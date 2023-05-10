Профилактика заболеваний у пожилых людей

Профилактика заболеваний - это лечение, направленное на предотвращение возникновения или ухудшения заболевания. Меры по профилактике заболеваний приносят пользу независимым пожилым людям с минимальными хроническими заболеваниями или без них, а также пожилым людям с рядом неизлечимых, однако, контролируемых заболеваний.
Первичная и вторичная профилактика
Первичная профилактика направлена на то, чтобы остановить болезнь до того, как она наступит, часто путем сокращения или устранения факторов риска. Первичная профилактика может включать иммунопрофилактику (вакцинация), химиопрофилактику (см. таблицу Химиопрофилактика и иммунизация пожилых пациентов) и изменение образа жизни (см. таблицу Образ жизни, который помогает предотвратить распространенные хронические заболевания).
Целью вторичной профилактики является выявление и лечение заболевания или его осложнений на ранней стадии, до развития симптомов или функциональных потерь, что таким образом, минимизирует заболеваемость и смертность.
Хемопрофилактика и иммунизация у пожилых пациентов
Заболевание, надлежащее профилактике
Показатель
Частота
Примечания*
Атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания (ИБС, инсульт)
Химиопрофилактика аспирином
Каждый день
Для взрослых ≥ 60 лет: назначение низких доз аспирина для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний не рекомендуется (Уровень доказательности D USPSTF).
Взрослым 40–59 лет: низкие дозы аспирина назначаются индивидуально для взрослых с риском сердечно-сосудистых заболеваний ≥ 10% (уровень рекомендации C USPSTF).
Для всех лиц, имеющих в анамнезе с инфаркт миокард, инсульт, стентирование коронарных артерий или аортокоронарное шунтирование: АКК/АКА по-прежнему рекомендуют принимать аспирин в низких дозах для вторичной профилактики.
Бустеры, при доступе к ним
Для всех старше 6 месяцев: рекомендации ЦКЗ‡
Для людей в возрасте 6 лет и старше, если они не были вакцинированы или ранее получали только дозы моновалентной вакцины: рекомендуется получить 1 дозу бивалентной мРНК-вакцины (для тех, кто получил моновалентную дозу, как минимум через 8 недель после вакцинации).
Взрослые ≥ 65 лет: могут получить 1 дополнительную дозу бивалентной мРНК-вакцины по крайней мере через 4 месяца после первой дозы бивалентной мРНК-вакцины.
Люди с ослабленным иммунитетом: в каждом конкретном случае после обсуждения риска и пользы.
Грипп
Ежегодно
Для всех пациентов: рекомендации ЦКЗ†
Пневмококковая инфекция
Один или два раза в зависимости от конкретной вакцины
Для взрослых старше 65 лет, которые никогда не получали вакцинацию против пневмококка ЦКЗ рекомендуют: PCV15 с последующим введением PPSV23 не менее чем через 1 год или только PCV20.
Для пожилых людей, которым была сделана пневмококковая вакцинация в возрасте < 65 лет: выбор пневмококковой вакцины основывается на истории предшествующей пневмококковой вакцинации и сопутствующих заболеваниях (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: вакцинация против пневмококка).
Столбняк
Каждые 10 лет
Для взрослых > 19 лет, которые никогда не получали вакцину Tdap§: ЦКЗ рекомендует 1 дозу Tdap, если у них нет специфических противопоказаний к вакцине против коклюша (доза вводится в любое время, независимо от времени получения последней дозы вакцины Td)
Всем людям, получившим Tdap ЦКЗ рекомендуют: ревакцинация Td или Tdap каждые 10 лет.
Опоясывающий лишай
Серия из 2 доз однократно в возрасте 50 лет
Для людей ≥ 50 ЦКЗ рекомендуют: две дозы рекомбинантной вакцины против опоясывающего лишая (RZV) с интервалом в 2-6 месяцев, независимо от наличия или отсутствия перенесенного опоясывающего лишая или ветряной оспы в анамнезе
Для пациентов с ослабленным иммунитетом: возможно более короткий интервал между двумя дозами RZV
* Рекомендации в таблице основаны главным образом на данных предоставленных USPSTF и иногда ЦКЗ (CDC) и другими организациями.
