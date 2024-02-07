Молекулярные компоненты иммунной системы

Иммунная система состоит из клеточных компонентов и молекулярных компонентов, которые работают совместно с целью уничтожения антигенов (АГ). (См. также Обзор иммунной системы (Overview of the Immune System)).
Реактанты острой фазы
Реагентами острой фазы являются белки плазмы, уровни которых изменяются в ответ на повышенные циркулирующие уровни интерлейкина (ИЛ)-1 и ИЛ-6, которые сопровождают инфекцию или повреждение тканей.
Уровни маркеров воспаления резко возрастают.
Уровни маркеров воспаления снижаются
Наиболее резко повышаются уровни:
С-реактивного белка (СРБ)
Сывороточный амилоид А
Другие реактанты острой фазы включают:
Маннозосвязывающий лектин
Сывороточный Р-компонент амилоида
Альфа-1 кислый гликопротеин
Фибриноген
С-реактивный белок, маннозосвязывающий лектин и компонент амилоида P сыворотки активируют комплемент и действуют как опсонины (вещества, которые связываются с микроорганизмами, делая их восприимчивыми к фагоцитозу). Сывороточный амилоид А и альфа-1-кислый гликопротеин являются транспортными белками, а фибриноген является фактором свертывания крови. Повышение уровня С-реактивного белка неспецифично, свидетельствует о наличии инфекции или воспаления. Повышение уровня фибриногена являются основной причиной повышения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) при остром воспалении.
Многие реактанты острой фазы вырабатываются в печени. В совокупности они помогают ограничивать повреждение тканей, повышают резистентность организма к инфекциям, способствуют репарации тканей и прекращению воспаления. Реакция острой фазы может также активироваться цитокинами высвобождаемыми из висцеральных адипоцитов, что может частично объяснить связь между ожирением, воспалением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Антитела
Антитела функционируют как рецепторы антигенов на поверхности В-клеток, они секретируются плазмоцитами в ответ на антиген. АТ распознают специфические конфигурации (эпитопы или антигенные детерминанты) на поверхности АГ (например, белки, полисахариды, нуклиновые кислоты). АТ и АГ точно подходят друг другу, поскольку их формы и другие поверхностные свойства (например, заряд) комплементарны. Одна и та же молекула АТ может перекрестно реагировать с соответствующим АГ, если их эпитопы остаточно схожи с эпитопами исходного АГ.
Строение антител
Антитела состоят из 4 полипептидных цепей (2 идентичные тяжелые цепи и 2 идентичные легкие цепи), соединенных дисульфидными связями и образующих Y-образную конфигурацию (см. рисунок В-клеточный рецптор). И тяжелая, и легкая цепи имеют варабильный (V) и константный (С) участки.
В-клеточный рецептор
Рецептор В-клеток состоит из Ig-молекулы, прикрепленной к поверхности клетки. СН = константный участок тяжелой цепи; CL = константный участок легкой цепи; Fab = антигенсвязывающий фрагмент; Fc = кристаллизующийся фрагмент; Ig = иммуноглобулин; L-каппа (к) или лямбда (λ) = два типа легких цепей; VH = вариабельный участок тяжелой цепи; VL = вариабельный участок легкой цепи.
V-участки располагаются на аминоконцевых частях Y-конфигурации белка; они называются вариабельными, потому что содержат различные аминокислоты, которые и определяют специфичность АТ. В участках V специфичность иммуноглобулина (Ig) определяют гипервариабельные регионы. Они также функционируют как антигены (идиотипические детерминанты), с которыми могут связываться определенные природные (антиидиотипические) АТ; это связывание помогает в регуляции B-клеточного ответа.
С-регион тяжелых цепей состоит из относительно постоянной последовательности аминокислот (изотип), которая характерна для каждого класса lg. В-лимфоциты могут изменять изотип тяжелой цепи продуцируемого lg. Поскольку Ig сохраняет вариабельные участки тяжелых цепей и полностью легкую цепь, сохраняется его АГ-специфичность.
