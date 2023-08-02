Пневмоторакс – это скопление воздуха в плевральной полости, что приводит к частичному или полному коллапсу легкого. Пневмоторакс может развиваться спонтанно, в результате травм или медицинских манипуляций. Диагноз ставится на основании данных объективного обследования и рентгенографии органов грудной клетки. В большинстве случаев требуется аспирация или дренирования плевральной полости.
Этиология пневмоторакса
Первичный спонтанный пневмоторакс встречается у лиц, не страдающих заболеваниями легких, как правило, у высоких худых подростков и мужчин возрасте 20–30 лет. Считают, что он вызван спонтанным разрушением субплевральных апикальных пузырьков или булл в результате курения или наследственности. Обычно пневмоторакс развивается в покое, в некоторых случаях – при нагрузке, связанной с попыткой достать или растянуть что-либо. Первичный спонтанный пневмоторакс также может развиться при погружении под воду и полете на большой высоте.
Вторичный спонтанный пневмоторакс случается у пациентов с основным легочным заболеванием. Он чаще всего обусловлен разрывом пузырей или булл у больных с тяжелой хронической обструктивной болезнью легких (объем форсированного выдоха за 1-ю секунду [ОФВ1] < 1 л) инфекцией, вызванной Pneumocystis jirovecii, связанной с ВИЧ-инфекцией, муковисцидозом или любым другим первичным заболеванием паренхимы легких (см. таблицу Причины вторичного спонтанного пневмоторакса). Вторичный спонтанный пневмоторакс опаснее, чем первичный, поскольку у пациентов с заболеваниями легких снижен пульмональный резерв.
Менструальный пневмоторакс– редкая форма вторичного спонтанного пневмоторакса, которая развивается в течение 48 часов от начала менструации у женщин пременопаузального возраста и иногда у женщин в постменопаузе, принимающих эстрогены. Причиной является внутригрудной эндометриоз, возможно обусловленный миграцией эндометрия через дефекты диафрагмы или эмболизацией вен малого таза.
Причины вторичного спонтанного пневмоторакса
Тип
Заболевание
Часто встречающиеся
Легочные нарушения
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
Некротизирующая пневмония
Инфекция, вызванная Pneumocystis jirovecii
Редко встречающиеся
Легочные нарушения
Идиопатический легочный фиброз
Лангергансоклеточный гистиоцитоз
Заболевания соединительной ткани
Системные ревматические заболевания
Другое
Саркома
Внутригрудной эндометриоз
Травматический пневмоторакс является частым осложнением проникающих и тупых ранений грудной клетки.
Ятрогенный пневмоторакс обусловлен медицинскими манипуляциями, в т.ч. трансторакальной аспирацией иглой, торакоцентезом, установкой центрального венозного катетера, искусственной вентиляцией легких и сердечно-легочной реанимацией.
Патофизиология пневмоторакса
В норме в плевральной полости давление отрицательное (меньше атмосферного), благодаря чему при расширении грудной клетки легкие расправляются. При пневмотораксе в плевральную полость воздух поступает через поврежденную грудную стенку или непосредственно из легкого. В результате давление в плевральной полости повышается, что приводит к уменьшению объема легкого.
Напряженный пневмоторакс вызывает прогрессирующее повышение давления в плевральной полости до положительных значений на протяжении всего дыхательного цикла, что приводит к коллабированию легкого, смещению средостения и уменьшению венозного возврата. Воздух продолжает поступать в плевральную полость и накапливается в ней. При отсутствии лечения уменьшение венозного возврата в течение нескольких минут приводит к системной гипотензии, остановке дыхания и сердечной деятельности (электромеханическая диссоциация). Напряженный пневмоторакс, как правило, развивается при искусственной вентиляции легких с положительным давлением на выдохе (механическая вентиляция, сердечно-легочная реанимация). В редких случаях он является осложнением травматического пневмоторакса, когда рана грудной стенки выполняет функцию одностороннего клапана, т.е. пропускает воздух в плевральную полость на вдохе, но не выходит наружу.
Симптомы и признаки пневмоторакса
Небольшой пневмоторакс, как правило, протекает бессимптомно. В остальных случаях появляется одышка и плевритическая боль. Одышка может развиться внезапно или постепенно, в зависимости от скорости развития и размера пневмоторакса. Боль в груди может имитировать перикардит, пневмонию, плеврит, тромбоэмболию легочной артерии, мышечно-скелетную травму (при иррадиации в плечо) или патологический процесс в брюшной полости (при иррадиации в живот). Боль также может напоминать сердечную ишемию, хотя обычно боль при сердечной ишемии не возникает вследствие плеврита.
