В истории болезни следует отметить время начала и продолжительности желтухи. Гипербилирубинемия может вызвать потемнение мочи еще до того, как желтуха будет заметна. Более того, появление темной мочи более точно указывает на гипербилирубинемию, чем появление желтухи. Важными сопутствующими симптомами являются лихорадка, продромальные симптомы (например, лихорадка, слабость, боль в мышцах) до появления желтухи, изменение цвета кала, зуд, стеаторея и боль в животе (включая локализацию, выраженность, длительность и иррадиацию). Важными симптомами, предполагающими тяжелое течение заболевания, служат тошнота и рвота, снижение веса тела и вероятные симптомы коагулопатии (например, быстрое возникновение кровоподтеков или кровотечений или дегтеобразный либо кровавый стул).

Исследование органов и систем должно обеспечивать поиск симптомов возможной причины желтухи, включая потерю веса и боли в животе (рак); боль и отек сустава/ов (аутоиммунный или вирусный гепат, гемохроматоз, первичный склерозирующий холанги, саркоидоз), отсутствие месячных кровотечений у женщин (беременность).

История (анамнез) жизни должна отражать связь между выявленными причинами и настоящим патологическим процессом (например, камни в желчном пузыре, гепатит, цирроз); заболевания, которые могут стать причиной гемолиза (например, гемоглобинопатия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы [Г6ФД]); ассоциированные с патологией печени или желчного пузыря заболевания (воспалительная болезнь кишечника, инфильтративные поражения – например, амилоидоз, лимфома, саркоидоз, туберкулез), и ВИЧ-инфекция или СПИД.

Лекарственный анамнез должен включать в себя вопросы о применении лекарственных препаратов или воздействии токсинов, которые могут вызывать поражение печени (см. таблицу Некоторые препараты и токсины, вызывающие желтуху), а также о вакцинации против гепатита.

Хирургический анамнез включает вопросы о предшествующих оперативных вмешательствах на желчных путях (потенциальная угроза развития стриктур).

Социальный анамнез должен включать в себя данные о факторах риска развития гепатита (см. таблицу Некоторые факторы риска развития гепатита), количестве и длительности приема алкоголя, употреблении инъекционных наркотических препаратов и сексуальных взаимоотношениях.

Семейный анамнез должен включать вопросы о рецидивирующей умеренно выраженной желтухе у членов семьи и диагностированных наследственных заболеваниях печени. Информация от пациента о повторных применениях алкоголя и рекреационных наркотиков, что, при возможности, желательно подтверждать информацией от друзей или членов семьи.