Аминотерминальный (вариабильный) конец АТ связывается с АГ и формирует комплекс АГ-АТ. Участок связывания антигена (Fab) Ig состоит из легкой цепи и фрагмента тяжелой цепи и включает V-участок молекулы Ig (т.е., это участок смешанного состава). Кристаллизующийся фрагмент (Fc) содержит большую часть С-участков, Fc отвечает за активацию комплемента и связывание с Fc-рецепторами на клетках.
Классы антител
Антитела подразделяются на 5 классов:
IgM
IgG
IgA
IgD
IgE
Классы определяются типом тяжелой цепи:
Мю (μ) для IgM
Гамма (γ) для IgG
Альфа (α) для IgA
Эпсилон (ε) для IgE
Дельта (δ) для IgD
Существует также 2 типа легких цепей:
Каппа (κ)
Лямбда (λ)
Каждый из 5 классов Ig могут иметь либо каппа-, либо лямбда-легкие цепи.
IgM является первым АТ, которое формируется после встречи с новым АГ. Он состоит из 5 Y-молекул (10 тяжелых и 10 легких цепей), связанных простой связью. IgM циркулирует преимущественно во внутрисосудистом пространстве; он связывается и агглютинирует АГ и может активировать комплемент, что облегчает фагоцитоз. Изогемагглютининами являются преимущественно IgM. Мономер IgM является АГ-рецептором на поверхности В-лимфоцитов. Пациенты с синдромом гипер-IgM имеют дефект генов, участвующих во включении конкретного класса антител (например, генов, кодирующих CD40, CD154 [также известного как CD40L], AID [индуцируемая активацией цитидин-деаминаза] или NEMO [ключевой регулятор ядерного фактора κаппа-B]); поэтому уровни IgА, IgM и IgЕ у них низкие или вовсе отсутствуют, а уровни циркулирующих IgM нередко высокие.
IgG является наиболее распространенным изотипом lg в сыворотке крови и циркулирует во внутри- и во внесосудистом пространствах. Он покрывает антиген, что приводит к активации комплемента и облегчает фагоцитоз нейтрофилами и макрофагами. IgG является основным циркулирующим Ig, который вырабатывается после повторного контакта с АГ (вторичный иммунный ответ) и является преобладающим изотипом, содержащимся в коммерческих препаратах гамма-глобулина. IgG защищает от бактерий, вирусов и токсинов. Это единственный изотип Ig, который проникает через плаценту; следовательно, этот класс антител важен для защиты новорожденных. Однако патологические антитела IgG (например, антитела против Rh0[D], антитела против SSA [к антигену А, которые ассоциируются с синдромом Шегрена] и аутоантитела к стимулирующим рецепторам антитиреотропного гормона), если они присутствуют у матери, потенциально могут вызвать серьезные заболевания у плода.
Выделяют 4 подкласса IgG: lgG1, lgG2, lgG3 и lgG4. Они пронумерованы в порядке убывания концентрации в сыворотке крови. Подклассы IgG отличаются, главным образом, по их способности активировать комплемент; lgG1 и lgG3 наиболее эффективны, lgG2 менее эффективен и lgG4 неэффективен. lgG1 и IgG3 являются эффективными медиаторами клеточной цитотоксичности, опосредованной антителами; IgG4 и IgG2 менее эффективны в этом плане. Количество клеток, генерирующих IgG4, увеличивается при IgG4-ассоциированных заболеваниях.
IgA присутствует на поверхностях слизистых оболочек, в сыворотке и в секретах (слюна, слезная жидкость, секрет респираторного, желудочно-кишечного и мочеполового трактов, молозиво), где обеспечивает начальную антибактериальную и антивирусную защиту. J-цепь связывает IgA в димер – формируется молекула секреторного IgA. Секреторный IgA синтезируется плазмоцитами в субэпителиальной части слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. Избирательный дефицит IgA относительно распространен, но не имеет большого значения с точки зрения клиницистов, поскольку существует перекрестная функциональность между другими классами антител.
IgD ко-экспрессирован с IgM на поверхности молодых В-лимфоцитов. Функционируют ли эти два класса по-разному на поверхности В-клетки, и если да, то насколько по-разному, пока неясно. Уровни сывороточного IgD очень низкие и любая уникальная функция циркулирующего IgD в значительной степени неизвестна, хотя есть некоторые доказательства иммунорегуляторной роли при ответах Тх2 клеток (1) (см. таблицу Функции Т-клеток).