При физикальном обследовании наблюдается отсутствие голосового дрожания, тимпанический перкуторный звук и ослабление дыхания на стороне поражения. При большом объеме воздуха в плевральной полости наблюдается увеличение пораженной половины грудной клетки, а трахея смещается в противоположную сторону. При напряженном пневмотораксе наблюдается артериальная гипотензия.
Диагностика пневмоторакса
Визуализация грудной клетки
DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Диагноз подозревают у пациентов со стабильным состоянием, но имеющих одышку или плевритическую боль в грудной клетке, и обычно подтверждается с помощью рентгенографии грудной клетки в вертикальном положении. На пневмоторакс указывают рентгенопрозрачное скопление воздуха и отсутствие легочного рисунка между коллабированным легким или его долей и париетальным листком плевры. При обширных пневмотораксах происходит отклонение трахеи и сдвиг средостения. Диагноз также можно поставить с помощью прикроватного УЗИ при отсутствии основного заболевания легких.
By permission of the publisher. From Berman L. In Atlas of Anesthesia: Critical Care. Edited by R Miller (series editor) and RR Kirby. Philadelphia, Current Medicine, 1997.
Размер пневмоторакса определяется как процент объема половины грудной клетки, занятой воздухом. Размер пневмоторакса определяется как доля пространства, занятого воздухом, и рассчитывается по формуле: 1– отношение ширины легкого, возведенного в третью степень, и ширины половины грудной клетки, возведеной в третью степень. Например, если ширина половины грудной клетки составляет 10 см, а ширина легкого – 5 см, отношение рассчитывается как 53/103= 0,125. Таким образом, размер пневмоторакса составляет: 1–0,125 = 0,875 или 87,5%. Наличие спаек между легким и грудной стенкой препятствует симметричному коллабированию легкого, в результате пневмоторакс кажется фрагментированным, и расчеты получаются неточными.
В некоторых случаях небольшой пневмоторакс (< 10%) бывает трудно выявить при рентгенографии органов грудной клетки. У пациентов с подозрением на пневмоторакс необходимо обращать внимание на легочный рисунок, который должен доходить до плевры. Идентичные рентгенологические признаки наблюдаются при наличии эмфизематозных булл, кожных складок, наложении теней желудка или кишечника на легочные поля.
Здравый смысл и предостережения
Лечение пневмоторакса
При напряженном пневмотораксе – экстренная аспирация иглой
Наблюдение и последующее рентгенологическое исследование бессимптомного первичного спонтанного пневмоторакса независимо от его размера
Катетерная аспирация или амбулаторные устройства для лечения симптоматического первичного спонтанного пневмоторакса
При вторичном и травматическом пневмотораксе – установка дренажной трубки
Лечение зависит от типа, размера и последствий пневмоторакса.
Первичный спонтанный пневмоторакс при отсутствии респираторных или сердечных симптомов можно безопасно наблюдать без лечения, если на повторных рентгенограммах, выполненных спустя 4 часа, отрицательная динамика отсутствует, и если пациент, вне зависимости от размера пневмоторакса, физиологически стабилен.
Симптоматический первичный спонтанный пневмоторакс должен быть ликвидирован с помощью катетерной аспирации или с помощью устройств для амбулаторного лечения (дренажное устройство, соединенное с односторонним клапаном, с которым пациент может передвигаться, например, с клапаном Геймлиха). Альтернативой является зондовая торакостомия с госпитализацией.
При катетерной аспирации в плевральную полость на уровне второго межреберья по среднеключичной линии вводится игла малого калибра для внутривенных введений (диаметр 7 или 9 Fr) или катетер типа «свиной хвостик». Катетер соединяют с трехсторонним клапаном и шприцем. Воздух из плевральной полости через клапан попадает в шприц и далее – в окружающую среду. Процедуру повторяют до тех пор, пока легкое не расправится или пока не будет удалено 4 л воздуха. Если легкое расправляется, катетер можно удалить или оставить, присоединив к одностороннему клапану Геймлиха (что делает возможным передвижение пациента) – в таком случае госпитализация не требуется. Если легкое не расправляется, используют дренажную трубку, а пациента госпитализируют. При первичном спонтанном пневмотораксе можно установить дренажную трубку, подсоединенную к контейнеру с водой. Пациентам с первичным спонтанным пневмотораксом необходимо отказаться от курения.
