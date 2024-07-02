La cheratite interstiziale è un'infiammazione cronica, non ulcerativa del mesostroma (gli strati intermedi della cornea) che è talvolta associata a uveite. La causa è in genere infettiva. I sintomi comprendono fotofobia, dolore, lacrimazione e offuscamento della vista. La diagnosi si effettua con l'esame della lampada a fessura e con gli esami sierologici per determinare la causa. Il trattamento è diretto contro la causa e può richiedere l'uso di corticosteroidi topici.