IgE присутствует в низкой концентрации в сыворотке крови и в слизистом секрете дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. IgE с высокой степенью аффинности связывается с рецепторами, присутствующими в больших количествах на тучных клетках и базофилах, и в меньшей степени — на некоторых других гемопоэтических клетках, включая дендритные клетки. Если АГ взаимодействует с 2 молекулами IgE на поверхности тучных клеток или базофилов, клетки дегранулируют, высвобождая химические медиаторы, которые вызывают воспалительную реакцию. Уровень IgE повышается при атопических поражениях (атопической и экзогенной астме, сенной лихорадке, атопическом дерматите) и паразитарных инфекциях.
Справочные материалы по антителам
1. Shan M, Carrillo J, Yeste A, et al. Secreted IgD Amplifies Humoral T Helper 2 Cell Responses by Binding Basophils via Galectin-9 and CD44. Immunity 2018;49(4):709-724.e8. doi:10.1016/j.immuni.2018.08.013
Цитокины
Цитокины – это полипептиды, секретируемые иммунными и другими клетками после их взаимодействия со специфическими АГ, патоген-ассоциированными молекулами, такими как эндотоксин, и другими цитокинами. Основные группы цитокинов включают:
Хемокины
Колониестимулирующие факторы (КСФ)
Интерфероны (ИФН)
Интерлейкины (ИЛ)
Трансформирующие факторы роста (ТФР)
Факторы некроза опухоли (ФНО)
Хотя взаимодействие лимфоцитов со специфическими АГ запускает секрецию цитокинов, сами по себе цитокины не являются АГ-специфическими; таким образом, они являются связующим звеном между врожденным и приобретенным иммунитетом, в целом влияя на выраженность воспалительного или иммунного ответа. Они действуют последовательно, синергически или антагонистически. Они могут действовать аутокринным или паракринным образом.
Цитокины передают сигналы через рецепторы на клеточной поверхности. Например, рецептор ИЛ-2 состоит из 3 цепей: альфа (α), бета (β) и гамма (γ). Сродство рецептора к ИЛ-2:
Высокое, если экспрессируются все 3 цепи
Промежуточное, если экспрессируются только бета- и гамма-цепи
Низкое, если экспрессируется только альфа-цепь
Мутации или делеции gamma-цепи являются основными причинами развития Х-сцепленного тяжелого комбинированного иммунодефицита.
Хемокины
Хемокины индуцируют хемотаксис и миграцию лейкоцитов. Существует большое семейство хемокинов, насчитывающее по меньшей мере 47 членов, которые включают 4 подмножества (C, CC, CXC, CX3C), определяемые количеством и расположением их аминоконцевых цистеиновых остатков. Хемокиновые рецепторы (CCR5 на Т-лимфоцитах памяти, моноцитах/макрофагах, дендритических клетках; CXCR4 на остальных Т-лимфоцитах) являются ко-рецепторами для проникновения ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) в клетку. Антагонисты CXCR4 могут быть полезны при комбинированной терапии протоковой аденокарциномы поджелудочной железы.
Колониестимулирующие факторы
Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ) вырабатывается эндотелиальными клетками и фибробластами.
Основным биологическим действием Г-КСФ является
Стимуляция роста предшественников нейтрофилов
Клиническое применение Г-КСФ состоит в
Обратном развитии нейтропении после химиотерапии и/или лучевой терапии
Гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (ГМ-КСФ) вырабатывается эндотелиальными клетками, фибробластами, макрофагами, тучными клетками и T-хелперами (Th).
Основные воздействия ГМ-КСФ проявляются в
Стимулировании роста моноцитов, нейтрофилов, эозинофилов и предшественников базофилов
Активации макрофагов
Клиническое применение ГМ-КСФ состоит в
Обратном развитии нейтропении после химиотерапии и/или лучевой терапии
Образование аутоантител против ГМ-КСФ может привести к альвеолярному протеинозу.
Макрофагальный колониестимулирующий фактор (ГМ-КСФ)вырабатывается эндотелиальными клетками, эпителиальными клетками и фибробластами.
