La cheratite interstiziale è un'infiammazione cronica, non ulcerativa del mesostroma (gli strati intermedi della cornea) che è talvolta associata a uveite. La causa è in genere infettiva. I sintomi comprendono fotofobia, dolore, lacrimazione e offuscamento della vista. La diagnosi si effettua con l'esame della lampada a fessura e con gli esami sierologici per determinare la causa. Il trattamento è diretto contro la causa e può richiedere l'uso di corticosteroidi topici.
La cheratite interstiziale, un sintomo di certe infezioni corneali, è rara negli Stati Uniti. La maggior parte dei casi compare in bambini o adolescenti come complicanza tardiva di una sifilide congenita. Alla fine possono essere coinvolti entrambi gli occhi. Una cheratite simile ma meno evidente si presenta nella sindrome di Cogan, nella malattia di Lyme e nell'infezione da virus di Epstein-Barr. Raramente, la sifilide acquisita, l'herpes simplex, l'herpes zoster o la tubercolosi possono causare una forma monolaterale negli adulti.
Sintomatologia della cheratite interstiziale
© Springer Science+Business Media
Sono frequenti fotofobia, dolore, lacrimazione e offuscamento della vista. La lesione inizia con aree di infiammazione nel mesostroma che causano opacizzazione. Caratteristicamente con la sifilide, e occasionalmente per altre cause, l'intera cornea sviluppa un aspetto a vetro smerigliato, oscurando l'iride. Dal limbus prendono origine nuovi vasi sanguigni (neovascolarizzazione) che causano aree rosso-arancione (macchie color salmone). Uveite anteriore e coroidite sono frequenti nella cheratite interstiziale sifilitica. L'infiammazione e la neovascolarizzazione generalmente iniziano a ridursi dopo 1-2 mesi qualunque sia il trattamento. In genere residua una certa opacità corneale, che causa una compromissione della vista da media a moderata.
Diagnosi della cheratite interstiziale
Opacizzazione corneale e altri reperti tipici evidenziabili con l'esame con lampada a fessura
Test sierologico per determinare l'eziologia
L'eziologia specifica deve essere determinata. Stimmate di sifilide congenita, sintomi vestibolo-uditivi, anamnesi positiva per un rash in espansione ed esposizione alle zecche suggeriscono delle specifiche eziologie. Tuttavia, tutti i pazienti devono fare i test sierologici, compresi i seguenti:
Test fluorescenti dell'assorbimento degli anticorpi treponemic (fluorescent treponemal antibody absorption tests [FTA-ABS]) o test di microemoagglutinazione per Treponema pallidum sono i test di screening usuali per la sifilide
Titolo di Lyme
Panel del virus di Epstein-Barr
Nuovi test come il test di agglutinazione delle particelle di Treponema pallidum, il test immunoenzimatico per Treponema pallidum, il test immunoenzimatico in chemiluminescenza e il test di amplificazione degli acidi nucleici possono essere utili anche per diagnosticare la sifilide oculare.
I pazienti con risultati negativi ai test sierologici potrebbero essere affetti dalla sindrome di Cogan, una sindrome idiopatica consistente nell'associazione di cheratite interstiziale a deficit uditivo e vestibolare. Per prevenire un danno vestibolo-uditivo permanente, i sintomi quali perdita dell'udito, acufeni o vertigini richiedono l'invio urgente a un otorinolaringoiatra.
Trattamento della cheratite interstiziale
A volte corticosteroidi topici
La cheratite può guarire con il trattamento delle condizioni concomitanti. Spesso è consigliabile una terapia topica addizionale con un corticosteroide, come prednisolone. Un oftalmologo deve trattare questi pazienti.
Punti chiave
La cheratite interstiziale, che è rara negli Stati Uniti, coinvolge infiammazione cronica degli strati corneali intermedi.
I reperti comprendono dolore, lacrimazione, diminuzione dell'acuità visiva, e spesso anomalia di colorazione rosso-arancione della cornea e uveite anteriore.
Eseguire test sierologici per sifilide, malattia di Lyme e infezione da virus di Epstein-Barr.
Il trattamento è a cura di un oftalmologo; a volte corticosteroidi topici vengono prescritti.