Рекомендации USPSTF, основанные на прочности доказательств и чистой клинической пользе (приносимая польза за минусом наносимого вреда):
† Люди с высоким риском заболевания гриппом А (например, при масштабных вспышках заболевания), могут начинать принимать осельтамивир и занамивир на момент вакцинации и продолжать прием в течение 2 недель.
‡ Для получения сводной информации об изменениях в календаре иммунизации взрослых на 2023 год, включая изменения в информации о вакцинах против COVID-19, см. Рекомендуемый график иммунизации взрослых, США, 2023 г.: изменения в календаре иммунизации взрослых на 2023 г. Консультативного комитета по практике иммунизации.
§ Tdap—Вакцины против дифтерии (D) содержат анатоксины, полученные от Corynebacterium diphtheriae. Вакцины против столбняка (T) содержат анатоксины, полученные от Clostridium tetani. Вакцины против ацеллюлярного (a) коклюша (P) содержат полуочищенные или очищенные компоненты Bordetella pertussis.
ЦКЗ = Центры по контролю и профилактике заболеваний; Td = вакцина против столбняка и дифтерии; USPSTF = Рабочая группа по профилактическим мероприятиям США
Меры по модификации образа жизни, которые помогают предотвратить распространенные хронические заболевания
Показатель
Примеры заболеваний
Отказ от курения
Атеросклеротические сосудистые заболевания (например, ишемическая болезнь сердца, инсульт), рак, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, остеопороз
Достижение и поддержка желательного веса тела
Сердечно-сосудистое заболевание атеросклеротического генеза (ишемическая болезнь сердца, инсульт), рак, сахарный диабет 2 типа, гипертония, остеоартрит
Уменьшение потребления в пищу насыщенных жиров и исключение трансжиров
Атеросклеротические сосудистые заболевания (например, ИБС, инсульт), рак, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия
Увеличение потребления фруктов, овощей и клетчатки
Атеросклеротические сосудистые заболевания (например, ИБС, инсульт), рак, (возможно) артериальная гипертензия
Увеличение аэробных упражнений
Атеросклеротические сосудистые заболевания (например, ИБС, инсульт), рак
Сокращение потребления пищевого натрия
Атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания (ИБС, инсульт), гипертония
Снижение потребления соли и копченостей
Рак
Минимизирова доз облучения и воздействия солнечных лучей
Рак
Укрепление и растяжка мышц
Сердечно-сосудистое заболевание атеросклеротического генеза (например, ИБС, инсульт), гиперлипидемия, остеоартроз
Соответствующее употребление кальция и витамина D и воздействие солнечных лучей
Остеопороз
Регулярные упражнения по поднятию тяжестей
Остеопороз
Ограничение потребления кофеина
Остеопороз
* Рекомендации в таблице основаны главным образом на данных предоставленных USPSTF и иногда ЦКЗ (CDC) и другими организациями.
Скрининг
Скрининг может быть первичной или вторичной мерой профилактики. Скрининг может быть использован для выявления факторов риска, которые могут быть изменены, чтобы предотвратить или выявить у людей асимптоматическое заболевание, лечение которого возможно начать на ранних стадиях.
Несколько организаций публикуют рекомендации по скринингу, которые иногда различаются. Что бы ни рекомендовало руководство, необходимо также учитывать индивидуальные характеристики и предпочтения пациентов. Доступны руководства по скринингу на рак и скринингу для выявления некоторых других заболеваний (например, аневризмы брюшного отдела аорты, жестокого обращения с пожилыми людьми, депрессии).
Отдельные рекомендации по скринингу для пожилых пациентов
Для определения болезни
Метод
Частота
Примечания*
УЗИ брюшной полости
Один раз в возрасте от 65 до 75 лет
Для мужчин, которые когда-либо курили: уровень доказательности B USPSTF
Для мужчин, которые никогда не курили: уровень доказательности C USPSTF.
Для женщин, которые когда-либо курили: уровень доказательности I USPSTF
Для женщин, которые никогда не курили: уровень доказательности D USPSTF.
