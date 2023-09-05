Краткий обзор грибковых инфекций (Overview of Fungal Infections)

Грибы - это эукариотические организмы, существующие в виде дрожжей, плесени или обеих форм. Дрожжевые грибы состоят из одиночных клеток, размножающихся почкованием. Плесневые грибы образуют нити, называемые также гифами, которые распространяются путем апикального удлинения. Диморфные грибы растут как плесень в окружающей среде и как дрожжевые клетки или сферулы (мешковидные клетки, являющиеся репродуктивной формой гриба) в естественных условиях.
Грибковые инфекции часто классифицируются как
Первичный
Условно-патогенный
Первичные инфекции могут развиваться у иммунокомпетентных пациентов.
Оппортунистическими инфекциями являются те, которые развиваются главным образом у хозяев с ослабленным иммунитетом.
Грибковые инфекции могут быть
Местными
Системными
Местные грибковые инфекции, как правило, поражают кожу (смотрите Грибковые инфекции кожи), полость рта (вызвывая стоматит) и/или влагалище (вызывая кандидозный вагинит) и могут проявляться у людей с нормальным или ослабленным иммунитетом.
Системные грибковые инфекции могут поражать кожу и внутренние органы, такие как легкие, глаза, печень и мозг, и, как правило, развиваются у лиц с ослабленным иммунитетом (см. Оппортунистические грибковые инфекции).
(См. также Противогрибковые препараты.)
Первичные грибковые инфекции
Первичные грибковые инфекции обычно возникают через вдыхание грибковых спор, что может вызывать ограниченную пневмонию как первичное проявление инфекции.
У иммунокомпетентных пациентов системные микозы обычно имеют хроническое течение; диссеминация встречается редко, а если и развиваются поражения легких, то они обычно прогрессируют медленно. Могут пройти месяцы, прежде чем на явление обратят внимание в медицинском плане или поставят диагноз. Симптомы редко интенсивны при таком хроническом микозе, но могут проявляться лихорадкой, ознобом, потоотделением ночью, анорексией, потерей веса, недомоганием и депрессией. Различные органы могут быть поражены.
У первичных грибковых инфекций может быть характерное географическое распространение, которое особенно верно для местного микоза, вызванного определенными диморфными грибами. Например:
Кокцидиоидомикоз: распространен в основном в США, юго-западном регионе и штате Вашингтон, а также в северной Мексике, Центральной и Южной Америке.
Гистоплазмоз: проявляется прежде всего на восточной и относящейся к Среднему Западу территории США и в некоторых районах Центральной и Южной Америки, Африки, Азии и Австралии
Бластомикоз: ограничен Северной Америкой и Африкой
Паракокцидиоидомикоз: ограничен Южной Америкой
Однако латентный период от заражения до начала развития инфекции может быть разным, а симптомы могут появиться после возвращения путешественников из эндемичных районов.
Когда грибы распространяются от основного очага в легких, проявления могут быть характерными, например:
Криптококкоз: обычно хронический менингит
Прогрессирующий диссеминированный гистоплазмоз: генерализованное поражение ретикулоэндотелиальной системы (печень, селезенка, костный мозг)
Бластомикоз: одиночные или множественные поражения кожи или поражение центральной нервной системы, костей или простаты
Кокцидиоидомикоз: инфекции костей и суставов, поражения кожи и менингит
Условно-патогенные грибковые инфекции
Множество грибов – условно-патогенны и являются обычно непатогенными, за исключением людей с ослабленным иммунитетом. Причинами иммунодефицита являются СПИД, азотемия, сахарный диабет, лимфома, лейкемия, другие гематоонкологические заболевания, ожоги, а также терапия кортикостероидами, иммуносупрессорами или антиметаболитами. Пациенты, которые проводят более нескольких дней в отделении интенсивной терапии, могут подвергнуться риску из-за медицинских процедур (например, установки центральных венозных катетеров, обширных операций), основных заболеваний и/или недостаточного питания.
