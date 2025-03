Correzione dell'ostruzione

Terapia antibiotica a lungo termine

Talvolta nefrectomia, a volte seguita da trapianto di cellule renali

Se non si può eliminare l'ostruzione e se le infezioni delle vie urinarie ricorrenti sono frequenti, è utile una terapia antibiotica a lungo termine (p. es., trimetoprim/sulfametossazolo, trimetoprim, un fluorochinolone, nitrofurantoina) che può essere necessaria per un tempo indefinito. Le complicanze, quali uremia o ipertensione, devono essere trattate in modo appropriato.

Per la pielonefrite xantogranulomatosa deve essere somministrato un ciclo iniziale di antibiotici per il controllo dell'infezione locale, seguito dalla nefrectomia in blocco, con la rimozione di tutto il tessuto coinvolto.

I pazienti sottoposti a trapianto renale che hanno una pielonefrite cronica possono richiedere la nefrectomia prima del trapianto.