Запрос о жестоком обращении (например, "Есть ли какие-либо проблемы с семьей или членами семьи, которые Вы хотели бы рассказать?")
По крайней мере 1 раз
Для всех пожилых пациентов: уровень доказательности I USPSTF
Опросник по скринингу алкоголизма (например, AUDIT, AUDIT-C)
Ежегодно
Для всех взрослых, включая тех, кому ≥ 65 лет: уровень доказательности B USPSTF
Для всех пациентов с положительными результатами скринингового теста: уровень доказательности В USPSTF для кратких консультаций, касающихся поведенческих вмешательств
Для пациентов, которые соответствуют критериям расстройства, вызванного употреблением алкоголя: рекомендуется воздержание
АССЗ (атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания [1])
Критерии Фрамингема (до 75 лет)
Шкала риска Рейнольдса (до 80 лет)
Мультиэтническое исследование с применением шкалы атеросклероза (MESA) (до 85 лет)
Каждые 5 лет
У людей с многочисленными ключевыми факторами‡ риска встречается чаще
Возможно, измерение уровней липидов в сыворотке, высокочувствительного С-реактивного белка и/или ABI, рекомендованного ACC/AHA (2)
Женщины старшего возраста: скрининг проводится так же, как у пожилых мужчин
Когнитивные нарушения (например, деменция, бред)
Инструменты скрининга когнитивных нарушений (например, Mini-Cog)
Ежегодно
Для самостоятельно проживающих в социуме взрослых лиц > 65 лет: рекомендация I от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)
Депрессия (большое депрессивное расстройство)
Анкета по скринингу депрессии (например, PHQ-2)
Ежегодно
Для всех взрослых, включая тех, кому ≥ 65 лет: уровень доказательности B USPSTF†
Уровень концентрации глюкозы в плазме крови натощак
Ежегодно
Для взрослых в возрасте 35-70 лет, страдающих избыточным весом или ожирением: рекомендация В от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)
Для взрослых > 35 лет, страдающих избыточным весом, ожирением или другими факторами риска§: по крайней мере каждые 3 года, рекомендованные Законом о защите прав граждан США с ограниченными возможностями (ADA) (3)
Информационный запрос о падениях в течение предыдущего года, а также о трудностях при ходьбе или поддерживании равновесия
Тест «Поднимись и иди», STEADI или другой инструмент оценки риска падения
Ежегодно
Для всех взрослых > 65 лет: использование инструмента оценки риска падения, рекомендованного AGS и BGS (4)
Для проживающих в домашних условиях и не нуждающихся в посторонней опеке пациентов ≥ 65 лет, которые находятся в группе повышенного риска падений: рекомендация B от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF) по выполнению упражнений
Добавки с витамином D больше не рекомендуются: D рекомендован Рабочей группы по профилактике заболеваний в США
Измерение внутриглазного давления
Ежегодно
Для всех взрослых < 40: рекомендация I от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)
Проверка остроты слуха у лежачих больных
Ежегодно
Для всех взрослых ≥ 50: рекомендация I от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)
Анализ на ВИЧ сыворотки, крови или слюны
По крайней мере 1 раз
Для всех лиц в возрасте 15-65 лет и для пациентов > 65 лет, имеющих факторы риска развития ВИЧ-инфекции: рекомендация А от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)
Измерение артериального давления
Каждые 3–5 лет для лиц 18–39 лет с нормальным артериальным давлением и без факторов риска
Ежегодно для лиц > 40 и лиц с высоким-нормальным артериальным давлением и/или имеющим факторы риска (например, избыточный вес или ожирение, малоподвижный образ жизни, семейный анамнез, афроамериканское происхождение)
Для всех людей ≥ 18 – рекомендация Рабочей группы по профилактике заболеваний в США (лечение, основанное на данных измерений артериального давления в амбулаторных условиях и дополнительных измерениях в домашних условиях)
Заболеваемость и смертность, связанные с ожирением