Примеры оппортунистических системных грибковых инфекций (микозов) включают:
Мукормикоз (зигомикоз)
Фузариоз
Системные микозы, поражающие только пациентов с ослабленным иммунитетом, часто проявляются остро с быстро прогрессирующей пневмонией, фунгемией или проявлениями легочного распространения патологического процесса.
Диагностика грибковых инфекций
Посев и окрашивание
Гистопатология
Серологические тесты (в основном для Aspergillus, Blastomyces, Candida, Coccidioides, Cryptococcus, и Histoplasma)
Молекулярная диагностика
Если врачи подозревают острую или хроническую первичную грибковую инфекцию, им следует получить подробный анамнез поездок и проживания, чтобы определить, могли ли пациенты подвергаться воздействию определенных эндемичных микозов, даже если контакт произошел много лет назад.
Легочные грибковые инфекции нужно отличать от опухолей и хронических пневмоний, вызванных негрибковыми организмами, такими как микобактерии (в том числе Mycobacterium tuberculosis). Образцы берут для выделения культуры грибков и микобактерий, а также для гистопатологии. Для постановки диагноза обычно достаточно образцов мокроты, но иногда для получения адекватного материала могут потребоваться бронхоальвеолярные смывы, трансторакальная пункционная биопсия или даже операционное вмешательство.
Грибы, которые вызывают первичные системные инфекции, можно легко распознать гистопатологически. Тем не менее, идентификация определенного гриба может быть трудной и обычно требует исследования грибковой культуры или молекулярного исследования.
Клиническое значение положительных культур мокроты может быть неясным, если выявляются грибы комменсалы (например, Candida albicans) или грибы, распространенные в окружающей среде (например, вида Aspergillus). Поэтому для установления диагноза могут потребоваться другие доказательства (например, факторы со стороны организма, такие как иммуносупрессия, серологические данные, инвазия тканей, наблюдаемая при биопсии, или рентгенологические данные).
Серологические анализы могут использоваться для диагностики многих системных микозов, если культура и гистопатология недоступны или не дают полной картины, хотя немногие из них позволяют установить точный диагноз. Особенно полезны следующие анализы:
Определение специфических для организма антигенов, особенно виды Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum и виды Aspergillus (иногда отмечается перекрестная реактивность с другими грибками при каждом из этих серологических тестов)
Сывороточный (1,3)бета-D-глюкан, который часто обнаруживается при инвазивном кандидозе и аспергиллезе, а также инфекциях, вызванных Pneumocystis jirovecii.
Реакция связывания комплемента и иммунодиффузионный анализ при эндемических микозах (гистоплазмоз, бластомикоз, кокцидиоидомикоз)
У большинства других анализов на противогрибковые антитела – низкая чувствительность, специфичность или и то, и другое и, поскольку требуется измерение титров в острой стадии и в период выздоровления, использоваться для определения начальной терапии они могут.
Молекулярная диагностика — это полезный инструмент для идентификации молекулярных компонентов некоторых грибковых инфекций. Доступны ДНК-зонды, в которых используются образцы культуры для идентификации Histoplasma, Blastomyces и Coccidioides, а также полимеразная цепная реакция или тесты гибридизации ДНК, в которых используются образцы культуры крови для идентификации Candida. Времяпролетная масс-спектрометрия с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией (MALDI-TOF масс-спектрометрия), выполняемая на образцах культуры, также может выполняться для идентификации множества видов грибковых, в том числе представителей рода Candida. T2Candida - это некультуральная платформа, использующая магнитно-резонансную технологию для обнаружения ДНК кандиды непосредственно из цельной крови и предназначенная для экспресс-диагностики кандидемии. Секвенирование нового поколения бесклеточной ДНК микроорганизмов является новой технологией для выявления широкого спектра грибковых и других микробных патогенов в крови.