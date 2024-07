Agiscono egoisticamente, non sembrano preoccuparsi dei sentimenti altrui e possono agire da bulli, arrecare danni a cose, mentire o rubare senza senso di colpa

Spesso hanno genitori con problemi di salute mentale, come abuso di sostanze, ADHD (disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività), schizofrenia o disturbo antisociale di personalità

I medici possono far parlare il bambino con un terapista, ma il miglior trattamento può essere trasferire il bambino in un ambiente altamente strutturato, come un centro di salute mentale