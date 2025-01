* Mulheres grávidas ou que estejam planejando engravidar devem conversar com o médico sobre os riscos e benefícios dos medicamentos antes de parar ou iniciar qualquer medicamento. A menos que seja medicamente necessário, não se deve usar medicamentos durante a gravidez. No entanto, alguns medicamentos são essenciais para manter a saúde da gestante ou do feto, e a mulher não deve parar de tomá-los antes de consultar o médico.