Considerações gerais sobre imunodeficiências

Pessoas com uma doença decorrente da imunodeficiência tendem a contrair infecções constantes. Geralmente, as infecções respiratórias (como infecções dos seios nasais e pulmões) surgem primeiro e repetem-se com frequência. A maior parte das pessoas vai desenvolvendo infecções bacterianas graves que persistem, reincidem, ou levam a complicações. Por exemplo, as dores de garganta e os resfriados podem evoluir para uma pneumonia. No entanto, ter muitos resfriados não sugere, necessariamente, uma doença decorrente da imunodeficiência. Por exemplo, a causa mais provável de infecções frequentes em crianças é a exposição repetida a infecções em creches e escolas.

As infecções da boca, olhos e trato digestivo são frequentes. As aftas, uma infecção fúngica da boca, podem ser um sinal precoce de doença decorrente de imunodeficiência. Podem se formar feridas na boca. As pessoas podem ter uma doença gengival crônica (gengivite) e infecções frequentes de ouvido e pele. As infecções bacterianas (por estafilococos, por exemplo) podem originar piodermite, na qual a pele fica coberta de úlceras cheias de pus. Pessoas com certas doenças decorrentes de imunodeficiência podem ter muitas verrugas grandes e evidentes (causadas por vírus).

Muitas pessoas apresentam febre e calafrios e perdem o apetite e/ou peso.

Pode surgir dor abdominal, possivelmente porque o fígado ou baço estão aumentados de volume.

As crianças podem ter diarreia crônica e tendem a não crescer e se desenvolver como deveriam (chamada insuficiência de desenvolvimento geral). As crianças que desenvolvem sintomas na primeira infância têm maior probabilidade de ter uma imunodeficiência mais grave do que aquelas cujos sintomas se desenvolvem em idade posterior.

Outros sintomas variam dependendo da gravidade e da duração das infecções.

Imunodeficiências primárias podem ocorrer como parte de uma síndrome com outros sintomas. Esses outros sintomas são mais facilmente reconhecidos do que aqueles da imunodeficiência. Por exemplo, os médicos podem reconhecer a síndrome de DiGeorge porque as crianças afetadas apresentam implantação baixa das orelhas, maxilar inferior pequeno e desviado para trás, e olhos muito separados.

Embora pessoas com imunodeficiência possam ter uma menor capacidade de lutar contra bactérias e outras substâncias “estranhas”, elas podem desenvolver uma resposta imunológica contra seus próprios tecidos e desenvolver sintomas de uma doença autoimune.