Основным эффектом М-КСФ является
Стимуляция роста предшественников моноцитов
Клиническое использование М-КСФ заключается в
Возможности его применения для стимуляции репарации тканей
Интерфероны (ИФН)
Интерфероны – это семейство белков, обладающих противовирусной активностью, которые также действуют как иммуномодуляторы. Доказательства избыточной активности интерферона характерны для пациентов с системной красной волчанкой (1).
ИФН-альфа вырабатывается лейкоцитами.
Основными эффектами ИФН-альфа являются
Угнетение вирусной репликации
Увеличение экспрессии молекул главного комплекса гистосовместимости (ГКГС) класса I
Клиническое применение ИФН-альфа включает
Лечение хронического гепатита B, хронического гепатита C, связанной со СПИДом саркомы Капоши, остроконечных кондилом, волосатоклеточного лейкоза, хронического миелолейкоза, фолликулярной лимфомы и метастатической меланомы
ИФН-бета вырабатывается фибробластами.
Основными эффектами ИФН-бета являются
Угнетение вирусной репликации
Увеличение экспрессии молекул MHC класса I
Клинические применения ИФН-бета включают
Сокращение числа обострений рецидивирующего рассеянного склероза
ИФН-гамма вырабатывается натуральными киллерами (НК), цитотоксическими Т-клетками 1-го типа (Tс1) и Т-хелперами 1-го типа (Th1).
Основными эффектами ИФН-гамма являются
Угнетение вирусной репликации
Увеличение ГКГ классов I и II и экспрессии Fc рецептора.
Активация макрофагов и NК-клеток
Антагонизм к некоторым эффектам ИЛ-4
Ингибирование пролиферации TH2-лимфоцитов
Клиническое применение ИФН-гамма включает
Инфекционный контроль при хроническом гранулематозном заболевании
Задержку прогрессирования тяжелого злокачественного остеопетроза
Интерлейкины (ИЛ)
Интерлейкины (от ИЛ-1 до ИЛ-38) совместно продуцируются широким спектром клеток и оказывают множественный эффект на развитие клеток и регуляцию иммунного ответа. К наиболее исследованным с точки зрения клинической значимости интерлейкинам относятся:
ИЛ-1 (альфа и бета) вырабатываются В-лимфоцитами, дендритными клетками, эндотелием, макрофагами, моноцитами и естественными киллерными клетками (ЕКК).
Основными эффектами ИЛ-1 являются
Костимуляция активации Т-лимфоцитов путем повышения выработки цитокинов (например, ИЛ-2 и его рецептора)
Усиление пролиферации и созревания В-лимфоцитов
Повышение цитотоксичности ЕК-клеток
Выработка ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО, ГМ-КСФ и простагландина E2 макрофагами
Провоспалительная активность за счет индукции хемокинов, молекулы межклеточной адгезии 1 (ICAM-1) и сосудистых молекул клеточной адгезии 1 (VCAM-1) на эндотелии.
Индукция сна, отсутствие аппетита, высвобождение тканевого фактора и острофазовых белков и резорбция костей остеокластами
Эндогенная пирогенная активность
Клиническая значимость ИЛ-1 включает
При наличии моноклональных антител (мАТ) к ИЛ-1-бета: лечение синдромов периодической лихорадки и системного ювенильного идиопатического артрита, острой подагры, пирофосфатного артрита (псевдоподагры)
При наличииантагонистов рецепторов ИЛ-1 (ИЛ-1RA): лечение взрослых с ревматоидным артритом умеренного и тяжелого течения и пациентов с мультисистемным воспалительным заболеванием неонатального возраста (NOMID)
ИЛ-2 вырабатывается Th1-лимфоцитами.
