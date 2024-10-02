Обзор иммунодефицитных состояний (Overview of Immunodeficiency Disorders)

Иммунодефицитные состояния связаны или предрасполагают пациентов к осложнениям различного рода, в том числе к инфекциям, аутоиммунным нарушениям, лимфомам и другим онкозаболеваниям. Первичные иммунодефициты генетически определены и могут быть наследственными заболеваниями; вторичные иммунодефициты - приобретенные и более распространены. Диагностика обычно включает определение функции иммунной системы. Лечение включает профилактику и лечение инфекций, и замену иммунных компонентов.
Оценка иммунодефицита включает в себя историю болезни, медицинский осмотр и исследование иммунных функций. Выбор исследования может различаться в зависимости от следующих факторов:
Если есть подозрение на первичный или вторичный иммунодефицит
При первичном иммунодефиците наблюдается недостаток компонента иммунной системы
Первичные иммунодефициты
Эти заболевания генетически детерминированы; они могут проявляться отдельными синдромами или быть их составной частью. В 2022 году Международный союз иммунологических обществ (International Union of Immunological Societies) сообщил, что с первичными иммунодефицитами связано 485 врожденных нарушений иммунитета (1). Только приблизительно 20–30% текущих первичных иммунодефицитов имеют идентифицированную генетическую мутацию.
Первичные иммунодефициты обычно проявляются в младенчестве или в детском возрасте патологически частыми или необычно протекающими инфекционными процессами. Хотя показатели заболеваемости сильно варьируются в зависимости от источника, систематический обзор данных из реестров первичного иммунодефицита по всему миру показывает, что примерно у 70% пациентов симптомы проявляются до 20 лет; поскольку передача часто связана с Х-хромосомой, 60% составляют мужчины (2). Общая частота симптоматических заболеваний – около 1/280 населения.
Классификация первичных иммунодефицитов проводится по основному дефицитному, отсутствующему или дефектному компоненту иммунной системы:
Поскольку выявляется все большее число молекулярных дефектов, классификация иммунодефицитов по их молекулярным дефектам становится все более точной (3).
Синдромы первичных иммунодефицитов являются генетически предопределенными иммунодефицитами с инфекционными и неинфекционными проявлениями. Неинфекционные проявления могут возникнуть раньше инфекционных осложнений иммунодефицита. Примерами служат атаксия-телеангиэктазия, гипоплазия хрящей и волос, синдром Ди Джорджи, синдром гипер-IgE и синдром Вискотта – Олдрича. Несмотря на наличие иммунодефицитов, у некоторых пациентов также развиваются аутоиммунные расстройства.
Иммунодефициты обычно проявляются рецидивирующими инфекционными процессами. Возраст, в котором начались рецидивирующие инфекции, дает ключ к пониманию того, какой компонент иммунной системы влияет. Другие характерные особенности, которые помогут поставить предварительный клинический диагноз (см. таблицу Характеристика клинических симптомов при некоторых первичных иммунодефицитах [Characteristic Clinical Findings in Some Primary Immunodeficiency Disorders]). Тем не менее, для подтверждения диагноза иммунодефицита необходимо проведение специфических тестов (см. таблицы Начальные и дополнительные лабораторные тесты на иммунодефицит). Если клинические данные или предварительное обследование подтверждают специфические нарушения со стороны иммунных клеток или функции системы комплемента, необходимо провести дополнительные исследования для подтверждения (см. таблицы Специфические и расширенные лабораторные тесты на иммунодефицит).
Лечение и прогноз при первичных иммунодефицитных нарушениях зависит от конкретного расстройства (4).
Гуморальный иммуннодефицит
Гуморальный иммунодефицит (дефекты в В-клеточном звене иммунитета), являющийся причиной дефицита антител, обуславливает от 50 до 60% первичных иммунодефицитных состояний (см. таблицу Дефициты гуморального звена иммунитета) (5). Снижение титров антител в сыворотке крови вызывает восприимчивость к бактериальным инфекциям.