Измерение роста и веса
ИМТ (кг/м2) расчет¶
Не реже одного раза в год по мере необходимости
Для всех взрослых с ИМТ > 30: направление на проведение многокомпонентных поведенческих вмешательств: уровень доказательности B USPSTF
Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия
Не реже, чем раз в 2 года
Для всех женщин ≥ 65: Рекомендация В Американской рабочей группы по профилактике заболеваний
Для женщин < 65 лет с повышенным риском, определенным с применением официальных методов скрининга: уровень доказательности B USPSTF
Для мужчин ≥ 65 лет: рекомендация I от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)
Поведенческое консультирование
По крайней мере 1 раз
Для всех сексуально активных подростков и взрослых, имеющих повышенный риск заражения ИППП: рекомендация В от USPSTF
Дисфункция щитовидной железы (гипотиреоз или гипертиреоз)
Уровень гормона щитовидной железы
Нет данных
Для всех небеременных взрослых женщин: уровень доказательности I USPSTF
Получение информации об употреблении табака
По крайней мере 1 раз
Для всех взрослых: рекомендация от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)
Для всех пациентов, сообщивших об употреблении табака: консультации по прекращению курения и соответствующие препараты
Обследование на остроту зрения
Ежегодно по мере необходимости
Для всех взрослых ≥ 65 лет: уровень доказательности В USPSTF
Уровень 25-гидроксивитамина D в крови
Не используется
Рекомендация I от USPSTF
* Рекомендации в таблице основаны главным образом на данных предоставленных USPSTF и иногда ЦКЗ (CDC) и другими организациями.
Рекомендации различаются в разных профессиональных обществах и группах. Рекомендации USPSTF, основанные на прочности доказательств и чистой клинической пользе (приносимая польза за минусом наносимого вреда):
† USPSTF рекомендует скрининг только на регулярной практике, чтобы обеспечить точность диагностики, эффективное лечение и последующее наблюдение.
‡ Глобальные факторы риска АССЗ включают гипертонию, употребление табака, высокий уровень глюкозы в крови, отсутствие физической активности, избыточный вес и ожирение.
§ Факторы риска (согласно Американской ассоциации диабетологов [American Diabetes Association]) включают отсутствие физической активности, расовую/этническую принадлежность к группе высокого риска, наличие родственника первой степени с диагностированным диабетом, уровень Х-ЛПВП < 35 мг/дл и/или ТГ > 250 мг/дл, гликилированного гемоглобина ≥ 5,7% НТГ или НГН, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе, гипертонию, состояния, связанные с резистентностью к инсулину, такие как тяжелое ожирение, черный акантоз, синдром поликистоза яичников.
¶ ИМТ больше (≥) 25 = избыточный вес; ИМТ ≥ 30 = ожирение
AАХО (АAOS) = Американская академия хирургов-ортопедов; ЛПИ = лодыжечно-плечевой индекс; АКК (ACC) = Американская коллегия кардиологов; АДА (ADA) = Американская диабетическая ассоциация; АГС (AGS) = Американское гериатрическое собщество; AUDIT = тест на определение расстройства, связанного с употреблением алкоголя; AUDIT-C = сокращенный тест потребления AUDIT; БГС (BGS) = Британское гериатрическое собщество; ИМТ = индекс массы тела; ХС-ЛПВП = холестерин липопротеинов высокой плотности; НГТ = нарушение гликемии натощак; НТГ = нарушение толерантности к глюкозе; MESA = Мультиэтническое исследование атеросклероза; НП = не применимо; PHQ-2 = Опросник для оценки здоровья пациента-2; USPSTF = Рабочая группа по профилактическим мероприятиям США
Рекомендации по скринингу рака* для пожилых пациентов
Устанавливаемый вид рака
Метод
Частота
Примечания†
Маммография
Каждые 2 года
Для женщин 50–74 лет: уровень доказательности B USPSTF
Для женщин 40-49 лет: индивидуальный подход относительно скрининга на основе оценки потенциальных преимуществ и вреда: уровень доказательности C USPSTF