Основными эффектами ИЛ-2 являются
Индукция пролиферации активированных Т- и В-лимфоцитов
Повышение цитотоксичности ЕК-клеток и уничтожение опухолевых клеток и бактерий моноцитами и макрофагами
Клиническая значимость ИЛ-2 включает
Для ИЛ-2: лечение метастазирующего почечно-клеточного рака и метастатической меланомы
Для мАТ к рецептору анти-ИЛ-2: помощь в предотвращении реакции острого отторжения после трансплантации почки
ИЛ-3 (также известный как мульти-КСФ) вырабатывается Т-лимфоцитами и тучными клетками
Основными эффектами ИЛ-3 являются
Стимуляция роста и дифференцировки гемопоэтических предшественников
Стимуляция роста тучных клеток
Клиническая значимость ИЛ-3 включает
Терапия, направленная на альфа-цепь рецептора ИЛ-3 с помощью моноклональных антител или Т-клеток химерного антигенного рецептора (CAR), что может быть полезным у пациентов с определенными заболеваниями, часто гематогенными видами рака, такими как рецидивирующий рефрактерный острый миелолейкоз
ИЛ-4 вырабатывается тучными клетками, НК-клетками, натуральными киллерами Т-клетками (НКТ), гамма-дельта-Т-лимфоцитами, Tс2- и Th2-лимфоцитами.
Основными эффектами ИЛ-4 являются
Индукция TH2-лимфоцитов
Стимуляция пролиферации активированных B-, T-лимфоцитов и тучных клеток
Активация молекул MHC II класса на В-клетках и макрофагах и CD23 на В-клетках
Подавление выработки ИЛ-12, следствием чего является ингибирование дифференцировки Th1-лимфоцитов
Усиление фагоцитоза макрофагов
Индукция переключения на синтез IgG1 и IgE
Клиническая значимость ИЛ-4 включает
Участие ИЛ-4 (совместно с ИЛ-13) в выработке IgE при атопической аллергии
Лечение с помощью мАТ к рецепторам ИЛ-4 используется у пациентов со средней и тяжелой степенью атопического дерматита
ИЛ-5 вырабатывается тучными клетками и Th2-лимфоцитами.
Основными эффектами ИЛ-5 являются
Индукция пролиферации эозинофилов и активированных В-лимфоцитов
Индукция переключения на синтез IgA
Клиническая значимость ИЛ-5 включает
Лечение с помощью мАТ к ИЛ-5 используется у пациентов с тяжелой эозинофильной астмой и эозинофильным гранулематозом с полиангиитом
Для мАт к рецепторам ИЛ-5: эффективность в лечении пациентов с тяжелой эозинофильной астмой
ИЛ-6 вырабатывается дендритными клетками, фибробластами, макрофагами, моноцитами и Th2-лимфоцитами.
Основными эффектами ИЛ-6 являются
Индукция дифференцировки В-клеток в плазматические клетки и дифференциации миелоидных стволовых клеток
Индукция реактантов острой фазы
Усиление пролиферации Т-клеток
Стимуляция дифференцировки TC-клеток
Пирогенная активность
Клиническая значимость ИЛ-6 включает
Лечение с помощью мАТ к ИЛ-6 используется при многоочаговой болезни Кастлемана у пациентов, отрицательных по ВИЧ и вирусу герпеса человека 8 (ВГЧ-8).
Лечение с помощью мАТ к рецепторам ИЛ-6 используется при ревматоидном артрите в случае, если ответ на антагонисты ФНО неадекватен, а также при лечении ювенильного идиопатического артрита, гигантоклеточного артериита, а также тяжелой формы синдрома высвобождения цитокинов, возникающего после лечения CAR-T-клетками. В сочетании с дексаметазоном – лечение пациентов с COVID-19 с гипоксией и системным воспалением.
ИЛ-7 вырабатывается стромальными клетками костного мозга и тимуса.
Основными эффектами ИЛ-7 являются
Индукция дифференциации лимфоидных стволовых клеток в предшественники Т- и В-лимфоцитов
Активация зрелых Т-лимфоцитов
Клиническая значимость ИЛ-7 включает
Потенциальная иммуностимуляция при лечении вирусных инфекций, рака и лимфопенического сепсиса
ИЛ-8 (хемокины) вырабатываются эндотелиальными клетками, макрофагами и моноцитами.
Основным эффектом ИЛ-8 является
Опосредование хемотаксиса и активация нейтрофилов
Клиническая значимость ИЛ-8 включает
Для антагонистов ИЛ-8: возможность применения для лечения хронических воспалительных заболеваний
ИЛ-9 вырабатывается Th-лимфоцитами.