Наиболее распространенным В-клеточным нарушением является
Селективный дефицит IgA является наиболее распространенным В-клеточным заболеванием, но у многих пациентов он протекает бессимптомно. Общий вариабельный иммунодефицит (CVID) является наиболее распространенным симптоматическим гуморальным иммунодефицитом.
Для диагностической оценки дефицита гуморального иммунитета см. Подходы к лечению пациентов с подозрением на иммунодефицит и таблицу Специальные и расширенные лабораторные тесты для определения иммунодефицита.
Гуморальный иммуннодефицит
Заболевание
Наследственность
Некоторые пораженные гены
Клинические данные
Различный
ARHGEF1, ATP6AP1, BAFFRCD19, CD27, CD81,CTLA4, CR2 CXCR4, DCLRE1C, GATA2, ICOS, IKZF1, IL21, IL21R, IRF2BP2, JAK3, KDM6A, KMT2D, LRBA, MS4A1, NFKB1, NFKB2, NSMCE3, PIK3CD, PIK3R1, PLCG2, PRKCD, RAC2, RAG1, RAG2, SH3KBP1, STAT3, STXBP2, TACI, TNFRSF13B, TNFRSF13C, TNFSF12, VAV1
Рецидивирующие синусно-пульмональные инфекции, аутоиммунные нарушения (например, иммунная тромбоцитопения, аутоиммунная гемолитическая анемия), мальабсорбция, лямблиоз, гранулематозное интерстициальное заболевание легких, узловая лимфоидная гиперплазия ЖК тракта, бронхоэктаз, лимфоидная интерстициальная пневмония, спленомегалия; в 10% случаев карцинома желудка и лимфома
Обычно диагностируется у пациентов возрастом 20-40 лет
Аутосомно-рецессивные
AID, UNG
Подобно Х-сцепленному гипер-IgM-синдрому, но с лимфоидной гиперплазией
Лейкопения отсутствует
Аутосомно-рецессивные
CD40
Подобно Х-сцепленному гипер-IgM-синдрому
Лимфоидная гипоплазия, нейтропения
Х-сцепленный
Лиганд CD40 (CD40L)
Подобно Х-сцепленной агаммаглобулинемии (например, рецидивирующие гнойные синусно-пульмональные бактериальные инфекции), но с большей частотой пневмонии, вызванной пневмоцистой Каринии (Pneumocystis jirovecii), криптоспоридиоза, тяжелой нейтропении и лимфоидной гипоплазии
Селективный дефицит антител при нормальном уровне иммуноглобулинов
Неизвестно
—
Рецидивирующие синусно-пульмональные инфекции
Иногда атопические проявления (например, атопический дерматит, бронхиальная астма, хронический ринит)
Это может произойти при легких, средних, тяжелых и при накапливающихся фенотипах
Неизвестно
В некоторых случаях, TACI
Чаще всего протекает бессимптомно
Рецидивирующие синусно-пульмональные инфекции, диарея, аллергии (в том числе, анафилактические реакции на продукты крови [редко]), аутоиммунные заболевания (например, целиакия, воспалительные заболевания кишечника, СКВ, хронический активный гепатит)
Неизвестно
—
Обычно без симптомов
Иногда рецидивирующие синусно-пульмональные или инфекции желудочно-кишечного тракта, кандидоз, менингит
Х-сцепленный
BTK
Рецидивирующие синусно-пульмональные и кожные инфекции в младенческом возрасте, транзиторная нейтропения, лимфоидная гипоплазия
Хронические инфекции ЦНС, возникающие вследствие применения живой ослабленной пероральной полиовирусной вакцины, вирусы Коксаки и ECHO
Повышенный риск инфекционного артрита, бронхоэктаза и некоторых онкозаболеваний
