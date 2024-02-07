Внебольничная пневмония

Установление этиологии может быть затруднено. Тщательно собранный анамнез о контактах, путешествиях, наличии домашних животных, увлечениях и прочих рисках очень важен для того чтобы возникло подозрение на то, что заболевание вызвано более редким патогеном. Например, контакт с сельскохозяйственными животными может указывать на Ку-лихорадку, а недавнее пребывание в отеле или на круизном судне может указывать на инфекцию, вызванную представителями рода Legionella.

Идентификация патогена может быть полезна для выбора терапии и проверки восприимчивости бактерий к антибиотикам. Однако, из-за ограничений текущих диагностических тестов и успеха эмпирической антибактериальной терапии, специалисты рекомендуют ограничение попыток микробиологической идентификации (например, культивирования, определения специфического антигена), за исключением случаев, когда пациенты относятся к группе высокого риска или имеют осложнения (например, тяжелую пневмонию, иммунную недостаточность, асплению, неэффективность эмпирической терапии). В общем, чем легче протекает пневмония, тем меньше требуется диагностических обследований. Пациенты, находящиеся в критическом состоянии, пациенты, у которых подозревается наличие антибиотикорезистентного или необычного организма (например, микобактерии туберкулеза, P. jirovecii), а также пациенты, состояние которых ухудшается или у которых отсутствует клинический результат на проводимое в течение 72 часов лечение, требуют наиболее интенсивного обследования.

По результатам рентгенографии грудной клетки невозможно отличить один тип инфекции от другого, хотя следующие исследования позволяют предположить:

Многодолевые инфильтраты предполагают инфекцию S. pneumoniae или Legionella pneumophila .

Интерстициальная пневмония (на рентгенографии грудной клетки появляется как усиление легочного рисунка за счет интерстициального компонента и субплевральные ретикулярные помутнения, которые увеличиваются от вершины до основания легких) предполагает вирусную или микоплазменную этиологию.

Кавитационная форма пневмонии указывает на заражение штаммом S. aureus или на грибковую или микобактериальную этиологию.

Рентгенологические находки при пневмонии Пневмония в правой средней доле с исчезновением определяющегося контура анатомической структуры на рентгенограмме Такая рентгенография грудной клетки показывает наличие инфильтрата, который маскирует правую границу сердца (признак "утраты контура"). Признак "утраты контура" указывает на размытое изображение 2 структур, которые имеют похожую рентгенконтрастность; к правой границе сердца примыкает правая средняя доля легкого, таким образом, в этой доле диагностируется наличие инфильтрата и пневмонии. ... Прочитайте дополнительные сведения SCIENCE PHOTO LIBRARY Правосторонняя нижнедолевая пневмония Такая рентгенография грудной клетки показывает наличие инфильтрата, который не затемняет правую границу сердца (т.е., признак "утраты контура" отсутствует). Поскольку признак "утраты контура" развивается, когда 2 примыкающие структуры имеют сходную рентгенконтрастность, доля легкого, пораженная этим инфильтратом, не соприкасается с правой границей сердца, т.е. является правой нижней долей. ... Прочитайте дополнительные сведения LIVING ART ENTERPRISES, LLC/SCIENCE PHOTO LIBRARY Инфильтрат нижней доли левого легкого Альвеолярный инфильтрат в нижней доле левого легкого у пациента с бактериальной пневмонией. By permission of the publisher. Из Roberts R. In Atlas of Infectious Diseases: Pleuropulmonary and Bronchial Infections. Edited by GL Mandell (series editor) and MS Simberkoff. Philadelphia, Current Medicine, 1996. Многодолевая пневмония Поражение правой верхней, средней и нижней долей легкого у 64-летнего мужчины с пневмококковой пневмонией. By permission of the publisher. Из Roberts R. In Atlas of Infectious Diseases: Pleuropulmonary and Bronchial Infections. Edited by GL Mandell (series editor) and MS Simberkoff. Philadelphia, Current Medicine, 1996. Интерстициальные затемнения Двусторонние интерстициальные помутнения у пожилого мужчины с респираторно-синцитиальной вирусной пневмонией. By permission of the publisher. Betts R, Falsey A, Hall C и др. In Atlas of Infectious Diseases: Pleuropulmonary and Bronchial Infections. Edited by GL Mandell (series editor) and MS Simberkoff. Philadelphia, Current Medicine, 1996. Тяжелая пневмония У таких интубированных пациентов наблюдаются множественные двусторонние инфильтраты, наиболее заметные в правой верхней доле. Стрелка указывает на правую горизонтальную щель. ... Прочитайте дополнительные сведения Photo courtesy of Thomas M. File, Jr., MD MSc MACP FIDSA FCCP. Пневмония в правой средней доле с исчезновением определяющегося контура анатомической структуры на рентгенограмме Такая рентгенография грудной клетки показывает наличие инфильтрата, который маскирует правую границу сердца (признак "утраты контура"). Признак "утраты контура" указывает на размытое изображение 2 структур, которые имеют похожую рентгенконтрастность; к правой границе сердца примыкает правая средняя доля легкого, таким образом, в этой доле диагностируется наличие инфильтрата и пневмонии. ... Прочитайте дополнительные сведения SCIENCE PHOTO LIBRARY Правосторонняя нижнедолевая пневмония Такая рентгенография грудной клетки показывает наличие инфильтрата, который не затемняет правую границу сердца (т.е., признак "утраты контура" отсутствует). Поскольку признак "утраты контура" развивается, когда 2 примыкающие структуры имеют сходную рентгенконтрастность, доля легкого, пораженная этим инфильтратом, не соприкасается с правой границей сердца, т.е. является правой нижней долей. ... Прочитайте дополнительные сведения LIVING ART ENTERPRISES, LLC/SCIENCE PHOTO LIBRARY Инфильтрат нижней доли левого легкого Альвеолярный инфильтрат в нижней доле левого легкого у пациента с бактериальной пневмонией. By permission of the publisher. Из Roberts R. In Atlas of Infectious Diseases: Pleuropulmonary and Bronchial Infections. Edited by GL Mandell (series editor) and MS Simberkoff. Philadelphia, Current Medicine, 1996. Многодолевая пневмония Поражение правой верхней, средней и нижней долей легкого у 64-летнего мужчины с пневмококковой пневмонией. By permission of the publisher. Из Roberts R. In Atlas of Infectious Diseases: Pleuropulmonary and Bronchial Infections. Edited by GL Mandell (series editor) and MS Simberkoff. Philadelphia, Current Medicine, 1996. Интерстициальные затемнения Двусторонние интерстициальные помутнения у пожилого мужчины с респираторно-синцитиальной вирусной пневмонией. By permission of the publisher. Betts R, Falsey A, Hall C и др. In Atlas of Infectious Diseases: Pleuropulmonary and Bronchial Infections. Edited by GL Mandell (series editor) and MS Simberkoff. Philadelphia, Current Medicine, 1996. Тяжелая пневмония У таких интубированных пациентов наблюдаются множественные двусторонние инфильтраты, наиболее заметные в правой верхней доле. Стрелка указывает на правую горизонтальную щель. ... Прочитайте дополнительные сведения Photo courtesy of Thomas M. File, Jr., MD MSc MACP FIDSA FCCP.

