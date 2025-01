Unidade de cuidados especiais

As unidades de terapia intensiva (UTI) são para pacientes que estão gravemente doentes. Esses pacientes incluem os que tiverem mau funcionamento geral repentino (falência) de um órgão, como o fígado, pulmões (o que exige ajuda para respirar) ou dos rins (o que exige diálise). Os pacientes em choque, com uma infecção grave ou que passaram por cirurgia de grande porte serão, provavelmente, colocados em uma UTI. Hospitais grandes podem ter uma unidade de tratamento intensivo pediátrica (UTIP) especial para crianças. É possível que os hospitais tenham UTIs separadas para diferentes tipos de pacientes, como aqueles que realizaram cirurgia (UTI cirúrgica), sofreram lesão grave (UTI traumatológica), AVC (UTI neurológica) ou ataque cardíaco grave (UTI cardiológica). Esses diferentes tipos de UTI geralmente têm protocolos específicos de monitoramento e tratamento para dar suporte às pessoas que estão internadas nessas unidades.

As UTIs têm equipamentos para dar suporte e monitorar constantemente as funções vitais. Dentre esses equipamentos, podemos citar:

Monitor cardíaco é uma máquina que está conectada à pessoa por vários cabos ou fios, que monitora a frequência e o ritmo cardíacos (eletrocardiografia ou ECG), a pressão arterial e a frequência respiratória

Cateter venoso central: um cateter flexível inserido em uma veia no pescoço, na parte superior do tórax ou na parte superior da coxa é utilizado para administrar medicamentos, líquidos e, algumas vezes, nutrientes ao paciente.

Respiradores para ajudar a pessoa a respirar e desfibriladores para ajudar a restaurar o ritmo cardíaco normal.

Uma vez que as pessoas na UTI precisam de mais cuidados que o normal, um número maior de membros da equipe está disponível para prestar os cuidados. As horas e as regras de visitação são mais rígidas nessas unidades.

As unidades de telemetria cardíaca se destinam a pessoas que precisam de monitoramento cardíaco, mas que não estão doentes a ponto de precisar monitoramento intensivo na UTI. Os monitores cardíacos utilizados nessas unidades normalmente transmitem informações via wireless (sem fio) para permitir que as pessoas caminhem e usem o banheiro com facilidade.

As unidades semi-intensivas (unidades de cuidados intermediários) se destinam a pessoas que estão muito doentes para ir para um leito de enfermaria, mas que estão mais estáveis que os pacientes na UTI. Nem todos os hospitais possuem essas unidades.