Nitritos voláteis

Os nitritos (nitrito de amila, butila ou isobutila) são vendidos ilegalmente e são conhecidos popularmente como “poppers”, ouro líquido ou “rush”.

As pessoas usam essas drogas porque acreditam que elas aumentam o prazer sexual, produzindo uma sensação de excitação e euforia. Essas drogas diminuem, por pouco tempo, a pressão arterial, provocando tontura e rubor, seguidos de frequência cardíaca elevada. Quando usados em conjunto com a sildenafila (um medicamento usado para tratar a disfunção erétil), esses medicamentos à base de nitrito podem baixar a pressão arterial de modo grave, podendo levar a desmaio, ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral. Os nitritos também podem causar a metahemoglobinemia, que é uma doença sanguínea que interfere com a capacidade do sangue de carregar oxigênio.