Обзор иммунодефицитных состояний (Overview of Immunodeficiency Disorders)

Эти заболевания генетически детерминированы; они могут проявляться отдельными синдромами или быть их составной частью. В 2022 году Международный союз иммунологических обществ (International Union of Immunological Societies) сообщил, что с первичными иммунодефицитами связано 485 врожденных нарушений иммунитета (1). Только приблизительно 20–30% текущих первичных иммунодефицитов имеют идентифицированную генетическую мутацию.

Первичные иммунодефициты обычно проявляются в младенчестве или в детском возрасте патологически частыми или необычно протекающими инфекционными процессами. Хотя показатели заболеваемости сильно варьируются в зависимости от источника, систематический обзор данных из реестров первичного иммунодефицита по всему миру показывает, что примерно у 70% пациентов симптомы проявляются до 20 лет; поскольку передача часто связана с Х-хромосомой, 60% составляют мужчины (2). Общая частота симптоматических заболеваний – около 1/280 населения.

Классификация первичных иммунодефицитов проводится по основному дефицитному, отсутствующему или дефектному компоненту иммунной системы:

Поскольку выявляется все большее число молекулярных дефектов, классификация иммунодефицитов по их молекулярным дефектам становится все более точной (3).

Синдромы первичных иммунодефицитов являются генетически предопределенными иммунодефицитами с инфекционными и неинфекционными проявлениями. Неинфекционные проявления могут возникнуть раньше инфекционных осложнений иммунодефицита. Примерами служат атаксия-телеангиэктазия, гипоплазия хрящей и волос, синдром Ди Джорджи, синдром гипер-IgE и синдром Вискотта – Олдрича. Несмотря на наличие иммунодефицитов, у некоторых пациентов также развиваются аутоиммунные расстройства.

Иммунодефициты обычно проявляются рецидивирующими инфекционными процессами. Возраст, в котором начались рецидивирующие инфекции, дает ключ к пониманию того, какой компонент иммунной системы влияет. Другие характерные особенности, которые помогут поставить предварительный клинический диагноз (см. таблицу Характеристика клинических симптомов при некоторых первичных иммунодефицитах [Characteristic Clinical Findings in Some Primary Immunodeficiency Disorders]). Тем не менее, для подтверждения диагноза иммунодефицита необходимо проведение специфических тестов (см. таблицы Начальные и дополнительные лабораторные тесты на иммунодефицит). Если клинические данные или предварительное обследование подтверждают специфические нарушения со стороны иммунных клеток или функции системы комплемента, необходимо провести дополнительные исследования для подтверждения (см. таблицы Специфические и расширенные лабораторные тесты на иммунодефицит).

Лечение и прогноз при первичных иммунодефицитных нарушениях зависит от конкретного расстройства (4).

Комбинированный гуморальный и клеточный иммунодефицит Комбинированные нарушения гуморального и клеточного иммунитетов (B- и T-клеточные дефекты) составляют около 20% первичных иммунодефицитов (см. таблицу Комбинированные дефициты клеточного и гуморального иммунитетов). Наиболее важной формой является Тяжелый комбинированный иммунодефицит (ТКИД) При некоторых формах комбинированного иммунодефицита (например, при дефиците пуриннуклеозидфосфорилазы), уровни Ig являются нормальными или повышенными, но из-за недостаточного функционирования Т-клетки, образование антител нарушается. Информацию о диагностической оценке комбинированных нарушений гуморального и клеточного иммунитетов см. в таблице Специфические и расширенные тесты на иммунодефицит. Таблица Комбинированный гуморальный и клеточный иммунодефицит Таблица