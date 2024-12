La fenilchetonuria (phenylketonuria, PKU) è un disturbo metabolico ereditario. I bambini con PKU nascono privi dell'enzima necessario per degradare la fenilalanina, un aminoacido (uno dei mattoncini che formano le proteine) presente in molti alimenti e bevande. Normalmente, l'organismo degrada ed elimina la fenilalanina in eccesso. I bambini con PKU non sono in grado di produrre l’enzima necessario per degradare ed eliminare la fenilalanina.

Se la PKU non viene trattata, la fenilalanina si accumula nel sangue e causa problemi cerebrali (deficit intellettivo)

I bambini con PKU devono seguire per tutta la vita una dieta speciale molto povera di fenilalanina