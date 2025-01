O óxido nitroso (gás do riso) é usado como anestésico. Ele também é usado como gás propulsor em latas e embalagens de creme. Algumas vezes, abusa-se do óxido nitroso, pois provoca uma sensação de euforia e estado agradável de ilusão. A exposição prolongada ao óxido nitroso pode provocar a deficiência de vitamina B12, que dá origem ao entorpecimento e à fraqueza nas pernas e nos braços, que pode ser permanente. Balões enchidos com oxido nitroso são vendidos ilegalmente e usados em shows de música e eventos esportivos.