Основными эффектами ИЛ-9 являются
Индукция пролиферации тимоцитов
Усиление роста тучных клеток
Синергичное действие с ИЛ-4 с целью индуцировать переключение на синтез IgG1 и IgE
В целом, клинические испытания мАТ к ИЛ-9 при лечении астмы не выявили их эффективности (2).
ИЛ-10 вырабатывается В-лимфоцитами, макрофагами, моноцитами, Tc-клетками, Th2-клетками и регуляторными Т-лимфоцитами.
Основными эффектами ИЛ-10 являются
Подавление секреции ИЛ-2 Th1-клетками
Подавление выработки молекул MHC класса II и цитокинов (например, ИЛ-12) моноцитами, макрофагами и дендритными клетками, тем самым ингибируя дифференцировку Th1-клеток
Ингибирование пролиферации Т-лимфоцитов
Усиление дифференцировки В-лимфоцитов
Клиническая значимость ИЛ-10 включает
Возможное подавление патологического иммунного ответа при аллергии и аутоиммунных заболеваниях
ИЛ-11 вырабатывается стромальными клетками костного мозга.
Основными эффектами ИЛ-11 являются
Стимуляция дифференцировки про-В клеток и мегакариоцитов
Индукция реактантов острой фазы
Клиническая значимость ИЛ-11 включает
Предотвращение развития тромбоцитопении после миелосупрессивной химиотерапии
ИЛ-12 вырабатывается В-лимфоцитами, дендритными клетками, макрофагами и моноцитами.
Основное биологическое действие ИЛ-12 заключается в
Важном значении для дифференцировки TH1-клеток
Индукции пролиферации TH1-клеток, CD8 Т-лимфоцитов, гамма- и дельта-Т-лимфоцитов, ЕКК и выработки ими ИФН-гамма
Усилении цитотоксичности ЕК и Т-лимфоцитов CD8
Клиническая значимость ИЛ-12 включает
Для мАТ к анти-ИЛ-12: лечение бляшечного псориаза и псориатического артрита
ИЛ-13 вырабатывается тучными клетками и Th2-лимфоцитами.
Основными эффектами ИЛ-13 являются
Ингибирование активации и секреции цитокинов макрофагами
Коактивация пролиферации В-клеток
Активация молекул CD23 и МНС класса II на В-лимфоцитах и моноцитах
Индукция переключения на синтез IgG1 и IgE
Индукция молекулы адгезии сосудистого эндотелия 1 типа (VCAM-1)
Клиническая значимость ИЛ-13 включает
Участие ИЛ-13 (совместно с ИЛ-4) в выработке IgE при атопической аллергии
IL-15 вырабатывается В-лимфоцитами, дендритными клетками, макрофагами, моноцитами, ЕК-клетками и Т-лимфоцитами.
Основными эффектами ИЛ-15 являются
Индукция пролиферации Т-клеток, NК-клеток и активированных В-клеток
Индукция выработки цитокинов и цитотоксичности ЕК-клеток и CD8 Т-лимфоцитов
Хемотаксическая активность по отношению к Т-лимфоцитам
Стимуляция роста кишечного эпителия
Клиническая значимость ИЛ-15 включает
Возможность его использования в качестве иммуностимулирующего препарата при лечении рака
ИЛ-16 вырабатывается хелперными Т-клетками и цитотоксическими Т-клетками
Основными эффектами ИЛ-16 являются
Хемотаксическая активность по отношению к CD4 Т-клеткам, моноцитам и эозинофилам
Индукция молекул ГКГ класса II
Клиническая значимость ИЛ-16 включает
Потенциал для стимуляции восстановления CD4+ Т-лимфоцитов у пациентов с ВИЧ-инфекцией
Антагонисты ИЛ-16 могут применяться при аллергических и аутоиммунных заболеваниях
ИЛ-17 (А и F) вырабатываются Th17-клетками, гамма- и дельта-Т-лимфоцитами, натуральными киллерами Т-клетками (НКТ-клетками) и макрофагами.
Основными эффектами ИЛ-17 являются
Провоспалительное действие
Стимуляция выработки цитокинов (например, ФНО, ИЛ-1 бета, ИЛ-6, ИЛ-8, Г-КСФ)
Клиническая значимость ИЛ-17 включает
Для мАт к ИЛ-17A: лечение взрослых с активным анкилозирующим спондилитом, активным псориатическим артритом или бляшечным псориазом от умеренной до тяжелой степени, но ингибирование может спровоцировать воспалительное заболевание кишечника
ИЛ-18 вырабатывается моноцитами, макрофагами и дендритными клетками.
