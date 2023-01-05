В норме гипоталамус осуществляет выбросы гонадотропин-высвобождающего гормона (ГнВГ). ГнВГ стимулирует гипофиз к выработке гонадотропинов (фолликулостимулирующего гормона [ФСГ] и лютеинизирующего гормона [ЛГ] – см. рисунок Нормальный менструальный цикл), которые попадают в кровоток. Гонадотропины стимулируют секрецию эстрогенов яичниками (главным образом, эстрадиол), андрогенов (главным образом, тестостерон) и прогестерона. Эти гормоны выполняют следующие функции:

Фолликулостимулирующий гормон активирует фермент ароматазу в зернистых клетках яичников, окружающих развивающиеся ооциты для преобразования тестостерона в эстрадиол.

Во время менструального цикла происходит повышение уровня лютеинизирующего гормона ; этот всплеск способствует созреванию доминантной яйцеклетки, высвобождению яйцеклетки и формированию лютеинового тела (которое вырабатывает прогестерон).

Эстрогены стимулируют эндометрий, вызывая его пролиферацию.

Прогестерон трансформирует эндометрий в секреторную структуру и готовит его к имплантации яйцеклетки (эндометрическая децидуализация).

Если беременность не наступает, выработка эстрогена и прогестерона снижается, а эндометрий разрушается и отторгается во время месячных. Менструация происходит через 14 дней после овуляции в нормальном цикле.

Нормальный менструальный цикл

При наличии нарушений функции этой системы возникает овуляторная дисфункция; прерывается цикл выработки эстрогена, которую стимулирует гонадотропин, и циклических изменений эндометрия, вследствие чего возникает ановуляция и менструация может не начаться вовсе. Овуляторная дисфункция является наиболее частой причиной аменореи, особенно вторичной.

Тем не менее, аменорея может случиться и при нормальной овуляции, как это происходит при анатомических аномалиях половых органов (например, врожденные аномалии, вызывающие обструкции, внутриматочные синехии [синдром Ашермана]), которые создают препятствие нормальной менструации, несмотря на нормальную гормональную стимуляцию.