Cisti alle ghiandole di Bartolino e ascessi delle ghiandole di Bartolino

Se la cisti non provoca dolore o questo è minimo, le donne di età inferiore a 40 anni possono curarsi da sole mediante semicupi o immergendosi in una vasca con pochi centimetri di acqua calda. L’immersione deve durare 10-15 minuti ed essere effettuata 2 volte al giorno. A volte con questo trattamento le cisti scompaiono dopo pochi giorni. Se il trattamento è inefficace, è opportuno consultare il medico.

Nelle donne di età inferiore ai 40 anni, il trattamento è necessario solo per le cisti sintomatiche. Il drenaggio delle cisti di solito non è efficace, in quanto tendono a riformarsi; pertanto è preferibile ricorrere alla chirurgia per creare un’apertura dal dotto della ghiandola alla superficie della vulva, così, se la cisti si sviluppa nuovamente, può essere drenata. Dopo l’iniezione di un anestetico locale per addormentare il punto, si può procedere in uno dei seguenti modi:

Applicazione di un catetere: Si esegue una piccola incisione nella cisti in modo da potervi inserire un piccolo tubo con un palloncino sulla punta (catetere). Una volta posizionato, il pallone si gonfia e il catetere rimane inserito per 4-6 settimane in modo da formare un’apertura permanente. L’inserimento e la rimozione del catetere vengono effettuati in ambulatorio medico. La presenza del catetere non preclude le normali attività della donna, benché il rapporto sessuale possa risultare fastidioso.

Marsupializzazione: Si procede a una piccola incisione della cisti e alla suturazione dei suoi margini interni alla superficie della vulva. La marsupializzazione crea un’apertura permanente nella cisti in modo che possa drenare come necessario. Questa procedura viene eseguita in sala operatoria. e talvolta richiede l’anestesia generale.

Per alcune settimane successive la donna può avere secrezioni, ma è sufficiente indossare assorbenti adatti. Eseguire semicupi più volte al giorno può contribuire ad alleviare il fastidio e ad accelerare la guarigione.

Se la cisti si riforma, può essere rimossa chirurgicamente. Questa procedura viene eseguita in sala operatoria.