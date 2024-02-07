Молекулярные компоненты иммунной системы

Антитела подразделяются на 5 классов:

IgM

IgG

IgA

IgD

IgE

Классы определяются типом тяжелой цепи:

Мю (μ) для IgM

Гамма (γ) для IgG

Альфа (α) для IgA

Эпсилон (ε) для IgE

Дельта (δ) для IgD

Существует также 2 типа легких цепей:

Каппа (κ)

Лямбда (λ)

Каждый из 5 классов Ig могут иметь либо каппа-, либо лямбда-легкие цепи.

IgM является первым АТ, которое формируется после встречи с новым АГ. Он состоит из 5 Y-молекул (10 тяжелых и 10 легких цепей), связанных простой связью. IgM циркулирует преимущественно во внутрисосудистом пространстве; он связывается и агглютинирует АГ и может активировать комплемент, что облегчает фагоцитоз. Изогемагглютининами являются преимущественно IgM. Мономер IgM является АГ-рецептором на поверхности В-лимфоцитов. Пациенты с синдромом гипер-IgM имеют дефект генов, участвующих во включении конкретного класса антител (например, генов, кодирующих CD40, CD154 [также известного как CD40L], AID [индуцируемая активацией цитидин-деаминаза] или NEMO [ключевой регулятор ядерного фактора κаппа-B]); поэтому уровни IgА, IgM и IgЕ у них низкие или вовсе отсутствуют, а уровни циркулирующих IgM нередко высокие.

IgG является наиболее распространенным изотипом lg в сыворотке крови и циркулирует во внутри- и во внесосудистом пространствах. Он покрывает антиген, что приводит к активации комплемента и облегчает фагоцитоз нейтрофилами и макрофагами. IgG является основным циркулирующим Ig, который вырабатывается после повторного контакта с АГ (вторичный иммунный ответ) и является преобладающим изотипом, содержащимся в коммерческих препаратах гамма-глобулина. IgG защищает от бактерий, вирусов и токсинов. Это единственный изотип Ig, который проникает через плаценту; следовательно, этот класс антител важен для защиты новорожденных. Однако патологические антитела IgG (например, антитела против Rh0[D], антитела против SSA [к антигену А, которые ассоциируются с синдромом Шегрена] и аутоантитела к стимулирующим рецепторам антитиреотропного гормона), если они присутствуют у матери, потенциально могут вызвать серьезные заболевания у плода.

Выделяют 4 подкласса IgG: lgG1, lgG2, lgG3 и lgG4. Они пронумерованы в порядке убывания концентрации в сыворотке крови. Подклассы IgG отличаются, главным образом, по их способности активировать комплемент; lgG1 и lgG3 наиболее эффективны, lgG2 менее эффективен и lgG4 неэффективен. lgG1 и IgG3 являются эффективными медиаторами клеточной цитотоксичности, опосредованной антителами; IgG4 и IgG2 менее эффективны в этом плане. Количество клеток, генерирующих IgG4, увеличивается при IgG4-ассоциированных заболеваниях.

IgA присутствует на поверхностях слизистых оболочек, в сыворотке и в секретах (слюна, слезная жидкость, секрет респираторного, желудочно-кишечного и мочеполового трактов, молозиво), где обеспечивает начальную антибактериальную и антивирусную защиту. J-цепь связывает IgA в димер – формируется молекула секреторного IgA. Секреторный IgA синтезируется плазмоцитами в субэпителиальной части слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. Избирательный дефицит IgA относительно распространен, но не имеет большого значения с точки зрения клиницистов, поскольку существует перекрестная функциональность между другими классами антител.

IgD ко-экспрессирован с IgM на поверхности молодых В-лимфоцитов. Функционируют ли эти два класса по-разному на поверхности В-клетки, и если да, то насколько по-разному, пока неясно. Уровни сывороточного IgD очень низкие и любая уникальная функция циркулирующего IgD в значительной степени неизвестна, хотя есть некоторые доказательства иммунорегуляторной роли при ответах Тх2 клеток (1) (см. таблицу Функции Т-клеток).

IgE присутствует в низкой концентрации в сыворотке крови и в слизистом секрете дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. IgE с высокой степенью аффинности связывается с рецепторами, присутствующими в больших количествах на тучных клетках и базофилах, и в меньшей степени — на некоторых других гемопоэтических клетках, включая дендритные клетки. Если АГ взаимодействует с 2 молекулами IgE на поверхности тучных клеток или базофилов, клетки дегранулируют, высвобождая химические медиаторы, которые вызывают воспалительную реакцию. Уровень IgE повышается при атопических пораже­ниях (атопической и экзогенной астме, сенной лихорадке, атопическом дерматите) и паразитарных инфекциях.