Основными эффектами ИЛ-18 являются
Индукция выработки ИФН-гамма Т-лимфоцитами
Повышение цитотоксичности ЕК-клеток
ИЛ-18 пытались использовать в качестве иммунотерапевтического препарата при раке, но его эффективности установить не удалось.
ИЛ-20 вырабатывается моноцитами, макрофагами и дендритными клетками.
Основными эффектами ИЛ-20 являются
Провоспалительное действие
Стимуляция пролиферации кератиноцитов
Клиническая значимость ИЛ-20 включает
У пациентов с псориазом повышено количество рецепторов к ИЛ-20 на кератиноцитах
ИЛ-21 вырабатывается натуральными киллерами Т-клетками (НКТ-клетками) и Th-лимфоцитами.
Основными эффектами ИЛ-21 являются
Стимуляция пролиферации В-лимфоцитов после перекрестного сшивания с CD40
Стимуляция ЕК-клеток
Костимуляция Т-клеток
Стимуляция пролиферации клеток-предшественников в костном мозге
Клиническая значимость ИЛ-21 включает
В клинических испытаниях: стимуляция цитотоксических Т-клеток и ЕК-клеток при раке
Для антагонистов ИЛ-21: возможность их использования при лечении аутоиммунных заболеваний
ИЛ-22 вырабатывается ЕК-клетками, Th17-клетками и гамма-дельта-Т-клетками.
Основными эффектами ИЛ-22 являются
Провоспалительная деятельность
Индукция синтеза острофазовых белков
Клиническая значимость ИЛ-22 включает
Для антагонистов ИЛ-22: возможность их использования при лечении аутоиммунных заболеваний
ИЛ-23 вырабатывается дендритными клетками и макрофагами.
Основным эффектом ИЛ-23 является
Индукция пролиферации TH-лимфоцитов
Клиническая значимость ИЛ-23 включает
Для мАТ к ИЛ-23: лечение бляшечного псориаза, псориатического артрита и болезни Крона
ИЛ-24 вырабатывается В-лимфоцитами, макрофагами, моноцитами и Т-лимфоцитами.
Основными эффектами ИЛ-24 являются
Подавление роста опухолевых клеток
Индукция апоптоза в опухолевых клетках
Клиническая значимость ИЛ-24 включает
Возможность использования при лечении рака
ИЛ-25 (также называемый ИЛ-17E) продуцируется Т-клетками, макрофагами, дендритными клетками, тучными клетками, эозинофилами и эпителием.
Основным эффектом ИЛ-25 является
Стимуляция клеток Th2
Клиническая значимость ИЛ-25 включает
Берет участие в развитии аллергии и аутоиммунных заболеваний (3)
ИЛ-27 вырабатывается дендритными клетками, моноцитами и макрофагами.
Основным эффектом ИЛ-27 является
Индукция TH1-клеток
Клиническая значимость ИЛ-27 включает
Возможность использования при лечении рака
ИЛ-31 вырабатывается Th2-лимфоцитами.
Основным эффектом ИЛ-31 является
Провоспалительная деятельность
Клиническая значимость ИЛ-31 включает
Его роль в атопическом дерматите, астме, и воспалительных заболеваниях кишечника
ИЛ-32 вырабатывается ЕК-клетками и Т-лимфоцитами.
Основными эффектами ИЛ-32 являются
Провоспалительная деятельность
Участие в активации апоптоза Т-лимфоцитов
Клиническая значимость ИЛ-32 включает
Возможность использования при лечении аутоиммунных заболеваний
ИЛ-33 вырабатывается эндотелиальными клетками, стромальными клетками и дендритными клетками.
Основными эффектами ИЛ-33 являются
Стимуляция TH2-цитокинов
Стимуляция эозинофилии
Клиническая значимость ИЛ-33 включает
Для антагонистов ИЛ-33: потенциальный препарат для лечения астмы
ИЛ-34 вырабатывается кератиноцитами и нейронами.
