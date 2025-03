Una via accessoria che collega un atrio e un ventricolo è il substrato della sindrome di Wolff-Parkinson-White. Quando la connessione atrioventricolare accessoria conduce in direzione anterograda, il ritardo nodale atrioventricolare viene bypassato e una porzione di miocardio ventricolare viene attivata prima che il resto venga attivato dal normale sistema di conduzione. Questa pre-eccitazione ventricolare produce un intervallo PR breve (< 0,12 secondi), un complesso QRS largo (≥ 0,12 secondi) con una componente iniziale confusa (onda delta) che, insieme ai sintomi di tachicardia parossistica, definisce la classico (manifesta) sindrome di Wolff-Parkinson-White (1). La sindrome classica (manifesta) di Wolff-Parkinson-White si verifica in circa 1-3/1000 persone ([2] campionati negli uomini canadesi).

A seconda dell'orientamento dell'onda delta, può essere presente un'onda Q pseudoinfartuale. Poiché le porzioni di ventricolo che si depolarizzano per prime si ripolarizzano anche prima, il vettore dell'onda T può essere alterato.

Se la connessione atrioventricolare accessoria può condurre in direzione retrograda, può sostenere una forma di tachicardia sopraventricolare parossistica chiamata tachicardia da rientro atrioventricolare ortodromico. La connessione atrioventricolare accessoria tende ad avere un periodo refrattario più lungo alla frequenza cardiaca di base rispetto a quella del nodo atrioventricolare. A un intervallo di accoppiamento della depolarizzazione atriale prematura inferiore al periodo refrattario della via atrioventricolare accessoria, ma più lungo del periodo refrattario del nodo atrioventricolare, la trasmissione della via atrioventricolare accessoria anterograda viene bloccata ma la conduzione nodale atriale anterograda procede. L'ECG mostra un improvviso aumento dell'intervallo PR e la perdita dell'onda delta. Quando la conduzione anterograda attraverso il nodo atrioventricolare è sufficientemente lenta, può trovare la connessione atrioventricolare accessoria distale pronta per la conduzione, ma ora in direzione retrograda (dal ventricolo all'atrio). Quando questa trasmissione accessoria retrograda di connessione atrioventricolare passa dagli atri e successivamente dal nodo atrioventricolare pronto a condurre di nuovo in direzione anterograda, si verifica un rientro atrioventricolare intorno e intorno. L'ECG mostra quindi una tachicardia rapida, regolare. Questa tachicardia atrioventricolare ortodromica è il (95%) tipo di tachicardia da rientro atrioventricolare abituale (3).

Meno frequentemente, e in genere indotta da un battito prematuro ventricolare, il rientro avviene nella direzione opposta (tachicardia da rientro atrioventricolare antidromica). Poiché il 5% dei pazienti con una connessione atrioventricolare accessoria ha multiple connessioni atrioventricolari accessorie (4), è anche possibile avere una doppia connessione atrioventricolare con una tachicardia atrioventricolare che utilizza una connessione atrioventricolare accessoria per la conduzione anterograda e un'altra connessione atrioventricolare accessoria per la conduzione retrograda.

La connessione atrioventricolare accessoria nella sindrome di Wolff-Parkinson-White si comporta come il miocardio atriale, un tessuto a canale rapido, il cui periodo refrattario si accorcia con l'aumentare della frequenza. Di conseguenza, se si verifica un rapido sopraventricolare ritmo, la risposta ventricolare può non essere controllata dal solito aumento della refrattarietà del nodo atrioventricolare poiché la connessione atrioventricolare accessoria può essere in grado di condurre a frequenze molto rapide. Questo è particolarmente rilevante rispetto alla frequenza di risposta ventricolare alla fibrillazione atriale che può essere sufficientemente rapida da produrre compromissione emodinamica e può indurre fibrillazione ventricolare e morte improvvisa. La morte improvvisa può essere la prima manifestazione clinica della sindrome di Wolff-Parkinson-White, in particolare durante l'adolescenza. In alcuni pazienti con una connessione atrioventricolare accessoria che conduce in direzione retrograda (e, quindi, può partecipare alla tachicardia da rientro atrioventricolare ortodromica) la connessione atrioventricolare accessoria non conduce nella direzione anterograda. Tali pazienti non hanno un pattern Wolff-Parkinson-White (WPW) sul loro ECG e si dice che hanno una sindrome di Wolff-Parkinson-White nascosta. Non sono a rischio di aritmie sopraventricolari a conduzione rapida.

La sindrome di Wolff-Parkinson-White è principalmente idiopatica, sebbene sia più frequente nei pazienti con cardiomiopatia ipertrofica, trasposizione dei grandi vasi o anomalia di Epstein.