Факторы риска осложнений беременности

Ранее существовавший сахарный диабет встречается приблизительно в 1% беременностей (1, 2), а гестационный диабет возникает примерно в 8% беременностей (3). Частота заболеваня увеличивается, поскольку растет число случаев ожирения.

Ранее существовавшийинсулинозависимый-диабет увеличивает риск следующих осложнений:

Частота макросомии плода у беременных с ранее существовавшим диабетом примерно на 50% выше, чем у беременных в общей популяции. Уровень перинатальной или неонатальной смертности в этой популяции также выше.

Женщинам с ранее существовавшим диабетом с большей вероятностью требуются преждевременные роды по акушерским или медицинским показаниям. Физические упражнения во время беременности (с разумными изменениями в диете) уменьшают необходимость кесарева сечения и родоразрешения путём оперативного вмешательства у этих женщин (4, 5).

Жесткий контроль уровня глюкозы до зачатия и на ранних сроках беременности необходим для предотвращения пороков развития плода.

Потребность в инсулине, как правило, возрастает во время беременности.

Гестационный диабет увеличивает риск следующих осложнений:

Гипертензивные патологические состояния во время беременности

Макросомия (гигантизм) плода

Необходимости кесарева сечения

Скрининг на гестационный диабет предпринимают в сроке 24–28 недель, а при наличии факторов риска – и в 1 триместре. Выделяют следующие факторы риска:

Ранее существовавший гестационный диабет

Гигантизм новорожденного в предыдущей беременности

Потеря плода невыясненной этиологии

Индекс массы тела (ИМТ) до беременности > 30 кг/м2

Возраст матери > 40 лет

Семейный анамнез диабета

Неиспаноязычные выходцы из Азии/уроженцы тихоокеанских островов и испаноязычная/латиноамериканская этническая принадлежность

Скрининг и подтверждение диагноза гестационного диабета можно провести в 1 или 2 этапа (6, 7):

1-этапный тест: 2-часовой пероральный тест на толерантность к глюкозе (ГТТ) натощак, 75 г глюкозы. Патологическим является любой результат из следующего: натощак (≥ 92 мг/дл [5,1 ммоль/л]), при 1-часовом тесте (≥ 180 мг/дл [10 ммоль/л]) или при 2-часовом тесте (≥ 153 мг/дл [8,5 ммоль/л).

Двухэтапный тест: не натощак, 50 г глюкозы, 1-часовой ТТГ; если результаты отклоняются от нормы (от ≥ 130 мг/дл [7,5 ммоль/л] до 140 мг/дл [7,8 ммоль/л]), то 3-часовой ТТГ натощак, со 100 г глюкозы. Интерпретация результатов приведена в таблице Пороговые значения глюкозы при гестационном сахарном диабете, определенные с помощью 3-часового орального теста на толерантность к глюкозе.

Американская коллегия акушеров и гинекологов (ACOG) рекомендует для диагностики гестационного диабета двухэтапный тест. Одноэтапный тест использовался и пропагандировался другими организациями, в том числе Международной ассоциацией исследовательских групп по изучению диабета во время беременности (IADPSG) (6).

Таблица Пороговые значения глюкозы при гестационном сахарном диабете при использовании 3-часового перорального теста толерантности к глюкозе* Таблица

Оптимальное лечение гестационного диабета (включающее модификацию диеты, физические упражнения и, при необходимости, тщательный контроль уровня глюкозы и инсулина в крови) снижает риск неблагоприятных последствий для матери, плода и осложнений у новорожденного. Женщины с гестационным диабетом в течение жизни имеют более высокий риск проявления сердечно-сосудистых осложнений, и после родов их следует направить для соответствующей оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний и последующего наблюдения.

Таблица Пороговые значения для диагностирования симптоматического диабета во время беременности Таблица

Женщины с гестационным сахарным диабетом, возможно, имели не диагностированный сахарный диабет до беременности. Таким образом, они должны быть обследованы на сахарный диабет в период от 6 до 12 недель после родов, используя те же анализы и критерии, что и для небеременных пациентов.

Подробную информацию о лечении диабета во время беременности см. в разделе Сахарный диабет во время беременности.