AID = активационно-зависимая (индуцированная) цитидин-дезаминаза; ARHGEF1 = фактор обмена гуанозинтрифосфата Rho 1; ATP6AP1 = Протеин-аксессор ATPаза H+, транспортирующий 1; BAFFR = рецептор фактора, активирующего В-клетки; BTK = тирозинкиназа Брутона; С = комплемент; CAML = кальциевый модулятор и лиганд циклофилина; CD = кластеры дифференцировки; CD19 = молекула CD19; CD27 = молекула CD27; CD81 = молекула CD81; ЦНС = центральная нервная система; CR2= рецептор комплемента 2; CTLA4 = цитотоксический T-лимфоцитарный ассоциированный белок 4; CXCR4 = C-X-C мотивный рецептор хемокинов 4; DCLRE1C = ремонт перекрестных связей ДНК 1C; GATA2= белок GATA2; ЖКТ = желудочно-кишечный; ICOS = индуцируемый костимулятор Т-клеток; IKZF1 = белок семейства цинковых пальцев Икарос 1; IL21 = интерлейкин 21; IL21R = рецептор интерлейкина 21; IRF2BP2 = белок 2, связывающийся с регуляторным фактором интерферона 2; JAK3= янус-киназа 3; KDM6A = лизин-деметилаза 6А; KMT2D = лизин метилтрансфераза 2D; LRBA = LPS-чувствительный якорный белок; MS4A1 = четырехдоменный трансмембранный белок А1; NFKB1 = ядерный фактор каппа B, субъединица 1; NKFKB2 = ядерный фактор каппа B, субъединица 2; NSMCE3 = гомолог NSE3, компонент комплекса SMC5-SMC6; PIK3CD = фосфоинозитид-3-киназа, каталитическая субъединица дельта; PIK3R1 = регуляторная субъединица 1 фосфоинозитид-3-киназы; PLCG2 = фосфолипаза С гамма 2; PRKCD = протеинкиназа С дельта; RAC2 = малая ГТФаза семейства Rac 2; RAG1 = активирующий рекомбинацию ген 1; RAG2= активирующий рекомбинацию ген 2; SH3KBP1 = белок, содержащий домен SH3 и связывающийся с киназой 1; СКВ = системная красная волчанка; STAT3= сигнальный трансдуктор и активатор транскрипции 3; STXBP2 = синтаксин-связывающий белок 2; TACI= трансмембранный активатор и взаимодействующий с CAML белок; TNFRSF13B = член суперсемейства рецепторов ФНО 13B; TNFRSF13C = член суперсемейства рецепторов ФНО 13C; TNFSF12 = член суперсемейства ФНО 12; UNG= урацил-ДНК-гликозилаза; VAV1 = Vav-фактор обмена гуаниновых нуклеотидов 1.
Клеточный иммуннодефицит
Дефициты клеточного звена иммунитета (дефекты Т-клеток) обуславливают от 5 до 10% первичных иммунодефицитных состояний и предрасположенность к различным вирусным и грибковым инфекциям, а также к инфекциям, вызванным Pneumocystis jirovecii, другими оппортунистическими микроорганизмами и большинством распространенных патогенов (см. таблицу Дефициты клеточного звена иммунитета). Т-клеточные нарушения также являются причиной дефицита иммуноглобулинов, поскольку В- и Т-клеточные иммунные системы взаимозависимы.
Наиболее распространенными нарушениями Т-клеток являются:
Первичные дефекты естественных клеток-киллеров, которые встречаются очень редко, могут стать причиной предрасположенности к вирусным инфекциям (в частности, герпесвирусной инфекции) и опухолям.
Вторичные дефекты естественных клеток-киллеров могут наблюдаться у пациентов с различными другими первичными или вторичными иммунодефицитами, часто у пациентов с раком или аутоиммунным заболеванием, а также у тех, кто принимает определенные лекарства (6, 7).
Диагностическая оценка дефицита клеточного иммунитета приведена в таблицах Исходные и дополнительные лабораторные тесты на иммунодефицит и Специальные и расширенные лабораторные тесты на иммунодефицит.
