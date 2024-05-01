Обзор бактерий (Overview of Bacteria)

Бактерии – это микроорганизмы, которые имеют кольцевую двухцепочечную ДНК (за исключением видов Streptomyces) и клеточные стенки (за исключением видов микоплазм). Большинство бактерий живут внеклеточно, но некоторые живут и размножаются преимущественно внутри леток.

Облигатные внутриклеточные патогены способны расти, размножаться и вызывать заболевание только в клетках хозяина. Примеры этих патогенов включают: хламидии и риккетсии.

Факультативные внутриклеточные патогены способны жить и размножаться как внутри, так и вне клеток хозяина. Примеры этих патогенов включают Salmonella typhi, представителей рода Brucella, Francisella tularensis, Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis, представителей родов Legionella и Listeria, и Mycobacterium tuberculosis.

Многие бактерии присутствуют у человека в качестве нормальной микрофлоры, часто в больших количествах и во многих областях (например, в желудочно-кишечном тракте и на коже). Только некоторые разновидности бактерий являются абсолютно болезнетворными для человека.

Бактерии классифицируются по следующим критериям (см. также таблицу Классификация распространенных патогенных бактерий [Classification of Common Pathogenic Bacteria]):

Морфология

Окрашивание

Инкапсуляция

Потребности в кислороде

Морфология Классификация бактерий может быть основана на форме: Цилиндрические (палочки)

Сферические (кокки)

Спиральные (спирохеты) Отдельные кокки, многие бациллы и большинство спирохет подвижны.

Окрашивание Наиболее распространенное окрашивание для общей идентификации бактерий – окраска по Граму. Грамположительные бактерии удерживают краситель кристаллический фиолетовый (окрашивающий в темно-синий цвет) после фиксации йодом и обесцвечивания спиртом с последующим докрашиванием сафранином; грамотрицательные бактерии, которые не удерживают кристаллический фиолетовый краситель, остаются окрашенными в красный цвет. Грамотрицательные бактерии имеют дополнительную наружную мембрану, содержащую липополисахарид (эндотоксин), повышающий вирулентность и устойчивость этих бактерий к антибиотикам. (Относительно других факторов, которые увеличивают бактериальную патогенность, см. Факторы, содействующие проникновению микробов [Factors Facilitating Microbial Invasion]). Окраска по Цилю–Нельсену и окраска по Киньону (краска для прокрашивания кислотоустойчивых бактерий) используются главным образом для идентификации микобактерий, в особенности M. tuberculosis. Они также позволяют идентифицировать грамположительные бациллы Nocardia и простейшие организмы родов Cryptosporidia, Cyclospora и Cystoisospora. Применяют карболфуксин с последующим обесцвечиванием соляной кислотой и этанолом, за которым следует контрастное окрашивание метиленовым синим. Окрашивание флуорохромом (например, аурамин-родамином) также используют при идентификации кислотоустойчивых микроорганизмов, но при этом необходим специальный флуоресцентный микроскоп. (См. также Микроскопия).

Инкапсуляция Некоторые бактерии заключены в капсулы; для части из них (например, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae) капсула помогает защищаться от поглощения фагоцитами. Инкапсуляция увеличивает бактериальную вирулентность.