Для женщин ≥ 75 лет: уровень доказательности I USPSTF
Продолжение скрининга, если состояние здоровья и ожидаемая продолжительность жизни > 10 лет, согласно рекомендациям ACS
Тест Папаниколау (Пап-тест) (доказательств для использования более современных методов недостаточно)
Одно из следующего:
Для женщин > 65 лет: уровень доказательности D USPSTF об отсутствии необходимости скрининга, если результаты адекватного предыдущего скрининга были в пределах нормы, а женщины не находятся в группе высокого риска
Для женщин, перенесших тотальную гистеректомию и не имеющих в анамнезе предраковых заболеваний тяжелой степени или онкологических заболеваний: уровень доказательности D против проведения Рар-тестов от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)
Для женщин > 65 лет: прекращение скрининга, предложенного АКОГ (Американская корпорация акушёров и гинекологов), если в анамнезе у женщин отсутствуют изменения шейки матки плюс одно из следующего:
Скрининговое обследование (анализ кала на скрытую кровь/иммунохимический тест на скрытую кровь в кале, гибкая сигмоидоскопия, колоноскопия)
Для взрослых в возрасте 50–75 лет: уровень доказательности А USPSTF
Для взрослых в возрасте 45-49 лет: уровень доказательности В USPSTF
Для взрослых в возрасте 76–85 лет: уровень доказательности С USPSTF (с указанием на очень небольшую чистую пользу от скрининга для тех, кто ранее проходил скрининг) для выборочного планового скрининга (должен проводиться индивидуально, с учетом общего состояния здоровья пациента и истории скрининга)
Для людей старше 85 лет: прекращение скрининга (руководство от Рабочей группы по профилактике заболеваний в США утверждает, что большинство организаций рекомендует прекращение скрининга у людей > 85 лет)
гваяковая ПСКК
Иммунохимический тест на скрытую кровь в кале (FIT)
FIT-MT-sDNA
gFOBT и FIT: ежегодно
ИХТ-МТ-кДНК: каждые 1-3 года
Гибкая сигмоидоскопия
Каждые 5 лет
Если сигмоидоскопия проводится с FIT – каждые 10 лет плюс FIT каждый год, рекомендация Рабочей группы по профилактике заболеваний в США (USPSTF)
Колоноскопия
Каждые 10 лет
Рекомендация от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)
КТ колонография
Каждые 5 лет
Рекомендация от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)
Низкодозированная КТ
Каждый год
Для пациентов 50-80 лет, в анамнезе которых присутствует информация о выкуривании ≥ 20 пачек в год и в настоящее время они продолжают курить или бросили курить только в течение последних 15 лет: уровень доказательности B USPSTF
Измерение специфического антигена простаты
Пальцевое ректальное обследование
Индивидуальная
Для мужчин 55–69 лет: скрининг ПСА на основе индивидуальной оценки вреда и пользы (уровень доказательности В от Рабочей группы по профилактике заболеваний в США)
Для мужчин ≥ 70 лет: уровень доказательности D против проведения скрининга ПСА от Рабочей группы по профилактике заболеваний в США (USPSTF)
*Следует тактично порекомендовать проведение скрининга на рак, а также учитывать индивидуальные риски и преимущества, особенно у пациентов с ожидаемой продолжительностью жизни ≤ 10 лет. Рекомендации различаются в разных профессиональных обществах и группах.
† Рекомендации, приведенные в таблице, в основном ссылаются на Рабочую группу по профилактике заболеваний США (USPSTF) и иногда на ЦКЗ и другие организации.
Рекомендации USPSTF, основанные на прочности доказательств и чистой клинической пользе (приносимая польза за минусом наносимого вреда):
ACS = Американское онкологическое общество; AКАГ = Американский колледж акушеров и гинекологов; ПРИ = пальцевое ректальное исследование; ИХТ = иммунохимический тест ; ПСКК = проба на скрытую кровь в кале; gFOBT = гваяковая ПСКК; ПСА = простат-специфический антиген; МТ-кДНК = многоцелевой скрининговый тест на ДНК кала; USPSTF = Американская рабочая группа по профилактике заболеваний.