Клеточный иммуннодефицит
Заболевание
Наследственность
Поврежденные гены
Клинические данные
Аутосомно-доминантный или рецессивный
STAT1 (доминантный)
AIRE (рецессивный)
Хронические или рецидивирующие кандидозные инфекции, онихомикоз, аутосомно-рецессивная аутоиммунная полиэндокринопатия – кандидоз- эктодермальная дистрофия (с гипопаратиреозом и недостаточностью коры надпочечников)
Аутосомно-доминантное наследование
Гены на участке хромосомы 22q11.2
Гены хромосомы 10p13
Характерный внешний вид лица с низким расположением ушных раковин, врожденные пороки сердца (например, деформация дуги аорты), гипоплазия или аплазия вилочковой железы, гипопаратиреоз с гипокальциемической тетанией, рецидивирующие инфекции, задержки развития
Х-сцепленный
SH2D1A (тип 1)
XIAP (тип 2)
Бессимптомно до начала вирусной инфекции Эпштейна-Барр, с последующим молниеносным или смертельным инфекционным мононуклеозом с печеночной недостаточностью, В-клеточными лимфомами, спленомегалией, апластической анемией
Аутосомно-рецессивные
ZAP-70
Распространенные и оппортунистические инфекции
Отсутствие клеток CD8
AIRE = аутоиммунный регулятор; CD = кластеры дифференцировки; SH2D1A = SH2-домен, содержащий 1А; STAT = преобразователь сигнала и активатор транскрипции; XIAP = Х-сцепленный ингибитор апоптоза.
Комбинированный гуморальный и клеточный иммунодефицит
Комбинированные нарушения гуморального и клеточного иммунитетов (B- и T-клеточные дефекты) составляют около 20% первичных иммунодефицитов (см. таблицу Комбинированные дефициты клеточного и гуморального иммунитетов).
Наиболее важной формой является
При некоторых формах комбинированного иммунодефицита (например, при дефиците пуриннуклеозидфосфорилазы), уровни Ig являются нормальными или повышенными, но из-за недостаточного функционирования Т-клетки, образование антител нарушается.
Информацию о диагностической оценке комбинированных нарушений гуморального и клеточного иммунитетов см. в таблице Специфические и расширенные тесты на иммунодефицит.
Комбинированный гуморальный и клеточный иммунодефицит
Заболевание
Наследственность
Поврежденные гены
Клинические данные
Аутосомно-рецессивные
ATM
Атаксия, телеангиэктазии, рецидивирующие синусно-пульмональные инфекции, эндокринные нарушения (например, дисгенезия гонад, атрофия яичек, сахарный диабет), повышенный риск онкозаболеваний
Хрящево-волосяная гипоплазия
Аутосомно-рецессивные
RMRP
Карликовость с короткими конечностями, распространенные и оппортунистические инфекции
Сочетанный иммунодефицит с недостаточной, но не отсутствующей функцией Т-клеток и нормальным или повышенным уровнем иммуноглобулинов
Аутосомно-рецессивный или Х-сцепленный
NEMO
Распространенные и оппортунистические инфекции, лимфопения, увеличение лимфатических узлов, гепатоспленомегалия, у некоторых пациентов - поражения кожи, сходные с Лангергансо-клеточным гистиоцитозом
Аутосомно-доминантный или рецессивный
STAT3 (доминантный)
TYK2, DOCK8 (рецессивный)
Синусно-пульмональные инфекции; стафилококковые абсцессы кожи, легких, суставов и внутренних органов; легочные пневматоцеле; зудящие дерматиты; огрубление черт лица; задержка прорезания молочных зубов; остеопения; рецидивирующие переломы; эозинофилия тканей и крови
Недостаточность MHC-антигенов
Аутосомно-рецессивные
Различные включения, RFX, RFXANK, RFX5 и RFXAP
Распространенные и оппортунистические инфекции
Аутосомно-рецессивный или Х-сцепленный
Различные (гены), в том числе JAK3, PTPRC (CD45), RAG1, RAG2 (аутосомно-рецессивный)
IL-2RG (Х-связанный)
Кандидоз полости рта, пневмония, вызванная Pneumocystis jirovecii, диарея продолжительностью до 6 месяцев, задержка развития, реакция «трансплантат против хозяина», отсутствие тени вилочковой железы, лимфопения, костные патологии (при дефиците ADA), эксфолиативный дерматит как часть синдрома Оменна*
Х-сцепленный рецессивный
WASP
Как правило, гнойные и оппортунистические инфекции, экзема, тромбоцитопения
Возможны желудочно-кишечные кровотечения (такие, как геморрагическая диарея), рецидивирующие инфекции дыхательных путей, онкозаболевания (у 10% пациентов > 10 лет), инфекции ветряной оспы, герпеса
*Синдром Оменна – это аутосомно-рецессивная форма ТКИД, вызывающего эритродермию, десквамацию, алопецию, хроническую диарею, задержку развития, лимфаденопатию, эозинофилию, гепатоспленомегалию и повышенный уровень IgE в сыворотке крови.
