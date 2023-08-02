Первичный спонтанный пневмоторакс встречается у лиц, не страдающих заболеваниями легких, как правило, у высоких худых подростков и мужчин возрасте 20–30 лет. Считают, что он вызван спонтанным разрушением субплевральных апикальных пузырьков или булл в результате курения или наследственности. Обычно пневмоторакс развивается в покое, в некоторых случаях – при нагрузке, связанной с попыткой достать или растянуть что-либо. Первичный спонтанный пневмоторакс также может развиться при погружении под воду и полете на большой высоте.

Вторичный спонтанный пневмоторакс случается у пациентов с основным легочным заболеванием. Он чаще всего обусловлен разрывом пузырей или булл у больных с тяжелой хронической обструктивной болезнью легких (объем форсированного выдоха за 1-ю секунду [ОФВ1] < 1 л) инфекцией, вызванной Pneumocystis jirovecii, связанной с ВИЧ-инфекцией, муковисцидозом или любым другим первичным заболеванием паренхимы легких (см. таблицу Причины вторичного спонтанного пневмоторакса). Вторичный спонтанный пневмоторакс опаснее, чем первичный, поскольку у пациентов с заболеваниями легких снижен пульмональный резерв.

Менструальный пневмоторакс– редкая форма вторичного спонтанного пневмоторакса, которая развивается в течение 48 часов от начала менструации у женщин пременопаузального возраста и иногда у женщин в постменопаузе, принимающих эстрогены. Причиной является внутригрудной эндометриоз, возможно обусловленный миграцией эндометрия через дефекты диафрагмы или эмболизацией вен малого таза.

Таблица Причины вторичного спонтанного пневмоторакса Таблица

Травматический пневмоторакс является частым осложнением проникающих и тупых ранений грудной клетки.

Ятрогенный пневмоторакс обусловлен медицинскими манипуляциями, в т.ч. трансторакальной аспирацией иглой, торакоцентезом, установкой центрального венозного катетера, искусственной вентиляцией легких и сердечно-легочной реанимацией.