Ссылки на скрининг
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2. Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, et al: 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation140 (11):e596–e646, 2019. doi: 10.1161/CIR.000000000000067
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Третичная профилактика
В третичной профилактике у пациентов с существующим симптоматическим, как правило, хроническим заболеванием надлежащим образом удается предотвратить дальнейшие функциональные потери. Наблюдение за болезнью осуществляется при помощи практико-специфических методических разработок и документов по наблюдению за болезнью. Было разработано несколько программ по ведению заболеваний
Осуществление особого ухода за состоянием пациента: Специально обученная медсестра совместно с лечащим врачом или гериатром координирует ведение документации и наблюдение, организует услуги по поддержке и обучению пациента.
Уход за хроническими больными в клиниках: пациенты с одинаковыми хроническими заболеваниями обучаются в группах и их посещает практикующий врач; этот подход может помочь пациентам с сахарным диабетом достичь лучшего контроля уровня глюкозы в крови.
Специалисты: Пациенты с хроническим заболеванием, которое трудно стабилизировать, могут быть направлены к специалисту. Этот подход работает лучше всего, когда специалист и лечащий врач работают в команде.
Пациенты со следующими хроническими заболеваниями, которые широко распространены среди пожилых людей, могут получить значительную пользу от третичной профилактики.
Артрит
Артритом (в первую очередь, остеоартритом; гораздо реже ревматоидным артритом) страдают около половины людей в возрасте ≥ 65 лет. Это приводит к нарушению подвижности и увеличивает риск остеопороза, аэробной и мышечной нестабильности, падений и появления пролежней.
Остеопороз
Тесты для измерения плотности костной ткани могут выявить остеопороз, прежде чем заболевание приведет к переломам. Здоровое питание, прием кальция и, возможно, витамина D, физические упражнения и отказ от курения могут помочь предотвратить прогрессирование остеопороза, а лечение - предотвратить новые переломы.
Сахарный диабет
Гипергликемия, особенно когда концентрация гликозилированного гемоглобина (Hb A1C) в последние 7 лет была > 7,9%, увеличивает риск ретинопатии, нейропатии, нефропатии и ишемической болезни сердца. Цели гликемического лечения должны быть скорректированы с учетом предпочтений пациента, длительности диабета, сопутствующих заболеваний, сосудистых осложнений, рисков, связанных с гипогликемией, препаратов сопутствующей терапии и продолжительности жизни. Для большинства взрослых без выраженной гипогликемии целесообразным является достижение уровня HbA1C < 7%. Тем не менее, приемлемый уровень HbA1C может изменяться в зависимости от дополнительных факторов:
< 7,5% для в остальном здоровых пациентов пожилого возраста с диабетом с ожидаемой продолжительностью жизни > 10 лет
< 8,0% для пациентов с сопутствующими заболеваниями и продолжительность жизни < 10 лет
< 9,0% для ослабленных пациентов с ограниченной продолжительностью жизни
У больных сахарным диабетом особенно важным является контроль гипертонии и дислипидемии.
Обучение пациентов и обследование ног при каждом посещении врача могут помочь предотвратить образование язвы стопы.
Сосудистые нарушения
Пожилые пациенты, имеющие в анамнезе ишемическую болезнь сердца, цереброваскулярную болезнь или болезнь периферических сосудов, подвержены высокому риску стать нетрудоспособными. Риск может быть уменьшен путем агрессивного управления факторами риска (например, гипертензия, курение, сахарный диабет, ожирение, мерцательная фибрилляция, дислипидемия).
Сердечная недостаточность
Заболеваемость вследствие сердечной недостаточности среди пожилых людей значительная, а смертность выше, чем от многих видов рака. Уместное агрессивное лечение, особенно систолической дисфункции, снижает функциональные расстройства, вероятность госпитализации и смертность.
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
Отказ от курения, целесообразное использование ингаляторов и других препаратов, а также обучение пациентов, касающееся энергосберегающих поведенческих техник, может снизить количество и тяжесть обострений ХОБЛ, ведущих к госпитализации.
Дополнительная информация
Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Опубликованные рекомендации Рабочей группы по профилактическим мероприятиям США (USPSTF): Рабочая группа по профилактическим мероприятиям США публикует основанные на систематическом обзоре фактических данных рекомендации по скринингу и профилактическим стратегиям для конкретных состояний.