La tinea cruris è un'infezione dermatofitica inguinale. La diagnosi è sia clinica sia basata su preparati a fresco con idrossido di potassio (KOH). Il trattamento consiste in antimicotici topici.

La tinea cruris è una dermatofitosi frequentemente causata da Trichophyton rubrum o Trichophyton mentagrophytes.

I fattori di rischio primari sono legati all'umidità ambientale (p. es., stagione calda, abiti umidi e stretti, obesità responsabile dell'attrito costante tra le pieghe cutanee). Gli uomini sono maggiormente colpiti rispetto alle donne a causa dell'apposizione dello scroto sulla coscia.

Generalmente, una lesione pruriginosa e anulare si estende dalla piega crurale al di sopra della porzione superiore interna adiacente della coscia. L'infezione può essere bilaterale. Le lesioni possono complicarsi con macerazione, miliaria, infezione secondaria batterica o da candida e reazioni al trattamento. Inoltre, possono verificarsi dermatite da grattamento e lichenificazione.

Le recidive sono frequenti in quanto i funghi possono infettare ripetutamente i soggetti predisposti oppure i soggetti con onicomicosi o tinea pedis, che fungono da riserva di dermatofiti. Le riacutizzazioni si verificano in genere durante l'estate.

Tinea cruris Nascondi dettagli Questa foto mostra una lesione ad anello che si estende tra lo scroto e la parte superiore interna della coscia, derivante da un'infezione dermatofitica. Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005.

Diagnosi della tinea cruris Soprattutto esame obiettivo

Preparato a fresco in idrossido di potassio L'interessamento dello scroto è solitamente assente o lieve; al contrario, lo scroto è spesso infiammato nell'intertrigine da candida o nel lichen simplex cronico. Se l'aspetto non è diagnostico, l'esame a fresco con idrossido di potassio è utile. La diagnosi differenziale della tinea cruris comprende: Dermatite da contatto

Psoriasi

Eritrasma

Candidosi

Intertrigine

Lichen simplex cronico

Trattamento della tinea cruris Creme, lozioni o gel antimicotici per uso topico (Vedi tabella Alternative terapeutiche per le infezioni fungine superficiali .) Le opzioni terapeutiche antifungine topiche comprendono il miconazolo, la terbinafina, il clotrimazolo, il chetoconazolo, l'econazolo, il ciclopirox e la naftifina. Gli agenti antifungini orali come l'itraconazolo (1), la terbinafina, o talvolta entrambi per 3-6 settimane possono essere necessari nei pazienti che hanno infezioni refrattarie, infiammatorie o diffuse (1, 2). Riferimenti relativi al trattamento 1. Khurana A, Agarwal A, Agrawal D, et al. Effect of Different Itraconazole Dosing Regimens on Cure Rates, Treatment Duration, Safety, and Relapse Rates in Adult Patients With Tinea Corporis/Cruris: A Randomized Clinical Trial. JAMA Dermatol. Published online September 14, 2022. doi:10.1001/jamadermatol.2022.3745 2. Hassaan ZRAA, Mohamed HAK, Eldahshan RM, et al. Comparison between the efficacy of terbinafine and itraconazole orally vs. the combination of the two drugs in treating recalcitrant dermatophytosis. Sci Rep. 2023;13(1):19037. Published 2023 Nov 3. doi:10.1038/s41598-023-46361-z