Основными эффектами ИЛ-34 являются
Поддержка роста клеток и выживаемости моноцитов
Стимуляция дифференцировки моноцитов в макрофаги
Клиническая значимость ИЛ-34 включает
Возможное вовлечение в патогенез ревматоидного артрита (4) и воспалительного заболевания кишечника
ИЛ-35 вырабатывается регуляторными Т-лимфоцитами, макрофагами и дендритными клетками.
Основным эффектом ИЛ-35 является
Подавление воспаления, например, путем индукции регуляторных Т- и В-лимфоцитов и ингибирования TH17-клеток
Клиническая значимость ИЛ-35 включает
Возможность использования для подавления патогенных иммунных реакций при аллергии и аутоиммунных нарушениях
ИЛ-36 продуцируется эпителием, моноцитами, макрофагами, дендритными клетками и Т-клетками.
Основным эффектом ИЛ-36 является
Провоспалительная деятельность
Клиническая значимость ИЛ-36 включает
Способствует развитию воспаления при псориазе
ИЛ-37 вырабатывается макрофагами и воспаленной тканью.
Основными эффектами ИЛ-37 являются
Противовоспалительный
Возможный антагонист рецептора ИЛ-18
Клиническая значимость ИЛ-37 включает
Возможность блокировать воспаление
Трансформирующие факторы роста (ТФР)
Существуют альфа и бета формы ТФР с 3 подтипами ТФР-бета.
ТФР-альфа вырабатывается эпителиальными клетками, моноцитами макрофагами, клетками мозга и кератиноцитами.
Основными эффектами ТФР-альфа являются
Стимуляция пролиферации и дифференциации клеток
Регуляция выработки слизи
Подавление секреции желудочной кислоты
Клиническая значимость ТФР-альфа включает
Антагонисты ТФР-альфа облегчают симптомы при болезни Менетрие
ТФР-бета вырабатывается В-лимфоцитами, макрофагами, тучными клетками и TH3-клетками.
Основными эффектами семейства TGF-бета являются
Провоспалительное действие (например, как хемоаттрактант для моноцитов и макрофагов), но также и противовоспалительное действие (например, ингибируя пролиферацию лимфоцитов)
Индукция переключения на синтез IgA
Стимуляция репарации тканей и фиброза
Клиническая значимость ТФР-бета включает
Исследования антагонистов (например, антисмысловых олигонуклеотидов) при лечении рака в настоящий момент продолжаются (5).
Факторы некроза опухоли (ФНО)
ФНО-альфа (кахектин) вырабатывается В-лимфоцитами, дендритными клетками, макрофагами, тучными клетками, моноцитами, ЕК-клетками и TH-клетками.
Основные эффекты ФНО-альфа включают
Кахексия
Индукцию секреции ряда цитокинов (например, ИЛ-1, КСФ-ГМ, ИФН-гамма), которые стимулируют воспаление
Индукцию экспрессии E-селектина на поверхности эндотелия
Активацию макрофагов
Противовирусную активность
Цитотоксичность к опухолевым клеткам
Клиническая значимость ФНО-альфа включает
Для антагонистов ФНО-альфа (мАТ или растворимые рецепторы): лечение ревматоидного артрита, бляшечного псориаза, болезни Крона, рефрактерной к стандартным видам лечения, а также язвенного колита, гнойного гидраденита, болезни Бехтерева, псориатического артрита, полиартикулярного ювенильного идиопатического артрита, неинфекционного интермедиарного увеита, заднего увеита и панувеита. Несмотря на свое название, блокирование активности ФНО не приводит к значительному увеличению частоты развития первичного или вторичного рака.
ФНО-бета (лимфотоксин) вырабатывается TC-лимфоцитами и TH1-лимфоцитами.
Основные эффекты ФНО-бета включают
Цитотоксичность к опухолевым клеткам
Противовирусную активность
Усиление фагоцитоза нейтрофилами и макрофагами
Участие в развитии лимфоидных органов
Клиническая значимость ФНО-бета включает
Для антагонистов ФНО-бета: действуют аналогично хорошо изученным антагонистам ФНО-альфа, но их большая эффективность продемонстрирована не была
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