Культура клеток крови, которую часто получают у пациентов, госпитализированных с пневмонией, помогает идентифицировать бактериальные патогены, если присутствует бактериемия. Примерно у 7–12% всех пациентов, госпитализированных с пневмонией, развивается бактериемия; в этих случаях наиболее частой причиной заболевания являются пневмококки (2).

Исследование мокроты может включать окрашивание по Граму и посев для идентификации патогена, но ценность этих тестов является неопределенной, поскольку образцы часто загрязнены микрофлорой полости рта, и в целом такая диагностическая эффективность является низкой. Несмотря на это, типичные признаки окрашивания по Граму могут вызвать подозрение на наличие МРЗС или синегнойной палочки, а идентификация бактериального возбудителя в посевах мокроты позволяет провести тест на чувствительность. Получение образцов мокроты также позволяет идентифицировать вирусные патогены с помощью определения антител методом прямой флюоресценции или полимеразной цепной реакции, но необходимо проявлять осторожность при интерпретации, потому что 15% здоровых взрослых являются носителями респираторных вирусов или потенциально патогенных бактерий. Для пациентов, чье состояние ухудшается и тех, у кого не наблюдается отклик на антибиотики широкого спектра действия, мокрота должна быть исследована (с окрашиванием и культурой) на микобактерии и грибки.

Образцы мокроты можно получить неинвазивно путем простого отхаркивания или у пациентов, не способных продуцировать мокроту, после небулизации гипертоническим солевым раствором (индуцированная мокрота). В качестве альтернативы пациентам можно провести бронхоскопию или эндотрахеальную аспирацию. Любая из этих процедур может быть легко выполнена через эндотрахеальную трубку у пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких. В противном случае, бронхоскопический отбор проб обычно проводят только у пациентов с другими факторами риска (например, иммунная недостаточность, неэффективность эмпирической терапии).

Широко доступны анализы мочи на антиген легионеллы и пневмококковый антиген. Эти тесты являются простыми и быстрыми, имеют более высокую чувствительность и специфичность, чем окраска мокроты по Граму и получение культуры этих патогенов. После начала лечения антиген Legionella в моче остается присутствовать в течение длительного времени, при этом тест обнаруживает только серогруппу 1 L. pneumophila (70% случаев).

Тест на COVID-19 респираторного секрета (предпочтительнее носоглоточный образец) с использованием полимеразной цепной реакции с обратной транскриптазой (ОТ-ПЦР) рекомендуется проводить пациентам с пневмонией.

Назофарингеальные мазки, мокрота и образцы, взятые при бронхоскопии, также могут быть исследованы с помощью мультиплексной ПЦР на предмет наличия других вирусов, включая грипп, РСВ и другие респираторные вирусы, атипичные патогены и бактерии. Из-за исходной колонизации и неполной валидации образцов нижних дыхательных путей эти результаты следует интерпретировать с осторожностью.

Сывороточный прокальцитонин может помочь отличить бактериальную инфекцию от инфекции или воспаления другого происхождения. Однако использовать уровень прокальцитонина в сыворотке крови в качестве критерия для начала антибиотикотерапии при внебольничной пневмонии не рекомендуется. Он может быть использован вместе с клинической оценкой в качестве руководства для раннего прекращения приема антибиотиков при инфекциях нижних дыхательных путей.