Диффузный бронхоэктаз развивается чаще всего у пациентов с генетическими, иммунологическими или анатомическими дефектами. Причины появления многих случаев этого заболевания изначально считались идиопатическими, очевидно, в некоторой степени по той причине, что оно имеет настолько медленное начало, что проблемы, вызывающие это заболевание, уже не проявляются к моменту диагностики бронхоэктатической болезни. Тем не менее, после проведенного исследования с использованием более новых генетических и иммунологических тестов, этиологический фактор чаще обнаруживается в таких идиопатических случаях.

Муковисцидоз (МВ) часто связан с диффузным бронхоэктазом, при этом ранее недиагностированный МВ может составлять до 20% идиопатических случаев. Даже у гетерозиготных пациентов, которые обычно не имеют клинических проявлений муковисцидоза, может быть повышенный риск развития бронхоэктатической болезни.

Иммунодефициты, такие как общий вариабельный иммунодефицит (CVID), также могут привести к диффузному заболеванию. Инфекция вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) и недостаточное питание также, по-видимому, увеличивают риск.

Редкие аномалии структуры дыхательных путей могут привести к диффузной бронхоэктазии.

Также причиной заболевания могут быть врожденные патологии мукоцилиарного клиренса, такие как синдромы первичной цилиарной дискинезии (ПЦД), которые объясняют почти 3% некоторых идиопатических случаев.

Диффузный бронхоэктаз иногда является осложнением таких распространённых аутоиммунных нарушений, как ревматоидный артрит или синдром Шегрена, а также может возникать при ряде злокачественных гематологических заболеваний, после трансплантации органов или из-за иммунной недостаточности, связанной с лечением данных заболеваний. Бронхоэктазы также могут быть связаны с более распространенными заболеваниями, включая хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ), астму, или с хронической рецидивирующей аспирацией.

Аллергический бронхолегочный аспергиллез – аллергическая реакция на грибы видов рода Aspergillus, наблюдающийся чаще всего у пациентов с астмой, но иногда и у пациентов с МВ, может вызвать или способствовать развитию бронхоэктатической болезни.

В странах, где распространен туберкулез, большинство случаев, скорее всего, вызвано туберкулезом, особенно у пациентов с иммунодефицитом по причине недостаточного питания или инфекции вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).