АДА =аденозин дезаминаза; ATM телеангиоэктатическая мутированная атаксия; DOCK = дедикатор цитокинеза; IL-2RG = рецептор ИЛ-2 гамма; JAK = Янус-киназа; MHC = главный комплекс гистосовместимости; NEMO = первичный модулятор ядерного фактора каппа-B ; PTPRC = протеин-тирозин-фосфатаза, тип рецептора, С; RAG = ген активации рекомбинации; RFX = регуляторный фактор Х; RFXANK = RFX-содержащие анкириновые повторы; RFXAP = RFX-ассоциированный белок; RMRP = рибонуклеаза процессинга митохондриальной ДНК; SCID = тяжелый комбинированный иммунодефицит; STAT = преобразователь сигнала и активатор транскрипции; TYK = тирозинкиназа; WASP = белок синдрома Вискотта–Олдрича.
Дефекты фагоцитарной системы
Дефекты в фагоцитарных клетках составляют от 10 до 15% первичных иммунодефицитов; способность фагоцитарных клеток (например, моноцитов, макрофагов, гранулоцитов, таких как нейтрофилы и эозинофилы) уничтожать патогенные микроорганизмы нарушается (см. таблицу Дефекты фагоцитов [Phagocytic Cell Defects]). Характерно развитие кожных инфекций, вызванных стафилококковыми и грамотрицательными микроорганизмами.
Наиболее распространенные (хотя и редкие) дефекты в фагоцитарных клетках:
Нарушение адгезии лейкоцита (типы 1 и 2)
Диагностическая оценка дефектов фагоцитарных клеток приведена в таблицах Исходные и дополнительные лабораторные тесты на иммунодефицит и Специальные и расширенные лабораторные тесты на иммунодефицит.
Дефекты клеток фагоцитарной системы
Заболевание
Наследственность
Поврежденные гены
Клинические данные
Аутосомно-рецессивные
LYST (CHS1)
Глазокожный альбинизм, рецидивирующие инфекции, повышение температуры, желтуха, гепатоспленомегалия, лимфаденопатия, нейропатия, панцитопения, геморрагический диатез
Х-сцепленный или аутосомно-рецессивный
gp91phox (CYBB; Х-связанный)
p22phox, p47phox, p67phox (аутосомно-рецессивный)
Гранулематозные повреждения легких, печени, лимфатических узлов, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы (приводящие к обструкции); лимфаденит; гепатоспленомегалия; абсцессы кожи, лимфатических узлов, легких, печени и перианальные абсцессы; остеомиелит; пневмония; инфекции, вызванные стафилококком, грамотрицательными бактериями и аспергилловыми грибками
Аутосомно-рецессивные
Ген ITGB2, кодирующий бета-2 интегрин CD18 (тип 1)
Ген транспортера GDP-фукозы (тип 2)
Инфекции мягких тканей, периодонтит, плохое заживление ран, задержка заживления пупочной ранки, лейкоцитоз, без образования гноя
Задержка развития (тип 2)
Менделевская предрасположенность к микобактериальным инфекциям (MSMD)
Аутосомно-доминантный или рецессивный
Дефекты генов, кодирующих рецептор ИФН-gamma, ИЛ-12, или рецептор ИЛ-12
Микобактериальные инфекции
Изменение клинической тяжести на основе генетического дефекта
Циклическая нейтропения
Аутосомно-доминантное наследование
ELA2
Гнойные бактериальные инфекции при рецидивирующих эпизодах нейтропении (например, каждые 14-35 дней)
CD = кластеры дифференцировки; СЧХ = синдром Шедиака-Хигаси; CYBB= цитохром B-245, бета-полипептид; ELA= эластаза; ГДФ = глюкозо-дифосфат; gp = гликопротеин; ИФН = интерферон; ИЛ = интерлейкин; ITGB2= интегрин бета-2; LYST= лизосомальный переносчик.
