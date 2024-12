Asportazione della cisti

Per gli ascessi, antibiotici, poi rimozione della cisti o creazione di un’apertura permanente nella cisti

Se sono sintomatiche, le cisti delle ghiandole di Skene vanno rimosse, solitamente in ambulatorio o in sala operatoria. Se l’intervento viene eseguito in ambulatorio si esegue l’anestesia locale. Oppure può essere effettuata una marsupializzazione, che consiste nel praticare una piccola incisione nella cisti e suturarne i margini interni alla superficie della vulva. La marsupializzazione crea un’apertura permanente nella cisti in modo che possa drenare come necessario. Questa procedura si svolge in sala operatoria ambulatoriale e talvolta richiede l’anestesia generale.

In caso di ascesso, si somministrano antibiotici orali per 7-10 giorni, quindi si procede all’asportazione della cisti. Oppure si esegue la marsupializzazione.