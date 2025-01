Esses tipos de anestesia consistem em injeções de medicamentos (como lidocaína ou bupivacaína) que deixam apenas partes específicas do corpo dormentes.

Na anestesia local, o medicamento é injetado sob a pele, no ponto onde ela será cortada, para deixar dormente somente esse local.

Na anestesia regional, que amortece uma grande área do corpo, o medicamento é injetado em torno de um ou mais nervos e deixa dormente a área do corpo suprida por esses nervos. Por exemplo, injetando-se um medicamento em torno de determinados nervos, é possível amortecer os dedos da mão, do pé, ou amortecer totalmente ou uma área específica dos membros inferiores e superiores. Um tipo de anestesia regional implica a injeção de um medicamento em uma veia (anestesia regional intravenosa). Com um dispositivo como uma bandagem elástica ou um manguito de pressão arterial, comprimem-se as articulações do membro com o corpo, retendo o medicamento nas veias desse membro. A anestesia regional intravenosa pode deixar dormente um membro inteiro.

Durante a anestesia local e a anestesia regional, a pessoa permanece consciente. No entanto, algumas vezes, os médicos administram medicamentos ansiolíticos por via intravenosa para sedar e relaxar a pessoa. Raramente, a dormência, o formigamento e a dor persistem na área anestesiada durante dias ou semanas depois do procedimento cirúrgico.

A anestesia raquidiana e a anestesia peridural são tipos específicos de anestesia regional, em que o medicamento é injetado em volta da medula espinhal na região inferior das costas. Dependendo do ponto da injeção e da posição do corpo, pode-se anestesiar uma área extensa (por exemplo, da cintura aos dedos dos pés). As anestesias raquidiana e peridural são úteis para cirurgias da parte inferior do corpo, como a cirurgia de reparação de hérnias, em intervenções da próstata, reto, bexiga e pernas e em algumas intervenções ginecológicas. Esses tipos de anestesia também podem ser úteis para o parto. Por vezes, surge uma dor de cabeça dias depois da anestesia raquidiana, mas essa dor de cabeça pode ser tratada, em geral, de forma eficaz.