Зондовая торакостомия с использованием дренажа малого диаметра (<14 франц.) обычно используется для лечения вторичного и травматического пневмоторакса. При наличии симптомов у пациентов с ятрогенным пневмотораксом выполняется аспирация.
Напряженный пневмоторакс является неотложным состоянием. Диагноз устанавливается клинически без использования рентгенографии. Его следует немедленно лечить путем игольной торакостомии, которая включает в себя введение иглы 14 или 16 калибра достаточно глубоко, чтобы полностью проникнуть в грудную стенку с помощью катетера через грудную стенку во 2-м межреберье по среднеключичной линии. Звук воздуха, выходящего под большим давлением, подтверждает диагноз. Катетер можно оставить открытым или присоединить к клапану Геймлиха. Экстренная декомпрессия должна завершаться установкой дренажной трубки, после чего катетер удаляется.
Осложнения пневмоторакса
При лечении пневмоторакса возникают 3 основных проблемы:
Утечки воздуха
Неспособность легкого расправиться
Рецидив отека легких
Утечки воздуха обычно обусловлены первичным дефектом — например, продолжающейся утечкой воздуха из легкого в плевральное пространство — но могут быть вызваны утечкой воздуха вокруг места введения плеврального дренажного катетера, если это место должным образом не зашито и не уплотнено. Подсасывание воздуха чаще наблюдается при вторичном спонтанном пневмотораксе, чем при первичном. В большинстве случаев подсасывание воздуха прекращается спонтанно меньше чем за 1 неделю.
Отсутствие расправления легкого может быть обусловлено:
Продолжающейся утечкой воздуха
Эндобронхиальной обструкцией
Панцирное легкое
Неправильно установленным грудным катетером
Если в течение 1 недели подсасывание воздуха не прекращается или легкое не расправляется до конца, выполняют плевродез кровью (кровяная пломба), установку эндобронхиальных клапанов, торакоскопию или торакотомию.
Отек легкого возникает при быстром расправлении, когда в плевральной полости создается отрицательное давление после того, как легкое находилось в коллабированном состоянии > 2 дней. Лечение поддерживающее, с назначением кислорода и диуретиков, при необходимости – поддержание дыхания и сердечной деятельности.
Профилактика пневмоторакса
Частота рецидивов в крупных исследованиях колебалась от 19% до 29% через 1 год после первоначального первичного спонтанного пневмоторакса (1, 2), но была большей при вторичном пневмотораксе.
В некоторых медицинских центрах до сих пор выполняется торакотомия. Наиболее эффективной профилактикой рецидива является видеоторакоскопия, во время которой проводится клипирование булл и выполняется плевродез с помощью абразии плевры, париетальная плеврэктомия или введения талька.
Эти процедуры рекомендуются при первичном пневмотораксе после повторного возникновения, в некоторых случаях после первого эпизода (например, напряженный пневмоторакс, профессии группы риска [например, пилоты, водолазы]), при вторичном пневмотораксе или когда первоначальное лечение не помогает устранить пневмоторакс с продолжающейся утечкой воздуха. Частота рецидивов после этих процедур снижается (3). Если торакоскопию выполнить невозможно или она противопоказана, можно провести химический плевродез через дренажную трубку; эта процедура, хотя и гораздо менее инвазивна, снижает частоту рецидивов.
Справочные материалы по профилактике
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Основные положения
Первичный спонтанный пневмоторакс встречается у лиц, не страдающих заболеваниями легких, как правило, у высоких худых подростков и мужчин в возрасте 20–30 лет.
Вторичный спонтанный пневмоторакс возникает у лиц с первичными заболеваниями легких и чаще всего обусловлен разрывом пузырей или булл у больных с тяжелой хронической обструктивной болезни легких.
Диагноз ставится на основании данных рентгенографии органов грудной клетки в положении стоя или УЗИ, за исключением напряженного пневмоторакса, который диагностируется клинически.
Первичный спонтанный пневмоторакс, который не вызывает респираторных или сердечных симптомов, можно безопасно наблюдать без лечения, если рентгенография грудной клетки, выполненная примерно через 4 часа, не показывает прогрессирования, с последующим регулярным наблюдением в течение последующих недель.
Симптоматический первичный спонтанный пневмоторакс должен быть ликвидирован с помощью катетерной аспирации, амбулаторных устройств или зондовой торакостомии.
При вторичном и травматическом пневмотораксе выполняется дренирование плевральной полости.
Для профилактики рецидивов спонтанного пневмоторакса используются видеоторакоскопическая операция (ВТСО) и другие вмешательства.