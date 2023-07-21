Michael J. Smith, MD, MSCE
Specializzazioni e competenze
- Pediatrics, Infectious Diseases, Antibiotics, Vaccines
Affiliazioni
- Professor of Pediatrics and Interim Division Chief, Pediatric Infectious Diseases
- Duke University School of Medicine
Certificazioni
- American Board of Pediatrics
- American Board of Pediatrics – Pediatric Infectious Diseases
Selezione di premi, riconoscimenti e pubblicazioni
- Fellow, American Academy of Pediatrics
- Fellow, Pediatric Infectious Diseases Society
- Over 50 articles in peer-reviewed journals