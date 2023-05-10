Профилактика заболеваний у пожилых людей

Первичная профилактика направлена на то, чтобы остановить болезнь до того, как она наступит, часто путем сокращения или устранения факторов риска. Первичная профилактика может включать иммунопрофилактику (вакцинация), химиопрофилактику (см. таблицу Химиопрофилактика и иммунизация пожилых пациентов) и изменение образа жизни (см. таблицу Образ жизни, который помогает предотвратить распространенные хронические заболевания).

Целью вторичной профилактики является выявление и лечение заболевания или его осложнений на ранней стадии, до развития симптомов или функциональных потерь, что таким образом, минимизирует заболеваемость и смертность.

Таблица Хемопрофилактика и иммунизация у пожилых пациентов Таблица