Краткий обзор грибковых инфекций (Overview of Fungal Infections)

Грибы - это эукариотические организмы, существующие в виде дрожжей, плесени или обеих форм. Дрожжевые грибы состоят из одиночных клеток, размножающихся почкованием. Плесневые грибы образуют нити, называемые также гифами, которые распространяются путем апикального удлинения. Диморфные грибы растут как плесень в окружающей среде и как дрожжевые клетки или сферулы (мешковидные клетки, являющиеся репродуктивной формой гриба) в естественных условиях.

Грибковые инфекции часто классифицируются как

Первичный

Условно-патогенный

Первичные инфекции могут развиваться у иммунокомпетентных пациентов.

Оппортунистическими инфекциями являются те, которые развиваются главным образом у хозяев с ослабленным иммунитетом.

Грибковые инфекции могут быть

Местными

Системными

Местные грибковые инфекции, как правило, поражают кожу (смотрите Грибковые инфекции кожи), полость рта (вызвывая стоматит) и/или влагалище (вызывая кандидозный вагинит) и могут проявляться у людей с нормальным или ослабленным иммунитетом.

Системные грибковые инфекции могут поражать кожу и внутренние органы, такие как легкие, глаза, печень и мозг, и, как правило, развиваются у лиц с ослабленным иммунитетом (см. Оппортунистические грибковые инфекции).

(См. также Противогрибковые препараты.)

Первичные грибковые инфекции Первичные грибковые инфекции обычно возникают через вдыхание грибковых спор, что может вызывать ограниченную пневмонию как первичное проявление инфекции. У иммунокомпетентных пациентов системные микозы обычно имеют хроническое течение; диссеминация встречается редко, а если и развиваются поражения легких, то они обычно прогрессируют медленно. Могут пройти месяцы, прежде чем на явление обратят внимание в медицинском плане или поставят диагноз. Симптомы редко интенсивны при таком хроническом микозе, но могут проявляться лихорадкой, ознобом, потоотделением ночью, анорексией, потерей веса, недомоганием и депрессией. Различные органы могут быть поражены. У первичных грибковых инфекций может быть характерное географическое распространение, которое особенно верно для местного микоза, вызванного определенными диморфными грибами. Например: Кокцидиоидомикоз: распространен в основном в США, юго-западном регионе и штате Вашингтон, а также в северной Мексике, Центральной и Южной Америке.

Гистоплазмоз: проявляется прежде всего на восточной и относящейся к Среднему Западу территории США и в некоторых районах Центральной и Южной Америки, Африки, Азии и Австралии

Бластомикоз: ограничен Северной Америкой и Африкой

Паракокцидиоидомикоз: ограничен Южной Америкой Однако латентный период от заражения до начала развития инфекции может быть разным, а симптомы могут появиться после возвращения путешественников из эндемичных районов. Когда грибы распространяются от основного очага в легких, проявления могут быть характерными, например: Криптококкоз: обычно хронический менингит

Прогрессирующий диссеминированный гистоплазмоз: генерализованное поражение ретикулоэндотелиальной системы (печень, селезенка, костный мозг)

Бластомикоз: одиночные или множественные поражения кожи или поражение центральной нервной системы, костей или простаты

Кокцидиоидомикоз: инфекции костей и суставов, поражения кожи и менингит

Условно-патогенные грибковые инфекции Множество грибов – условно-патогенны и являются обычно непатогенными, за исключением людей с ослабленным иммунитетом. Причинами иммунодефицита являются СПИД, азотемия, сахарный диабет, лимфома, лейкемия, другие гематоонкологические заболевания, ожоги, а также терапия кортикостероидами, иммуносупрессорами или антиметаболитами. Пациенты, которые проводят более нескольких дней в отделении интенсивной терапии, могут подвергнуться риску из-за медицинских процедур (например, установки центральных венозных катетеров, обширных операций), основных заболеваний и/или недостаточного питания. Примеры оппортунистических системных грибковых инфекций (микозов) включают: Кандидоз

Аспергиллез

Мукормикоз (зигомикоз)

Фузариоз Системные микозы, поражающие только пациентов с ослабленным иммунитетом, часто проявляются остро с быстро прогрессирующей пневмонией, фунгемией или проявлениями легочного распространения патологического процесса.