Дефицит комплемента
Нарушения комплемента встречаются редко (≤ 2% первичных иммунодефицитов), они включают отдельные нарушения компонентов комплемента или ингибиторов и могут быть наследственными или приобретенными (см. таблицу Дефициты системы комплемента). Наследственные дефициты являются аутосомно-рецессивными, за исключением дефицита ингибитора С1, являющегося аутосомной доминантой, и пропердина, который сцеплен с Х-хромосомой. Такие дефицитные состояния приводят к дефективным опсонизации, фагоцитозу и лизису патогенов, равно как и к недостаточному очищению комплексов антиген – антитело.
Наиболее серьезными последствиями являются:
Рецидивирующие инфекции, вызванные дефектной опсонизацией
Аутоиммунные заболевания (например, системная красная волчанка, гломерулонефрит), по причине дефективного клиренса комплексов антиген-антитело
Дефицит регуляторного белка системы комплемента, ингибитора C1, вызывает наследственный ангионевротический отек.
Недостаточность комплемента может повлиять на классические и/или альтернативные пути активации системы комплемента. Альтернативные пути активации расщепляют C3 и C5 до C9 по классическому пути, но имеют дополнительные компоненты: фактор D, фактор B, пропердин (P) и регуляторные факторы H и I.
Диагностическая оценка дефицита комплемента приведена в таблицах Исходные и дополнительные лабораторные тесты на иммунодефицит и Специальные и расширенные лабораторные тесты для определения иммунодефицита.
Дефицит комплемента
Заболевание
Наследственность
Клинические данные
С1
Аутосомно-рецессивные
С2
Аутосомно-рецессивные
СКВ, рецидивирующие пиогенные инфекции инкапсулированными бактериями (особенно пневмококковыми) с началом в раннем детстве, другие аутоиммунные нарушения (например, гломерулонефрит, идеопатическая воспалительная миопатия, васкулит, связанный с иммуноглобулином-А васкулит, лимфома Ходжкина)
С3
Аутосомно-рецессивные
Рецидивирующие пиогенные инфекции инкапсулированными бактериями, которые начинаются с рождения, гломерулонефрит, другие нарушения комплекса антиген-антитело, сепсис
С4
Аутосомно-рецессивные
СКВ, другие аутоиммунные нарушения (например, IgA-нефропатия, прогрессирующий системный склероз, IgA-ассоциированный васкулит, сахарный диабет I типа, аутоиммунный гепатит)
С5, С6, С7, С8, С9 (мембрано-атакующий комплекс)
Аутосомно-рецессивные
Рецидивирующая Neisseria meningitidis и диссеминированная N. gonorrhoeae инфекции
Дефицит компонентов пути активации комплемента, обусловленный MBL
MBL
Аутосомно-рецессивные
Рецидивирующие пиогенные инфекции инкапсулированными бактериями, начинающиеся с рождения; сепсис неясной этиологии; возрастание тяжести инфекции при вторичных иммунодефицитах, связанных с применением кортикостероидов, кистозный фиброз или хронические заболевания легких
MASP-2
Неизвестно
Аутоиммунные нарушения (например, воспалительные заболевания кишечника, эритема), рецидивирующие инфекции пиогенными капсулированными бактериями (такими, как пневмококк Streptococcus pneumoniae)
Дефицит компонентов альтернативного пути активации комплемента
Фактор В
Аутосомно-рецессивные
Пиогенные инфекции
Фактор D
Аутосомный
Пиогенные инфекции
Пропердин
Х-сцепленный
Повышенный риск молниеносной формы менингококковой инфекции
Дефицит регуляторного белка системы комплемента
Ингибитор C1
Аутосомно-доминантное наследование
Фактор I
Аутосомный кодоминантный признак
Те же, что при дефиците С3
Фактор Н
Аутосомный кодоминантный признак
Те же, что при дефиците С3
Комплемент-зависимый стимулятор гемолиза
Аутосомно-рецессивные
Дефицит рецепторов системы комплемента (CR)
CR1
Приобретенные
Вторичный иммунный ответ (антиген-антитело) на комплексно-опосредованное заболевание
CR3
Аутосомно-рецессивные
Дефицит адгезии лейкоцитов (рецидивирующие инфекции Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa)
C = комплемент; MASP = маннозосвязывающая лектин-ассоциированная сериновая протеаза; MBL = маннозосвязывающий лектин; СКВ = системная красная волчанка.
