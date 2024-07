Cisti vulvari da inclusione ed epidermiche

Le cisti che si sviluppano sulla vulva si distinguono in cisti da inclusione e cisti epidermiche. Le cisti da inclusione sono sacchetti contenenti tessuto della superficie vulvare, mentre le cisti epidermiche sono simili ma contengono secrezioni delle ghiandole sebacee vicine ai follicoli piliferi.

Le cisti da inclusione sono il tipo più comune di cisti vulvari. Le vulva è la zona che contiene gli organi genitali esterni. Le cisti da inclusione si possono sviluppare anche nella vagina in seguito a lesioni, come le lacerazioni causate dal parto. Quando la vulva è lesionata, il tessuto superficiale (epitelio) può rimanere intrappolato sotto la superficie. Alcune cisti da inclusione si sviluppano in modo spontaneo.

Organi genitali femminili esterni

Le cisti epidermiche possono svilupparsi in caso di ostruzione dei dotti che conducono alle ghiandole sebacee. Le secrezioni di tali ghiandole quindi si accumulano sotto la superficie cutanea.

Entrambe queste cisti finiscono con l’ingrossarsi e talvolta si infettano. Le cisti infette possono essere arrossate e sensibili e provocano dolore durante il rapporto sessuale.

Le cisti che non si infettano di solito non provocano sintomi, ma talvolta solo irritazione; hanno colorazione bianca o gialla e di solito non superano il centimetro di diametro.

Cisti da inclusione e cisti epidermiche Cisti da inclusione vaginale Le cisti da inclusione vaginale di solito sono piccole e asintomatiche. Su concessione dell'editore. Da Spitzer M, Mann M. in Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology. Edito da M Stenchever (curatore della collana) e B Goff. Philadelphia, Current Medicine, 1998. (Per gentile concessione dell'International Society for the Study of Disease.) Cisti epidermiche da inclusione della vulva Sono visibili molte cisti su entrambi i lati della vulva. Su concessione dell'editore. Da Kaufman R, Brown D. in Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology. Edito da M Stenchever (curatore della collana) e B Goff. Philadelphia, Current Medicine, 1998.

Diagnosi Esame pelvico Le cisti di solito sono palpabili durante un esame pelvico.