптомы предшествующей болезни легких. Эти нарушения обычно можно отметить при тщательном осмотре пациента, когда верхняя часть туловища обнажена. Осмотр должен также включать в себя оценку брюшной полости и степени ожирения, наличия асцита или других состояний, которые могут повлиять на состояние брюшной полости.

По типам нарушения дыхания можно предположить заболевания, явившиеся их причиной. Удлинение коэффициента отношения выдоха к вдоху происходит при обструктивных заболеваниях лёгких. Некоторые типы нарушения дыхания приводят к изменению частоты дыхания, поэтому частоту дыхательных движений следует считать в течение 1 минуты.

Дыхание Чейна – Стокса (периодическое дыхание) – это циклическое изменение частоты и глубины дыхания. После коротких периодов апноэ наблюдается прогрессирующее увеличение частоты и глубины дыхания (гиперпноэ); затем дыхание замедляется и становится менее глубоким вплоть до развития апноэ, после чего цикл повторяется. Дыхание Чейна – Стокса наиболее часто встречается при сердечной недостаточности, неврологических заболеваниях (например, при инсульте, тяжелой деменции) или является следствием приема лекарственных препаратов. Причиной появления данного симптома при сердечной недостаточности считается снижение интенсивности мозгового кровотока, вследствие чего дыхательный центр не сразу реагирует на развитие системного ацидоза/гипоксии (вызывающих гиперпноэ) и алкалоза/гипокапнии (приводящих к апноэ).

Дыхание Биота это редкий вариант дыхания Чейна– Стокса, при котором нерегулярные эпизоды апноэ чередуются с периодами, состоящими из 4 или 5 глубоких равноценных вдохов. В отличие от дыхания Чейна – Стокса, дыхание Биота характеризуется внезапным началом и остановкой, а также отсутствием периодичности. Данный тип дыхания характерен для поражения центральной нервной системы и встречается при таких заболеваниях, как менингит.

Дыхание Куссмауля представляет собой регулярное глубокое дыхание, обусловленное метаболическим ацидозом.

Наполнение яремных вен оценивается при наклоне пациента на 45°. Верхняя часть венозного ствола обычно находится чуть выше ключицы (верхняя граница нормы: на 4 см выше яремной выемки грудины в вертикальной плоскости). Увеличение высоты столба может указывать на дисфункцию левого желудочка, легочную гипертензию, правостороннюю сердечную недостаточность, тампонаду сердца, констриктивный перикардит или их комбинацию, и должно приводить к поиску других признаков сердечной деятельности (например, появление 3-го сердечного тона [S3] - ритм галопа, шумы, застойные отеки).