Ссылки по теме «Первичный иммунодефицит»
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Вторичные иммунодефициты
Причины (см. таблицу Причины вторичных иммунодефицитов) включают:
Системные нарушения (такие, как сахарный диабет, недоедание, ВИЧ-инфекция)
Иммуносупрессивную терапию (например, химиотерапию, абляцию костного мозга перед трансплантацией, лучевую терапию)
Длительное тяжелое заболевание
Вторичные иммунодефициты также возникают у тяжелобольных, престарелых или госпитализированных пациентов. Продолжительные серьезные заболевания могут стать причиной нарушения иммунных ответов; нарушения часто излечимы, если излечимо лежащее в основе заболевание. В редких случаях длительное воздействие токсичных веществ (например, некоторых пестицидов, бензола) может иметь иммуносупрессивный эффект.
Некоторые заболевания, вызывающие вторичный иммунодефицит
Категория
Примеры
Эндокринная патология
Желудочно-кишечный
Интестинальная лимфангиэктазия
Протеин-теряющая энтеропатия
Гематологические проявления
Рак (например, хронический лимфолейкоз, множественная миелома, Ходжкинская лимфома)
Реакция ТПХ ("трансплантат против хозяина")
Спленэктомия
Ятрогенная
Некоторые лекарственные средства, такие как химиотерапевтические препараты, иммунодепрессанты, кортикостероиды; радиационная терапия; спленэктомия
Инфекционные
Вирусные инфекции (например, цитомегаловирус, Вирус Эпштейна-Барр, ВИЧ, вирус кори, вирус ветряной оспы)
Бактериальные инфекции
Редкие бактериальные инфекции с участием суперантигенов (антигенов, которые могут активировать большое количество Т-клеток, что приводит к массовой продукции цитокинов, особенно Staphylococcus aureus)
Пищевые нарушения
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя
Физиологические
Физиологический иммунодефицит у новорожденных по причине незрелости иммунной системы
Беременность
Почечные нарушения
Нефротический синдром
Уремия
Ревматические
Другое
Рак
Хромосомные аномалии (например, Синдром Дауна)
Врожденная аспления
Критические и хронические заболевания
Некоторые лекарственные средства, вызывающие иммуносупрессию
Класс
Примеры
Противоэпилептические препараты
Ламотриджин
Фенитоин
Соли вальпроевой кислоты
Биопрепараты и небольшие молекулы
ингибиторы интерлейкина (ИЛ)-1 (например, анакинра)
ингибиторы ИЛ-6 (например, тоцилизумаб)
ингибиторы ИЛ-17 (например, бродалумаб)
ингибиторы фактора некроза опухолей (ФНО) (например, адалимумаб, этанерцепт, инфликсимаб)
ингибиторы активации Т-клеток (например, абатацепт, базиликсимаб)
ингибиторы CD20 (например, ритуксимаб, офатумумаб)
ингибиторы CD3 (например, муромонаб-CD3)
Ингибиторы комплемента (например, сутимлимаб, пегцетоплан, экулизумаб, авакопан)
ингибиторы янус-киназы (JAK) (например, риксолитиниб)
Другие препараты, направленные на В-клетки (например, блинатумомаб, белимумаб, аксикабтаген цилолейцел [CART-T терапия])
Ингибиторы кальциневрина
Циклоспорин
Такролимус
Воклоспорин
Кортикостероиды
Метилпреднизолон
Преднизон
Цитотоксические химиотерапевтические препараты
Множественные (см. Систмемная противоопухолевая терапия [Systemic Antineoplastic Therapy])
Иммуносупрессивные иммуноглобулины
Антилимфоцитарный глобулин
Антитимоцитарный глобулин
