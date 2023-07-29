André V Coombs, MBBS
Campos de atuação e especialidades
- General Surgery, Trauma Surgery
Afiliações
- Assistant Professor, Surgery
- University of South Florida
- Attending Trauma, Acute Care Surgeon and Surgical Intensivist
- HCA Florida Kendall Hospital
Educação
- Medical School: University of the West Indies Faculty of Medical Sciences, Mona, Jamaica
- Internship: General Surgery, University of Miami Miller School of Medicine, Miami, FL
- Residency: General Surgery, Mount Sinai Medical Center, Miami Beach, FL
- Fellowship: Trauma/Critical Care, Stanford University, Palo Alto, CA
Certificados
- American Board of Surgery
Capítulos e comentários do manual