Ингибиторы пуринового метаболизма
Азатиоприн
Микофенолат
Рапамицины
Эверолимус
Сиролимус
Иммунодефицитное состояние может возникнуть при потере сывороточных белков (в частности, IgG и альбумина) через следующие причины:
Почки при нефротическом синдроме
Кожа в сильных ожогах или дерматите
Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) при энтеропатии
При энтеропатии может возникнуть потеря лимфоцитов, приводящая к лимфопении.
Лечение фокусируется на основном заболевании; например, диета, богатая триглицеридами средней длины цепи, может снизить потерю иммуноглобулинов и лимфоцитов желудочно-кишечного тракта и иметь выраженный благоприятный эффект.
Если специфические нарушения, характерные для вторичных иммунодефицитов, обнаруживаются клинически, то обследование должно быть сосредоточено на этих нарушениях (диабет, ВИЧ-инфекция, муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия).
Важные положения в гериатрии: иммунодефицит
Некоторые иммунные заболевания возникают с возрастом. Например, у пожилых тимус имеет тенденцию вырабатывать меньше диких Т-лимфоцитов; т.е. меньшее количество Т-клеток участвует в ответе на новые антигены. Общее количество Т-клеток не снижается (вследствие олигоклональности), но данные клетки способны распознавать только ограниченное число антигенов.
Сигнал трансдукции (передача антиген-связывающего сигнала через клеточную мембрану в саму клетку) поврежден, поэтому понижена способность Т-клеток отвечать на антиген. Также, снижается способность Т-клеток-хелперов сигнализировать В-клеткам о выработке антител.
Количество нейтрофилов не уменьшается, но они становятся менее эффективными в фагоцитозе и микробицидных действиях.
Истощение, часто встречающееся у пожилых людей, ухудшает иммунный ответ. Кальций, цинк и витамин Е чрезвычайно важны для иммунитета. У пожилых повышен риск дефицита кальция, поскольку с возрастом интестин снижает способность абсорбировать кальций. К тому же, потребление кальция в рационе пожилых людей может быть недостаточным. Дефицит цинка также очень распространен у взрослых, проживающих в учреждениях или не покидающих своих жилищ.
Определенные нарушения (например, сахарный диабет, хронические заболевания почек, недоедание) более распространены у пациентов пожилого возраста, и некоторые методы терапии (например, прием иммунодепрессантов, иммуномодулирующих препаратов и методов лечения), чаще используемые пожилыми пациентами, также могут ухудшить их иммунитет.
Ключевые моменты
Вторичные (приобретенные) иммунодефициты встречаются гораздо чаще, чем первичные (генетические) иммунодефициты.
Первичные иммунодефициты могут влиять на гуморальный иммунитет (наиболее часто), клеточный иммунитет, или как на гуморальный, так и на клеточный иммунитет, фагоцитарные клетки или систему комплемента.
Некоторые пациенты с первичными иммунодефицитами могут иметь неинфекционные проявления, которые могут проявиться раньше, чем инфекционные осложнения иммунодефицита.
Иммунитет имеет тенденцию к снижению с возрастом частично по причине возрастных изменений; также среди пожилых людей более распространены условия, ухудшающие иммунитет (например, определенные нарушения, прием определенных лекарственных препаратов).